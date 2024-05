Alice Campello presume de su pequeña Bella, que está muy mayor ¡y es una auténtica princesa!

Loading the player...

La pequeña Bella, hija de Alice Campello y Álvaro Morata, todavía no tiene un año y medio de vida, pero ya ha conseguido enamorar a todos los seguidores de sus padres. No es de extrañar: la benjamina de la familia -y la única niña, pues tiene tres hermanos mayores, Alessandro, Leonardo y Edoardo- sabe bien cómo conquistar a la cámara, una habilidad que probablemente ha heredado de su madre. La propia Alice ha demostrado lo preciosa que es su hija compartiendo unas fotos en las que podemos ver cómo ha crecido, así como un vídeo con el que la modelo no puede "parar de reír".

-Las fotos más entrañables de Alice Campello y Álvaro Morata con sus hijos: posando como papá y locos de amor con Bella

-La fiesta en rosa de Bella, hija de Alice Campello... y el motivo por el que Álvaro Morata no pudo acudir