¡Adorable! La hija de Cameron Diaz, la otra gran protagonista de la boda de Sofia Richie

Sofia Richie y Elliot Grainge se han dado el 'sí, quiero' en el majestuoso Hotel du Cap-Eden-Roc en Antibes de la Riviera francesa, habitual punto de encuentro de las estrellas cada edición del Festival de Cannes. Dos años después de comprometerse, la hija de Lionel Richie, de 24 años, y el fundador del sello discográfico 10K Projects, de 29, se han jurado amor eterno en este maravilloso enclave de la Costa Azul francesa.

El look de Raddix: vestido rosa y botas de cowboy

Testigos de su boda han sido Paris Hilton y su esposo Carter Reum, que han acudido a la celebración tres meses después de ser papás; Olympia de Grecia, hija de Pablo de Grecia y Marie-Chantal Milller; la hermana de la novia Nicole Richie y su marido, el cantante de Good Charlotte Joel Madden; además de Cameron Diaz junto a su marido, Benji Madden, guitarrista de Good Charlotte y hermano gemelo de Joel.

Pero si hubo una invitada que robó todos los flashes fue la adorable hija de Carmeron Diaz. Radixx, de tres años, acaparó todas las miradas de la manita de sus papás mientras descendía por la escalinata el hotel donde Sofía Richie y Elliot Grainge celebraron su boda. La pequeña, con un look de lo más 'cool' de vestido estampado de color rosa adornado con un lazo y botas de estilo cowboy, hizo las delicias de todos los presentes en una de sus escasas apariciones en público. Desde que nació tanto la protagonista de Algo pasa con Mary y el músico han tratado de mantenerla alejada del foco mediático.

Carmeron Diaz lució un entallado vestido de cuello alto en color negro con el presumió de espléndida figura y su melena rubia suelta con ondas, mientras que su marido eligió también el negro para su look de chaqueta, camisa y pantalones de cuero. La estrella, de 50 años, y el guitarrista, de 44, se convirtieron en padres por gestación subrogada en diciembre de 2019 tres años después de casarse en casa de la actriz en Beverly Hills. "Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida. Esto muy agradecida y feliz, esto es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Tengo mucha suerte de haberlo hecho con Benji, estamos pasándolo genial", decía apenas unos meses después de haberse convertido en mamá, además de contar con la ayuda de su marido Benji, "un padre increíble".

Desde que formara una familia junto a Benji Madden la protagonista de La máscara ha estado retirada de la actuación para dedicarse a los suyos. Únicamente, como excepción, ha regresado a las pantallas de la mano de Jamie Foxx con Back in Action. Foxx ha sido la única razón por la que decidió hacer la película, ya que se conocen desde hace años y han trabajado juntos en el pasado -Un domingo cualquiera y Annie-, porque si hay algo que adora Cameron por encima de todo es ser madre.