La cuarta en la línea sucesoria se casará con el chamán Durek Verrett el próximo 31 de agosto ¿Compartirán mesa el rey Harald y Gwyneth Paltrow en la boda de Marta Luisa de Noruega? No se descarta que la boda, que es un evento privado ajeno a la Casa Real noruega, sea retransmitida en directo lo que abre varios escenarios posibles

La boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett no va a ser un enlace al uso y es que ellos tampoco lo son. Aunque ella haya tenido que salir de la institución para poder emprender negocios privados junto a su novio y líder espiritual, sigue siendo princesa y la única de los reyes de Noruega, la hermana del futuro rey y la tía de princesa heredera, así que, por mucho que traten de distanciarse de la institución, su boda tendrá mucho de "real" aunque no se celebre dentro de un palacio ni la organice la Casa Real. Estos son los nuevos detalles de un "sí, quiero" que tendrá lugar el próximo 31 de agosto en un espectacular fiordo noruego. ¡Las invitaciones ya han sido enviadas!

Marta Luisa de Noruega ha asegurado que habrá muchas sorpresas para celebrar esta historia de amor que comenzó en la primavera de 2019. Algo especialmente curioso es que su portavoz, Carina Scheele Carlsen no ha descartado que la boda vaya a ser televisada, retransmitida en directo o que se compartan imágenes a tiempo real. "Nuestro plan no está del todo claro, pero en breve informaremos", ha dicho la portavoz a NRK, lo cual es llamativo porque NRK es la corporación de radiodifusión pública de Noruega y la que se encarga de forma habitual de la retransmisión en directo de todas las celebraciones y eventos de la Casa Real Noruega. Esto abre otro escenario posible: que sea haga a través de otra plataforma o a título particular, porque Marta Luisa de Noruega ya ha demostrado su afición a los documentales e incluso a los formatos de telerrealidad.

¿Dónde?

La pareja podía elegir, ya que la princesa noruega no representa a la jefatura del Estado desde el 2022 y por tanto podrían optar por una boda en Estados Unidos, donde pasan bastante tiempo, o donde quisieran. Sin embargo, la propia princesa adelantó en su podcast HeartSmart Conversations, que han optado por casarse en Geiranger, un pueblo situado frente al fiordo Geirangerfjord, al oeste de Noruega. Un lugar espectacular protegido por la Unesco en el que apenas residen 200 habitantes. La cadena pública del país ya ha confirmado que la celebración será en el Hotel Union Geiranger, que cuenta con 197 habitaciones y 17 suites, todas ocupadas para esa fecha. Además los reyes Harald y Sonia eligieron este lugar para celebración de sus bodas de plata.

¿Cuándo?

La fecha de la boda era lo único que se sabía desde hace tiempo, el sábado 31 de agosto. Lo que no se sabía es que la fiesta iba a durar varios días y que arrancaría el jueves 29 de agosto en la ciudad de Ålesund, a dos horas de Geirnager, lugar al que se irán desplazando los invitados. Ambos lugares están siendo ya analizados en términos de seguridad y la policía esta llevando a cabo la planificación en torno al evento. Aunque no se han confirmado los invitados sí se espera que algunos de ellos cuenten con especial protección, entre ellos el jefe del Estado y toda la Familia Real en general.

¿Cómo?

Se cree que tanto los novios como sus invitados podrían llegar al lugar de la boda navegando por el fiordo, lo que explicaría que la boda comenzara dos días antes en una localidad cercana. NRK ya ha comprobado que ese día las autoridades aeroportuarias tienen programado el atraque de un barco de súper lujo, el Silver Dawn, con una capacidad para 596 invitados, 411 tripulantes, ocho restaurantes y spa. Esto cuadraría perfectamente con las costumbres de la Familia Real que tienden a hacer sus celebraciones a bordo del yate real, recordando que son un pueblo de tradición marinera y mostrando al mundo imágenes de sus espectaculares fiordos, lo más representativo del país.

¿Qué invitados se esperan?

Aunque la boda es privada y no bajo los auspicios de la Casa Real noruega, se espera a la Familia Real al completo, ya que son una familia muy unida, además de otros miembros de la realeza en calidad de familia cercana y se especula con la posibilidad de que entre los invitados que se desplazaran desde los Estados Unidos haya caras conocidas como la actriz Gwyneth Paltrow y su marido, el productor y guionista Brad Falchuk, la artista country LeAnn Rimes, la actriz Selma Blair y la estrella de "Gossip Girl" Kelly Rutherford. Todos ellos del círculo que la pareja tiene en Los Ángeles.

¿Qué se dice desde la Casa Real noruega?

El director de comunicación de palacio, Guri Varpe, insiste en declaraciones a la cadena publica en que esta boda, a pesar del despliegue policial que la rodea, es un evento privado que nada tiene que ver con la jefatura del Estado, a pesar de que la novia es la cuarta en la línea sucesoria. Esto quiere decir que si la Familia Real acude -que lo hará porque los reyes Harald y Sonia siempre han apoyado a sus hijos en el terreno sentimental por lo que ellos mismos vivieron durante los diez años de amor que lidiaron con la negativa a casarse- lo hará a título privado y organizará su agenda llegado el momento.

