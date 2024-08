Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, los preparativos de la boda real más importante del año de la 'A' a la 'Z'

En menos de dos semanas, la princesa Marta Luisa de Noruega y su prometido, el chamán Durek Verrett, contraerán matrimonio en el idílico pueblo de Geiranger, un lugar rodeado de impresionantes montañas y fiordos, ubicado al oeste de Noruega. La boda real, que se celebrará el sábado 31 de agosto, reunirá a un gran número de miembros de la realeza noruega y extranjera. Aunque la unión entre Marta Luisa, de 52 años, que se describe a sí misma como clarividente y que se retiró de sus funciones reales en 2022, y Durek, de 49, un autoproclamado chamán con varios seguidores en Hollywood, no ha estado exenta de dificultades, la pareja ha demostrado que el amor lo puede todo. Mientras la pareja se prepara para casarse en la que será una muy particular celebración de tres días, que HELLO! cubrirá en exclusiva, te contamos de la A a la Z todo lo que debes saber sobre esta gran boda real norue­ga.

Amor:

Sin duda, la boda se desarrollará en consonancia con la férrea espiritualidad de Marta Luisa y Durek. La princesa, que afirma poder comunicarse con los animales y con los ángeles, dirige su propio centro de terapia alternativa, Astarte Education. Verrett, por su parte, es chamán, autor y terapeuta alternativo. Las creencias de la pareja contribuyeron a la decisión de la princesa de apartarse de sus obligaciones reales, en noviembre de 2022.

Boda:

De 2002 a 2017, Marta Luisa estuvo casada con el padre de sus hijas, Ari Behn, quien se quitó la vida en 2019. En la actua­lidad, la princesa, que es presidenta de la junta directiva del Fondo de la Princesa Marta Luisa, vive con sus tres hijas, Maud, de 21 años; Leah, de 19, y Emma, de 15, que no tienen títulos reales, en la comunidad rural de Lommedalen, a las afueras de Oslo.

Celebración:

Tras el anuncio del compromiso de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, el príncipe heredero Haakon, de 51 años, y su mujer, la princesa heredera Mette-Marit, declararon: "Felicitamos a la princesa Marta y a Durek Verrett por su boda. Nos alegramos por ellos y esperamos celebrarlo juntos en Geiranger. Deseamos a Marta, Durek y las niñas todo lo mejor para el futuro".

Dress code:

Como corresponde a una boda real, la ocasión sera glamurosa y se animará a las invitadas a vestir de gala. Se les ha pedido encarecidamente que no vistan de blanco. A los hombres se les ha pedido que lleven esmoquin.



Enamorados:

La princesa y el chamán anunciaron su compromiso en junio de 2022. En su cuenta de Instagram, Marta Luisa escribió: "Estoy feliz de anunciar que me he comprometido con el chamán Durek, el hombre que hace saltar mi corazón", añadió: "El amor trasciende y nos hace crecer. Y estoy feliz de seguir creciendo con este hermoso hombre".

Fiordos:

El escenario de la boda, el fiordo de Geiranger, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por sus espectaculares montañas y hermosos paisajes de aguas cristalinas. El enlace se celebrará en el histórico Hotel Union, de cuatro estrellas. Sus instalaciones ofrecen spa, tres restaurantes, piscinas cubiertas y al aire libre, discoteca y un museo de coches antiguos.

Ginebra:

Una de las bebidas que los invitados podrán disfrutar es la ginebra conmemorativa de la pareja. OHD Pink Gin, una bebida espirituosa London dry-style macerada con frambuesas, arándanos y grosellas negras, fue creada especialmente por Oslo Craft Distillery para celebrar la unión de Marta Luisa y Durek.

Hollywood:

Durek tiene casi medio millón de seguidores en Instagram y muchos de ellos son de Hollywood. Entre sus clientes famosos se encuentran las actrices Gwyneth Paltrow, Selma Blair, Nina Dobrev y Rosario Dawson, así como el fundador de Bulletproof Coffee, Dave Asprey. "Su atractivo radica en que es humano y a la vez un ser de otro mundo", ha dicho Gwyneth del chamán estadounidense.

Instagram:

Como una royal completamente moderna, Marta Luisa mantiene al día a sus 172.000 seguidores sobre los momentos claves de su vida. En mayo de 2019, utilizó la plataforma para confirmar su relación con Durek y, tres años después, anunció su compromiso publicando una foto con su pareja, en la que ella luce su anillo de compromiso de esmeraldas y diamantes.



Joyas:

El vestido y las joyas de la novia se han mantenido estrictamente en secreto, aunque es probable que, para su gran día, la princesa Marta Luisa lleve una tiara. Cuando se casó con su difunto marido Ari Behn, en 2002, lució una réplica de la tiara de perlas de la Reina Maud. La original, que había pertenecido a la bisabuela de Marta Luisa, fue robada en los años noventa. Siguiendo la tradición de las bodas reales, se espera que los invitados sigan un código de vestimenta de corbata blanca.

Love story:

Marta Luisa y Durek confirmaron su romance, así como su colaboración empresarial, en mayo de 2019. Sus aventuras comerciales han incluido la celebración de seminarios titulados La princesa y el chamán. Sin embargo, la pareja se ha enfrentado a muchos desafíos debido a sus puntos de vista. Verrett ha dicho: "Es un poco difícil para la gente ver algo nuevo, evolucionar más allá de sus zonas de confort. Intentamos entender dónde se encuentra la gente y encontrar maneras de brindar información y herramientas para que puedan empezar a ver las cosas de otra manera".

