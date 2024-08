Cuando Álvaro Morata y Alice Campello protagonizaron su posado más romántico en ¡HOLA!

Son muchas las ocasiones en las que Alice Campello y Álvaro Morata han sido fotografiados por la calle y sus gestos de cariño y complicidad hacía que parecieran un posado… pero nada más lejos de la realidad. En sus siete años de matrimonio siempre han demostrado y pregonado su amor a los cuatro vientos tanto delante como detrás de las cámaras. Por eso su separación ha sido una noticia completamente inesperada, aunque, según ellos mismos han explicado, atravesaban un momento algo complicado por "muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas".

El matrimonio, que anunciaba su ruptura el pasado lunes 12 en agosto mediante un comunicado, ha abierto en varias ocasiones las puertas de sus casas a ¡HOLA! y una de ellas, protagonizaron el posaron más románticos que nunca en pareja, con motivo del Día del Padre. Era en marzo de 2021, cuando se encontraban viviendo en Turín, en la etapa en la que el capitán de la selección española de fútbol jugaba en las filas de la Juventus.

Alice Campello y Álvaro Morata en un reportaje de ¡HOLA!

En aquel entonces aún no había nacido su cuarta hija, Bella, y nos contaban cómo era su día a día. "Nos despertamos a las siete y media de la mañana y desayunamos juntos en la cama. Álvaro prepara el desayuno. Luego, llevamos a los niños juntos al colegio, que está cerca de donde entrena Álvaro. Yo vuelvo a casa y entreno, hago mis asuntos de trabajo con mi marca y, luego, voy a recoger a los niños con Álvaro, que termina justo cuando salen", empezaba explicando al influencer y empresaria italiana. "Cuando terminamos, comemos (a las trece horas) y por la tarde salimos, jugamos con los niños o vemos películas, y, a partir de ahí, estamos todo el día juntos", continuaba Álvaro.

También nos explicaban qué le enamoraba al uno del otro. "Siempre que tengo algún problema, ella es quien me hace la primera crítica, la primera que me ayuda. Dónde llorar y dónde reír", confesaba el futbolista. Por su parte, Alice decía: "Lo cariñoso y atento que es y que somos muy cómplices, muy parecidos los dos. Y, sobre todo, que hemos crecido juntos. Nos conocimos cuando éramos dos niños, ¡ahora construimos una familia!".

Álvaro, además, decía que, aunque los dos estén volcados en sus hijos y en sus respectivos trabajos, siempre tenían sacaban tiempo para estar en pareja: "Tiempo para el amor siempre hay. Tengo la suerte de que mi mujer me gusta cada día más. Si fuera por mí, estaría todo el día pegado a ella… No hay problema, después de todo, ella lo hace también. Estamos muy bien, muy contentos en este sentido también. Tiempo para el amor siempre, aunque sean cinco minutos". Declaraciones de amor que ya forman parte del pasado y que no hacían presagiar este difícil capítulo final de su matrimonio.