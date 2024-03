¡Sorpresa! Cameron Díaz anuncia que ha sido madre por segunda vez

¡Vaya sorpresa! Cameron Díaz (51) y su marido Benjamín Madden (45) acaban de dar la noticia que nadie se esperaba: han sido padres por segunda vez. “Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden. Es increíble y estamos todos muy contentos de tenerle aquí con nosotros. Os enviamos todo el amor del mundo y los mejores deseos”, ha declarado la actriz junto a un colorido retrato con flores, la cara de un niño y el refrán ‘me lo ha dicho un pajarito…’.

Así fue cómo Cameron Diaz ayudó a su gran amiga Drew Barrymore a superar sus adicciones

De la misma manera, la popular intérprete estadounidense ha especificado que va a seguir con su tónica habitual de dejar en un segundo plano los asuntos referidos a su vida personal. Por ello, al igual que hace con su primogénita, Radixx (4), no va a compartir nada del bebé en sus redes sociales. “Por la privacidad y seguridad de los niños no vamos a publicar ninguna fotografía suya, pero es muy lindo”. Cuando dieron la bienvenida a la pequeña, el matrimonio sí especificó que había sido a través de gestación subrogada, pero en este caso no han dado más detalles al respecto.

¡Adorable! La hija de Cameron Diaz, la otra gran protagonista de la boda de Sofia Richie

A los pocos minutos, esta publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de mensajes de enhorabuena de su extensa comunidad de seguidores y de otros rostros conocidos como el cantautor y actor Lionel Richie, su hija Nicole es la cuñada de la artista; el músico Pete Wentz; el vocalista británico Sam Carter; y la cantante Katy Perry. “Ya hay otro ángel más en este mundo”, ha escrito esta última junto al emoticono de un corazón negro.

El reencuentro entre dos 'Ángeles de Charlie' que muestra una larga amistad

Hay que recordar que la protagonista de Algo pasa con Mary y el guitarrista comparten una bonita y discreta historia de amor desde el verano de 2014. Un noviazgo al que pusieron el broche de oro en enero de 2015 cuando se dieron el ‘sí, quiero’ en una boda íntima en la casa que la actriz tiene en Los Ángeles (California). Un enlace al que asistieron muchas celebrities del mundo de la interpretación como Reese Witherspoon, Drew Barrymore y Gwyneth Paltrow.

Drew Barrymore, Margot Robbie, Halle Berry... la impactante 'pelea' de las estrellas de Hollywood

Desde que se convirtió en madre, Cameron Díaz ha estado alejada de los sets de rodaje, si bien es cierto que ha emprendido en otros campos como la literatura, publicando varios libros centrados en el cuidado personal; y ha lanzado su propia marca de vinos. Eso sí, haciendo una excepción de esta anticipada jubilación, la intérprete aceptó la oferta de su buen amigo Jamie Foxx para ser su compañera en Back in Action (De nuevo en acción) que estará disponible en los próximos meses en la plataforma de streaming Netflix.

Superar los 50 en plena forma: los secretos del entrenador de Cameron Diaz