La niña de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro debuta sobre la pasarela ante el orgullo de sus padres y sus hermanos

Beatriz Trapote (42) ha sido una de las grandes protagonistas de la jornada del sábado 3 de febrero en la Pasarela Flamenca de Jerez Tío Pepe al desfilar para la firma Belulah de la diseñadora local Susana Quirós. Una cita en la que la periodista ha contado con la compañía de una invitada de honor, su hija Brenda, que el próximo mes de marzo celebrará su tercer cumpleaños. La pequeña, ataviada con el mismo traje y accesorios que su progenitora, ha debutado en el mundo fashion sin soltarse de la mano de su madre, con mucha gracia y desparpajo. ¡Como dos gotas de agua!

La apasionante visita al zoo de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote con sus hijos ¡entre rinocerontes y elefantes!

“Hacía mucho tiempo que yo no me vestía de flamenca, pero creo que la ocasión lo merecía. No estoy acostumbrada al momento de la pasarela, pero era más que nada la emoción de ver a Brenda vestida de gitana. Así que muy bien, estamos muy contentos”, ha relatado en el photocall Beatriz Trapote ante los micrófonos de Europa Press. De la misma manera, la comunicadora ha dado más detalles del vínculo tan importante que la une con la modista junto a la que ha trabajado. “Susana es amiga mía, una gran diseñadora de Jerez que me ha vestido para el bautizo de todos mis hijos”.

Carmen Bazán habla del regreso conjunto a los ruedos de los hermanos Janeiro: 'Son bastantes nervios'

Una cita de excepción, que, como no podría ser de otra manera, tenía que contar con un público de lujo. Desde el front row, Víctor Janeiro y sus dos hijos, Víctor y Oliver, de siete y cuatro años respectivamente, le han estado mostrando todo su apoyo y cariño a las chicas de la casa, e, incluso, uno de los niños ha bromeado al expresar su deseo de ser él quién camine por la pasarela en futuras ediciones. Hay que recordar que allá por el 2017, su primogénito, que en aquel entonces apenas tenía un año, también acaparó las miradas de todos los presentes en esta semana de la moda jerezana bailando y tocando las palmas mientras lucía el traje regional andaluz.

La divertida fiesta de cumpleaños de los dos hijos de Beatriz Trapote con Bob Esponja de invitado sorpresa

La familia, el pilar más importante en la vida de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, que pasaron por el altar en 2013 tras seis años de noviazgo, no pueden estar más felices por haber cumplido su sueño de ser padres y formar un bonito y numeroso hogar. Sin embargo, hasta llegar a este dulce momento tuvieron que superar un complicado camino marcado por los problemas de fertilidad. “Fue muy duro, llegas a la consulta del médico y te dicen que no puede ser de forma natural. Yo he tenido cinco estimulaciones y nueve in vitro para poder conseguirlo”, confesó la periodista durante una entrevista en 2022 en el programa de Telecinco Déjate Querer en la que quiso dar más visibilidad a este tema tan delicado que desgraciadamente afecta a muchas parejas.

Cómo apoyar, desde el punto de vista psicológico, a una pareja con problemas de fertilidad