Sienna Miller posa espectacular junto a Oli Green, dos meses después de ser mamá

La actriz Sienna Miller (42 años) y su pareja, el también actor, Oli Green, se han dejado ver juntos tan solo dos meses después de dar la bienvenida a su niña, en uno de los eventos de la Semana de la Moda de París. La protagonista de The Girl, que es una apasionada del mundo de la moda, ha retomado ya alguno de sus compromisos laborales tras dar a luz. La actriz se ha desplazado a la capital francesa desde Londres. La familia reside en la capital inglesa (tras pasar un tiempo viviendo en Nueva York) junto a su pareja y sus dos hijas; ya que la también modelo tiene otra hija, Marlowe, de 11 años, fruto de su relación con el actor Tom Sturridge.

La felicidad de Sienna se ha multiplicado en estos últimos meses con la llegada de su nuevo bebé según ella misma confesaba en Vogue que, a pesar de que su embarazo no había sido planeado, llevaba tiempo queriendo ampliar la familia y se sentía "más preparada psicológicamente" que cuando tuvo a su primogénita. Además, ahora reconoce no haberse presionado a sí misma tanto como la primera vez y explica que se ha cuidado mucho, practicando deportes como el yoga.

Se conocieron en una fiesta de Halloween

La historia de amor de la pareja comenzó en 2021 en la fiesta de Halloween de un amigo en común y su presentación como pareja llegó en 2022 en uno de los actos previos a la Gala de los Premios Oscar. La actriz cuenta que el actor de la sexta temporada de The Crown insistió para quedar a tomar algo con ella. El amor no tardó en aparecer entre ellos y siempre han demostrado que la diferencia de edad de quince años que hay entre ellos nunca ha sido un obstáculo: "Me imagino que sería complicado para cualquiera entenderlo, pero no ha habido nada más que amor y alegría, aseguraba Miller.