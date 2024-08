Habla el entorno de Alice Campello y nos cuenta la verdad de su situación: 'De momento, no hay reconciliación'

Formaban una de las parejas más queridas de nuestro país y nadie podía imaginar que, tras ocho años de relación y siete de matrimonio, Álvaro Morata y Alice Campello tomarían la decisión más difícil de sus vidas: separar sus caminos.

Desde que se hizo pública su inesperada ruptura —hace algo más de una semana—, no han parado de surgir rumores y nuevas informaciones sobre los motivos de su separación y si este es, realmente, el punto final de su bonita historia de amor.

El entorno de la italiana confirma a ¡HOLA! que, de momento, no hay reconciliación, pero "todo está más calmado". Álvaro y Alice siguen hablando todos los días, acercando posturas y ninguno de los dos sabe qué va a pasar.



© @alicecampello La 'influencer' en una fotografía que ha compartido recientemente en redes

Sus cuatro hijos —los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella— son su máxima prioridad en estos momentos tan complicados. Y, por encima de todo, está el respeto que sienten el uno por el otro, por todo lo que han vivido a lo largo de estos años y la preciosa familia que han formado.

"Todo está más tranquilo"

A veces, el amor no todo lo puede, y, en esta ocasión, la pareja atravesaba una crisis que no ha podido superar. Como el propio Álvaro explicaba en sus redes sociales, tan solo se han dado "muchas incomprensiones continuas que, poco a poco, desgastan las cosas".

No cabe duda de que el matrimonio ha afrontado momentos muy difíciles estos últimos años. El futbolista ha vivido muchos altibajos emocionales que le llevaron a la depresión —llegó a asegurar que "si no hubiera sido por Andrés Iniesta y Bojan, no hubiera jugado esta Eurocopa"— y ha tenido que hacer frente, además, a la presión por las duras críticas que ponían en entredicho su rendimiento sobre el terreno de juego.



© @acmilan Sobre estas líneas, Álvaro Morata, que acaba de fichar por el A. C. Milan tras dejar el Atlético de Madrid.

Mientras, Alice, por su parte, confesaba hace unos meses que había sufrido pequeñas depresiones tras sus embarazos: "Estuve muy mal emocionalmente, es normal, le pasa a muchas mujeres", revelaba en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

A lo largo de estos años, el deportista y la influencer siempre se han apoyado y han estado ahí el uno para el otro. Pero todas estas situaciones, tan complicadas, y otras diferencias que pueden surgir en cualquier pareja han afectado, poco a poco, a su relación.

Y si hay algo que ambos tenían claro es que nunca se harían daño. No permitirían, por respeto a todo lo que han vivido juntos, que su relación acabase en malos términos. Tampoco deseaban que sus hijos fueran testigos de ningún momento incómodo ni vieran a sus padres discutiendo. Antes de que eso sucediese, separarían sus caminos, como así ha sido.

Por ahora, ella ha tomado la decisión de quedarse en Madrid, mientras que el futbolista se encuentra en Italia, país natal de Alice, tras su fichaje por el A. C. Milan

Pasada más de una semana de la ruptura, nos cuentan que Álvaro y Alice siguen hablando todos los días. Poco a poco, parece que todo se está calmando y están acercando posturas.

No hay terceras personas

Quizá, esta separación, apuntan a ¡HOLA!, también les ha servido para hacer balance de su matrimonio y darse cuenta de qué ha sucedido. Ambos son muy jóvenes y ahora, desde la distancia, pueden ver todo con mayor claridad y entenderse un poco más.

La decisión ha sido muy reciente y drástica, insisten desde el entorno de Alice, que, de hecho, comenta que el anuncio de separación de Álvaro —que lanzó horas antes que el de su mujer— se precipitó ante los rumores acerca de que habría terceras personas implicadas en su ruptura.

© @alicecampello Una imagen de archivo de Álvaro y Alice con sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella. © @alvaromorata El futbolista se encuentra en la ciudad italiana donde comienza una nueva etapa como jugador de este equipo.

Alice no tardó en defender a su todavía marido en redes sociales: "Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado el respeto, y yo tampoco". Algo que confirman fuentes cercanas a la italiana. También nos desvelan que ella ya sabía que Álvaro había estado en una discoteca, en Marbella, la madrugada del pasado martes 6 de agosto. Es más, nos revelan que allí coincidió, además, con varios amigos suyos y que el propio deportista se lo quiso contar, "cuando no tenía por qué hacerlo".

Otra de las polémicas que surgieron estos días fue la comentada presencia del futbolista en Raya, una exclusiva aplicación de citas de millonarios y famosos. Como ya aclaramos en las páginas de ¡HOLA!, antes de comenzar su relación, tanto Alice como Álvaro estaban en esta app, que ninguno de los dos la ha utilizado. Se olvidaron de darse de baja y ya mandaron un email para que los borraran.

Por ahora, Alice se queda en Madrid

Otra de las polémicas que ha rodeado a la pareja es su exposición en redes sociales.

Tanto el jugador como la influencer han sido criticados por mostrar una vida idílica que, después de su ruptura, se ha puesto en entredicho. Sin embargo, según cuentan a ¡HOLA!, todas las fotografías que compartieron, hasta el último momento, son reales. Al fin y al cabo, todos queremos mostrar en nuestros perfiles nuestros mejores momentos, lo que no significa que, como todos, hayan vivido otros más difíciles y complicados, más allá de la pantalla.

© @alicecampello © @alicecampello Sobre estas líneas, Alice junto al futbolista

Por el momento, hemos podido saber que Alice ha tomado otra importante decisión y, contra todo pronóstico, se queda en Madrid. Muchos pensaban que optaría por regresar a su país natal, Italia, donde ahora se encuentra Álva­ro, que acaba de fichar por el equipo A. C. Milan. Pero "quiere tranquilidad" y considera que lo mejor es permanecer en la capital, donde ha vivido con el futbolista y sus cuatro hijos.

Solo el futuro dirá si, finalmente, volverán a unirse sus caminos. De momento, lo que ambos sienten es mucho respeto y mucho amor, que "no se va de un día para otro".