Jesulín de Ubrique y María José Campanario apoyan a su amiga Toñi Moreno en su nueva aventura

Toñi Moreno se ha rodeado de buenos amigos para la presentación de uno de sus últimos proyectos: una gama de productos de belleza Con Alma Golden. La conocida presentadora ha reunido a un buen número de rostros conocidos que no han querido faltar a la cita en la que se ha confesado emocionada. Entre los asistentes estaban Jesús Janeiro y su mujer María José Campanario, que ha reaparecido en esta cita abandonando la tranquilidad de su vida en Arcos de la Frontera. No es habitual ver a la odontóloga en eventos públicos, aunque en esta ocasión no quiso perdérselo. Llegaba María José junto al diestro que no dudaba en echarle un piropo y decir que "está muy guapa, muy guapa". La mujer de Jesús escogió un conjunto en tono gris plata muy favorecedor y se unió a la fiesta, a la que asistieron el futbolista Joaquín, que ha perdido recientemente a su padre, y su mujer Susana Saborido, Alejandra Osborne, María José Suárez, India Martínez y Virgina Troconis, entre otros.

Una de las grandes ausentes fue María del Monte, otra de las buenas amigas de Toñi, que está en medio de una situación personal muy complicada tras la detención de su sobrino Antonio Tejado, al que acusan de estar implicado en el robo a su casa. "Estaba invitada, me ha dicho que venía, no la he vuelto a llamar, si le apetece vendrá y si no pues no vendrá. Las amigas estamos para eso, para ayudarnos, querernos mucho y entenderlo todo" dijo a Europa Press. Aseguró la presentadora que habla con ella todos los días para saber cómo se encuentra.

"He sido la periodista que he hablado con María todos los días y menos información he dado. Soy amiga suya, yo la he llamado para decirle cómo está, está afectada y está mal, no es para menos. La conocéis todos, nunca la habéis visto tan afectada, ella ha pedido que la ayudemos a recuperar su vida y creo que lo tenemos que hacer" comentó. Estaba invitado además Bertín Osborne, aunque en su lugar asistió su hija Alejandra, que se mostró muy cariñosa con Toñi.

Haciendo gala de su simpatía habitual y su naturalidad, Moreno explicó que está abierta al amor y que le encantaría volver a enamorarse, aunque no tiene demasiado tiempo."Estoy loca porque me pilléis, loca por enamorarme, de verdad que sí, pero eso no pasa cuando uno quiere, pasa cuando aparece. No tengo tiempo, la realidad es que trabajo mucho, tengo a la niña y los fines de semana son para ella. No la veo todo lo que quisiera así que el año que viene a ver si me organizo mejor y tengo tiempo para mí, que es muy importante".

Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique tienen una relación de amistad que se remonta a la adolescencia. Como contaron ambos en MasterChef Celebrity se conocen desde que tenían 15 años. "Éramos dos niños con demasiadas responsabilidades" contaba entonces Toñi. "Mi familia no tenía teléfono y me llamaba a casa de mi vecina y decía ‘hola vaquilla’. A mí me gustaba", recordaba con humor la anfitriona del programa Gente Maravillosa. Jesús contaba este año a ¡HOLA! sus apasionantes memorias al cumplir 50 años, un retrato íntimo en el que habla de su carrera, sus hijos y la mujer de su vida, María José.