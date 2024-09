De Priyanka Chopra y Nick Jonas a Eva Mendes y Ryan Gosling: parejas en las que a ellas no les importa la diferencia de edad

9 11

© Getty Images

Julianne Moore y Bart Freundlich

Julianne Moore, de 63 años, y Bart Freundlich, de 54, llevan más de veinte años de estable y feliz matrimonio. Se conocieron durante el rodaje en 1996 de la película Volviendo a casa que él dirigió. La pareja contrajo matrimonio en 2003 en una ceremonia íntima y familiar que llegaba después de 6 años de relación. Ya tenían entonces a sus dos hijos, Caleb y Liv, que tienen 22 y 26 años respectivamente. Julianne ha hablado en alguna ocasión del secreto de su relación. “El único secreto que se me ocurre para aguantar tanto tiempo casados es que eso es algo que los dos miembros de la pareja tienen que querer realmente. Lo digo porque muchas veces he visto situaciones en las que las cosas no están funcionando en una pareja y la única razón de que eso ocurra es que uno de ellos ya no quiere seguir adelante con la relación”.