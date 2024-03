Beatriz Trapote desvela cómo es su verdadera relación con María José Campanario y cómo fue su primer y divertido encuentro

Hace 17 años que Beatriz Trapote y Víctor Janeiro comenzaron su historia de amor de una forma casual. La periodista tuvo que entrevistar al torero para un programa de televisión y desde ese momento, no se han separado. A pesar de que hubo quienes al principio pusieron en entre dicho su amor, el matrimonio ha dejado claro, casi dos décadas después, lo unidos que están. Y así lo han vuelto a demostrar una vez más en el plató de ¡De Viernes!, donde se han sincerado e, incluso, la periodista ha contado cómo es su verdadera relación con su cuñada, María José Campanario.

"No somos hermanas, pero tenemos una relación buena de cuñadas. Ella ha sido mi mayor apoyo en la familia. Ella también viene de una parte anónima y sabe cómo fue aquel proceso", ha comenzado explicando Beatriz Trapote sobre su vínculo con María Jose. Su relación siempre ha sido un misterio, y durante la entrevista que le ha realizado Beatriz Achidona y Santi Acosta, ha querido desvelar cómo la acogió y cómo se comporta con ella en el núcleo familiar: "Siempre la he sentido muy cerca y es una persona que ha respetado mi profesión. Es muy buena confidente. Es la típica que se sienta, te escucha y te da consejos. Se cuece un poco relación de familia, de cuñadas".

La periodista ha revelado que conoció a María José y a Jesús antes que a su suegra: "Me sentí muy acogida. Y Jesús súper simpático conmigo. Me decía no llevarás una cámara oculta". Por su parte, Víctor ha apuntado que "todos lo encajaron muy bien". También se ha animado a narrar que la primera vez que se hicieron una fotografía de familia, estaba muy nerviosa y que fue su cuñada quien la tranquilizó: "Yo estaba súper nerviosa. Y le dije María José 'déjame un bolso para tener algo en la mano'. Para mí mi familia política no es política, es mi familia".

Pero eso no es todo, para dejar claro su buena conexión desde el primer momento, Trapote ha recordado que Campanario cantó en su boda y le dedicó unas palabras cargadas de cariño: "Cuñado, sabes que me llevo una hermana y me la llevo". También han aprovechado para explicar el motivo de su ausencia en el 50 cumpleaños de Jesulín: "Él celebró un cumpleaños de adultos. Yo le llamé y le dije que me resultaba complicado ir por los niños". Ha negado de forma rotunda que existiera un distanciamiento. "Si estuviéramos enfadados, no nos hubiéramos visto más adelante. Los hermanos son una piña".

El momento más emotivo de la conversación ha sido cuando el torero, sin poder contener las lágrimas, ha hablado de su padre, Humberto Janeiro — quien falleció en el 2020 —: "La pérdida de mi padre fue irreparable. A mi padre siempre le voy a recordar con mucho cariño. Me acuerdo mucho de él. Casi siempre, casi todos los días. Con sus defectos y sus virtudes siempre ha sido un padre ejemplar y nos ha dado una educación buena a los cuatro".

La pareja también ha recordado durante la entrevista en los estudios de Mediaset, cómo comenzó su historia de amor con una entrevista que ella le realizó para un programa de televisión en el verano de 2007, pero no fue hasta las navidades que conoció a su familia política. Cinco años después, la reportera de televisión y el torero pasaron por el altar el 2 de noviembre de 2013 en la finca Fuente Rey en Jerez de la Frontera. Desde entonces han formado una preciosa familia, ya que en 2015 llegaba al mundo su hijo Víctor Jr. para cumplir el sueño de la pareja, poco más de tres años más tarde aumentaban la familia con Oliver en 2018. La sorpresa llegaba cuando en 2021 se convirtieron en familia numerosa con el nacimiento de Brenda en primavera de aquel año.

