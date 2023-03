Así fue cómo Cameron Diaz ayudó a su gran amiga Drew Barrymore a superar sus adicciones

Se dice que un amigo es aquel que acude en los buenos momentos al ser llamado y también en los malos momentos sin necesidad de ser llamado. Y eso es algo que Cameron Díaz y Drew Barrymore llevan "practicando" desde que se hicieron amigas hace más de 30 años. Inseparables desde la década de los 90, la protagonista de Algo pasa con Mery fue testigo de cómo su compañera en Los Ángeles de Charlie caía en una depresión y se refugiaba en el alcohol tras divorciarse de su tercer marido Will Kopelman en 2016.

Los problemas de Drew Barrymore no sólo fueron duros para ella, sino también para sus seres queridos, donde estaba incluida Cameron Diaz. La actriz ha relatado en una entrevista a Los Angeles Times que sus amigos más cercanos organizaron una especie de "intervención" para tratar de sacar a Barrymore del borde del abismo. "Sabía que si todos nos quedábamos con ella y le brindábamos el apoyo que necesitaba, encontraría su camino", dijo Cameron.

"Tengo fe absoluta en ella. Nadie puede comprender lo difícil que fue ser ella cuando era niña, y luego salió disparada hacia el otro extremo, donde su misión, simplemente era, tratar de salvarse a sí misma" añadía la intérprete haciendo referencia a la popularidad de su amiga tras interpretar a la niña de E.T.

Cuando Drew solicitó el divorcio de su esposo también hizo las maletas y se mudó de Los Ángeles a Nueva York y su depresión empeoró y su consumo de alcohol se intensificó. Eso se unió al abandono de su terapeuta, el famoso psicoanalista de celebridades Barry Michels, quien decidió terminar su relación después de haber intentado ayudarla durante una década.Tal y como ha relatado Cameron, Barry le dijo a Drew: "Ya no puedo hacer esto. Realmente se trataba de tu forma de beber". Algo a lo que Barrymore respondió diciendo: "Lo entiendo. Nunca te he respetado más. Ves que no estoy mejorando. Y espero, algún día, poder recuperar su confianza".

"Todo esto fue muy difícil de ver" ha comentado Cameron Díaz, quien conoció a Drew cuando esta trabajaba como camarera en una cafetería que ella frecuentaba. Afortunadamente, las cosas cambiaron en 2019 cuando se le ofreció a Drew la oportunidad de presentar su propio programa de entrevistas. "La oportunidad de tener un trabajo así me golpeó con fuerza" afirmaba Barrymore. “Pensé no puedo manejar esto a menos que esté en un lugar realmente claro” añadió la actriz. Entonces, dos años después de que su terapeuta renunciara, volvió a comunicarse con él y él decidió tratarla de nuevo.

Drew, quien tuvo dos hijas con su ex Olive, de 10 años, y Frankie, ocho, se encuentra actualmente volcada en el que ella ha denominado “el papel de su vida”, el de madre, y ya ha estrenado la tercera temporada de 'The Drew Barrymore Show'. "Me di cuenta de que solo conmigo y mis hijas, soy realmente feliz", declaraba Drew. "Siempre pensé que estaría en esta rueda de hámster toda la vida. Pero tal vez haya algo diferente antes de que se apaguen las luces" añadía la intérprete.

Esta no ha sido la primera gran batalla que ha librado a lo largo de su vida la popular actriz, pues ya a los 13 años ingresó en rehabilitación por abuso de drogas y alcohol, antes de intentar quitarse la vida un año después y volver al tratamiento.