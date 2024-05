La impactante imagen de Nina Dobrev en el hospital tras un accidente de moto

Nina Dobrev ha sufrido un aparatoso accidente con una motocross y que terminaba con sus huesos directamente en el hospital, según desvela la propia afectada con una imagen de lo más impactante. Postrada en una camilla, vemos a la que fuera protagonista de Crónicas Vampíricas con varios inmovilizadores en su cuerpo, tanto el collarín como el que cubre buena parte de su pierna izquierda. Parte de lesiones importante tras un suceso que, a la vista del desenlace, podría haber acabado incluso peor.

Cuando pruebes el truco de Nina Dobrev dejarás de seguir las dietas de moda

"Estoy bien, pero me queda un largo camino de recuperación por delante", ha señalado la actriz canadiense de origen búlgaro desde el propio centro médico, donde también se inmortalizaba con cara triste mirando a la cámara. Tal y como señala ella misma, aunque no ha entrado en detalle sobre las posibles fracturas que tiene, le espera un tiempo considerable para volver a estar en plena forma y curas las severas contusiones que presenta.

15 razones para hacer 'follow' a Nina Dobrev

Mientras sanan sus heridas, lo que no ha perdido en ningún momento la intérprete de 36 años (Degrassi: The Next Generation) es el sentido del humor que tanto le caracteriza. "Lo que es seguro es que mi primera vez en una motocross también será la última", decía no sin antes añadir una carcajada al final esas palabras. De hecho, la noticia de ese tremendo golpe o caída que ha padecido la contaba en su perfil público con un sarcasmo que es muy propio de su forma de ser.

La época en la que Nina Dobrev salía con Orlando Bloom

"Cómo empezó todo Vs cómo va ahora", decía sobre la primera foto en la que aparece sobre dos ruedas y dispuesta a dar un paseo o carrera bajo un entorno muy agradable, para después enseñar una segunda instántanwa donde sale muy lastimada en el centro médico con cables alrededor de todo el cuerpo. Nada más compartir la noticia, numerosas compañeras de profesión han querido trasladarle su apoyo y cariño con mensajes de aliento que seguro le ayudan a sobrellevar esta situación.

Han sido estrellas del cine y la televisión como Sarah Michelle Gellar, la mítica Buffy, Cazavampiros, quien piropeaba a su amiga: "Todavía se las arregla para lucir espléndida en la cama de un hospital"; o Zooey Deschanel (New Girl), que se llevaba las manos a la cabeza y desea una "pronta recuperación" a Nina. También Ashley Green (Crepúsculo) le ha transmitido un "cúrate rápido"; así como Julianne Hough (Footloose), aliviándose esta tras ver que el aparatoso incidente no ha ido a más.

Nina Dobrev, deslumbrante en una de la fiestas posteriores a los Oscar

En cualquier caso, la persona que más está cuidando de Dobrev es su novio Shaun White, con quien mantiene una sólida relación desde hace algo más cuatro años (hicieron oficial su romance en abril de 2020). La actriz, conocida también por la serie Degrassi: The Next Generation, ya ha recibido el alta hospitalaria pero eso no significa que esté bien ni mucho menos. Ahora toca recuperarse en casa sin prisa y es ahí donde tiene a su chico, toda una leyenda del snowboard, como principal soporte.

El gran cambio de Nina Dobrev: Su nuevo y sorprendente estilo en 8 'looks'

A sus 37 años, el esquiador es el más laureado de la historia de este deporte con tres oros olímpicos, que ha conseguido durante sus cinco particpaciones en los Juegos de invierno representando a Estados Unidos en la prueba de 'halfpipe'. Este martes, compartía desde su jet privado una imagen de su chica junto a su perro, ella con la pierna levantada y protegida por una sujección elástica. A su lado se encuentra en todo momento para que no le falte de nada, sea surcando los cielos o en la espectacular mansión de Hollywood Hills (Los Ángeles, California) que comparten desde el verano pasado.