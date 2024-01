María José Campanario, más romántica que nunca con Jesulín: 'Felicidades al alma más pura que pueda existir'

María José Campanario no suele compartir sus sentimientos públicamente, pero este martes ha hecho una excepción. A primera hora de la mañana, la odontóloga ha sorprendido a todos sus seguidores con una romántica publicación dedicada a su marido, Jesulín de Ubrique, que este marte, 9 de enero, cumple 50 años. "Felicidades por esta nueva vuelta al Sol al alma más pura que pueda existir; al del corazón más gigante; al que trabaja sin descanso; al que me protege hasta del aire que pueda rozarme... Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme: 'Es que necesito saber que estás ahí'. Felices 50, 'minino', mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado. No puedo decirte más que que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar", ha escrito junto a varias fotos del diestro en blanco y negro.

Estas palabras reflejan el profundo amor que María José siente por Jesulín. Sus caminos se cruzaron a principios de 2001 en un restaurante de El Bosque, Cádiz. "La invité a mi casa, vino con una amiga... y como que me pegaba pares y nones... cuando se fue le dije: 'Acuérdate de esta cara que no se te va a olvidar'. Y fíjate. Nos casamos en julio de 2002", contó el torero en el programa de Bertín Osborne.

Antes de la boda, la pareja tuvo que enfrentarse al grave accidente que casi le cuesta la vida a Jesulín. Sufrió politraumatismo craneofacial, fractura de costillas con un pulmón afectado y fractura de tres vértebras. Permaneció un mes ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y al recibir el alta no pudo contener las lágrimas. María José estuvo a su lado en estos momentos tan complicados y su relación salió tan fortalizada que cuando se casaron tenían claro que su matrimonio sería para siempre. Además, deseaban con todas sus fuerzas aumentar la familia. En 2003 tuvieron a su hija Julia; en 2007 nació Jesús y en 2022 vino al mundo el pequeño Hugo.

En este día tan especial, Jesulín también ha recibido la felicitación de Julia, que ya tiene 20 años. "Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener. Te amo, hasta donde la luz llegue, papá", ha compartido junto a varias fotos de su álbum más personal.

En una entrevista concedida a ¡HOLA! tras el nacimiento de Hugo, Jesulín hizo balance de su matrimonio con María José. "El 99,99 por ciento han sido cosas buenas. Es verdad que, en algún momento dado, hemos tenido puntos diferentes en la toma de alguna decisión, pero nunca ha llegado la sangre al río. Han sido unos años espectaculares. Espero que todo siga así", declaró. "Lo nuestro fue un flechazo en toda regla. Sabía que me aportaba algo que no había encontrado en otra persona. Todo el que ha intentado hacernos daño lo que ha hecho es alimentar más nuestro amor", aseguró.