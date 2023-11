Brigitte Macron habla del huracán que desató su noviazgo con Emmanuel Macron, 25 años menor que ella

Hace seis años que Emmanuel Macron se instaló junto a su esposa, Brigitte Macron, en el Elíseo como presidente de Francia. Desde sus comienzos la historia de amor entre el político y la primera dama francesa ha fascinado al mundo. Los 25 años de edad que les separan no han sido un problema para ellos: Brigitte tiene 70 años y Emmanuel, 45. Se conocieron en el colegio en el que ella daba clases de teatro, él tenía 15 años y era, además de su alumno, compañero de su hija mediana, mientras que ella era entonces una mujer casada y tenía tres hijos. Aún así nada pudo impedir que se enamoraran y protagonizaran una de las historias más románticas hasta la fecha en lo que al mundo político se refiere.



Dieciséis años de feliz matrimonio

Brigitte Macron, muy discreta en cuanto a su vida personal, rara vez ha hecho mención sobre su historia de amor, ha preferido siempre que sea su marido el que mencione lo que considere oportuno. En una ocasión con motivo de su llegada al poder, hizo una excepción y se sinceró sobre algunos de los secretos inéditos de su matrimonio en la cadena RTL, y ha sido ahora en una entrevista con Paris Match donde desvela que tuvo que posponer su boda diez años por el bien de sus hijos. Todos ellos de edades similares a la de su marido, Emmanuel Macron. "El único obstáculo eran mis hijos”, confiesa. Me tomé el tiempo necesario para no arruinarles la vida. Aquello duró 10 años. Puedes imaginar lo que estaban escuchando. Pero, por otro lado, no quería perderme mi vida”.

Brigittte y Emmanuel Macron se enamoraron cuando él tenía 15 años y era su alumno en clase de teatro

Su romance provocó un escándalo en aquel momento. "Estaba hecha un lío”, reconoce la primera dama francesa. "Mi padre acababa de morir, y dentro de mí había un huracán”. Se enamoraron mientras trabajan juntos en la obra El arte de la comedia, de Eduardo De Filippo, pero los padres de Emmanuel se opusieron a esa relación y decidieron enviar a su hijo a París. “Para mí, un chico tan joven era algo aterrador. Emmanuel tuvo que partir hacia París. Me dije a mí misma que se enamoraría de alguien de su edad. No sucedió”. Antes de marcharse el joven se despidió de ella y le dijo: "¡Volveré y me casaré contigo!”. Y así fue.



Brigittte Macron con su hija pequeña, Tiphaine

Brigitte se separó en 1994, pero se divorció oficialmente de su marido André-Louis Auzière en el año 2006 y, un año más tarde, se casó con Emmanuel Macron. Han celebrado ya 16 años de matrimonio, y a día de hoy la primera dama confiesa que sigue admirando a su marido y aún se sorprende con su inteligencia. "No hay un solo día que no me sorprenda”, explica Brigitte sobre su esposo. "Nunca había visto semejante capacidad intelectual. Tuve muchos alumnos brillantes y ninguno tenía sus capacidades. Siempre lo he admirado", destaca. “No sé cómo habrían reaccionado mi ante nuestro matrimonio mis padres, que fueron modelo de fidelidad y buena educación”, confiesa Brigitte, que se despidió de ellos antes de que comenzara su noviazgo.

