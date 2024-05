Las confesiones de María José Campanario en su cumpleaños: de su única crisis con Jesulín al detalle diario del diestro

Este 28 de mayo es muy importante para María José Campanario ya que cumple 46 años. Una nueva vuelta al sol que ha comenzado con su teléfono lleno de mensajes de felicitación y Jesulín de Ubrique llevándole el desayuno a la cama, gesto que el diestro tiene diariamente, no solo en esta fecha señalada. La cifra que estrena la odontóloga llega en "un momento especialmente maravilloso", marcado por esa calma que tanto valora tras más de dos décadas que no han sido fáciles. Así lo ha desvelado ella misma en una entrevista en la que ha hecho balance de su vida hablando de pasado, presente y futuro.

La historia de María José y Jesús Janeiro es el mejor ejemplo de que el amor todo lo puede y de que el tiempo logra que hasta las aguas más bravas se calmen. En los casi 22 años que llevan casados han hecho frente a muchos rumores de crisis que, según ha contado la odontóloga en Y ahora Sonsoles mediante una intervención telefónica, han sido inciertos. El único capítulo en el que su matrimonio pasó por horas bajas, tal y como ha detallado, ocurrió en 2010, momento en el que decidió trasladarse a Madrid para matricularse en la universidad y así cumplir su deseo de formarse académicamente.

"A él no le hizo gracia y gente de su entorno le calentaba, pero no de su entorno familiar, de su entorno profesional. No quería quedarse solo sin mí, pero eso se le pasó. Lo entendió, que no es fácil, y es una de las cosas que me gusta de él. Aprende mucho y muy rápido, es un tío super inteligente, sabe cuando tiene que estar al lado, proteger, acompañar y apoyar. Y con el tiempo ahí estuvo, super orgulloso además", ha relatado Campanario. Ahora mira al futuro con ganas de trabajar porque "es una profesión que me encanta. Eso sí, adelanta que a partir de ahora va a intentar no viajar tanto.

Desde aquel 27 de julio de 2002 en el que se convirtieron en marido y mujer en la capilla de San Francisco de Paula, en la hacienda Benazuza, ubicada en la sevillana localidad de Sanlúcar la Mayor, la pareja ha estado acompañada por rumores de ruptura e infidelidad por parte del torero. Una situación difícil para Mará José, quien siempre ha tenido claro que "la vida es lo que uno pasa y no lo que los demás dicen". Pero también ha atravesado momentos difíciles en los que "no se me respetó". La clave para lograrlo no fue otra que Jesulín: "Sacaba fuerzas de mi marido. Menos mal que lo he tenido a él y a mi familia".

También el exconcursante de El desafío y MasterChef Celebrity es un apoyo fundamental en la enfermedad de su mujer, que padece desde hace más de 15 años fibromialgia, una dolencia reumatológica crónica que cursa en brotes, con periodos de mejoría y empeoramiento. "Tengo mis días buenos y mis días malos. No me gusta enseñar mis puntos débiles. Los días que estoy bien, estoy muy bien, otro estoy muy fastidiada, pero no soy ejemplo de nada, al contrario Yo soy afortunada porque tengo privilegios que otras personas no tienen ", ha resaltado.

Su familia numerosa

En dos meses, María José celebrará su 22 aniversario de boda con Jesulín. Más de dos décadas de unión inquebrantable, lealtad y entendimiento que los ha llevado a formar una familia numerosa que es su gran regalo. Cuando pronunciaron el "sí, quiero", el diestro ya era padre de Andrea Janeiro Esteban (1999), a la que convirtió en hermana mayor con la llegada de Julia (2003), Jesús (2007) y Hugo (2022). El pequeño, que va a cumplir dos años, ha sido “una gran y maravillosa sorpresa” y se ha convertido en el auténtico protagonista de su hogar.