Monograma:

Antes de su boda, la pareja ha estrenado un monograma no oficial. Se trata de un homenaje a una supuesta vida anterior en Egipto, en la que también estaban juntos. La pareja cree que, en esa vida pasada, gobernaron unidos como Reina y Faraón. Se aprecia un búho sabio que actúa como guardián de las almas que navegan entre mundos, y una mano que simboliza las acciones realizadas con gracia, abriendo puertas y bailando a través de la vida.



Nobleza y realeza:

Las nupcias suponen la primera boda real noruega desde que Haakon y Marta Luisa se casaron. La familia sigue disfrutando de poder reunirse con otros miembros de la realeza europea como se ve en esta foto, tomada en Oslo en junio de 2022, con motivo de la celebración del 18 cumpleaños de la princesa Ingrid (en el centro con miembros de las familias reales noruega, belga, búlgara, danesa, holandesa, griega, sueca, de Luxemburgo y española.

Organización:

El gran día esta fijado para el sábado 31 de agosto, aunque los festejos comenzarán el jueves anterior. Durante el primer día, habrá una fiesta de bienvenida, cuyo código de vestimenta es sexy y cool, y tendrá lugar en el jardín del Hotel 1904, en Alesund. El viernes, los invitados disfrutarán de un paseo en barco por el fiordo de Geiranger hasta el pueblo del mismo nombre, donde se celebrará una preboda con temática latinoamericana en el hotel Union.



Párroco:

La ceremonia será presidida por el párroco Margit Lovise Holte, quien casará a la pareja. Después, el pastor Michael B. Beckwith, que ha participado en el pódcast Super Soul de Oprah Winfrey, dirigirá unas palabras.

Queridos reyes: A pesar de alejarse de sus obligaciones reales, Marta Luisa sigue manteniendo buenas relaciones con sus padres, los Reyes Harald y Sonia. "Lo sorprendente de todo este ciclo han sido las conversaciones que hemos tenido", ha declarado. Cuando se anunció el compromiso, Harald dijo en un comunicado: "La Reina y yo estamos encantados de que la princesa Marta Luisa y Durek Verrett hayan anunciado hoy sus planes de boda. Estamos encantados de incluir a Durek en nuestra familia y esperamos celebrar el gran día con ellos. Deseamos a Marta y Durek todo lo mejor".



Romántico: La ceremonia incluirá el tradicional intercambio de anillos. La alianza de boda de Marta puede ir a juego con su romántico anillo de compromiso. Diseñada por Durek, lleva una esmeralda de 3,5 quilates, procedente de Brasil y rodeada de 19 diamantes. Cuatro de los diamantes simbolizan los cuatro elementos (tierra, aire, agua y fuego), mientras que tres de los que están cerca de la alianza representan a las tres hijas de la novia.

Sexta generación: El novio se describe a sí mismo como un chamán de sexta generación, cuya misión es llevar la antigua práctica del chamanismo a la sociedad, ayudando a la gente a cultivar el amor y a aceptarse a sí misma y a los demás. Nacido en Sacramento (California), Durek se crio en Estados Unidos y Marta Luisa se ha apresurado a desmentir las afirmaciones de quienes, como su madre, Veruschka Urquhart, de quien está separado, dicen que no tuvo una educación de prestigio. En abril, la princesa compartió en Instagram una serie de fotos de la casa de la infancia de Durek, que según ella vale más de 2 millones de euros hoy en día.

Títulos: Desde su retirada de los compromisos oficiales, la princesa ha dejado de utilizar el título de Alteza Real. Dijo que usaría el nombre de Marta Luisa en sus negocios, para diferenciar su papel como miembro de la Familia Real de su carrera como empresaria. Siguiendo la tradición, Durek no recibirá ningún título tras el matrimonio y no representará a la realeza, aunque estará presente en los actos familiares. "El proceso con la familia ha sido amistoso y cariñoso", escribió la princesa en Instagram.

Unión: A lo largo de los tres días que durará la celebración de la unión matrimonial de Marta Luisa y Durek, HELLO! cubrirá los momentos más destacados de los festejos, incluida la fiesta preboda de temática latinoamericana, el paseo en barco por el fiordo de Geiranger, la preparación de la novia con sus seres más queridos, la llegada de los invitados y el momento en que los novios se den el "sí, quiero".

Votos: Se espera que la pareja recite votos personales en su ceremonia nupcial, que, sin duda, reflejarán su profundo amor mutuo.

Yerno: La historia de amor de los novios comenzó hace cinco años, después de que un amigo común los presentara. "Es un choque de culturas", aseguraba el Rey Harald en referencia a las prácticas de su futuro yerno, quien a su vez aseguró que tiene una buena relación con su suegro: "Es sabio, tiene mucho conocimiento, es amable y simpático y entiende las cosas. Me escucha y yo le escucho".



Zodíaco: Nacida el 22 de septiembre de 1971, Marta es una virgo, mientras que Durek, nacido el 17 de noviembre de 1974, es escorpio. Se dice que estos dos signos estelares, tanto afectuosos como leales, son muy compatibles y tienen el potencial de crear un vínculo intenso.

