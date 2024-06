La emocionante despedida que Alice Campello y sus hijos han dado a Morata antes de su nuevo reto y entre incógnitas de futuro

La competición ha finalizado en la liga española, pero la temporada de fútbol continúa para Álvaro Morata. El jugador tiene por delante la Eurocopa 2024, que dará comienzo el 14 de junio en Múnich y se extenderá hasta el 14 de julio, cuando se disputará la final en Berlín. El jugador vive esta cita con doble ilusión ya que ejerce como capitán y mantiene intacto el nerviosismo de la primera vez que lo convocaron. Pero sobre todo llega dispuesto a hacer historia y con un objetivo claro: "que mi mujer y mis hijos estén orgullosos de mí". Con ellos ha protagonizado una emocionante despedida antes de concentrarse con La Roja de cara a este campeonato que llega en un momento marcado por las incógnitas sobre su futuro profesional.

El gran triunfo de Morata es la gran familia de seis que ha formado al lado de Alice Campello, quien lo definía en ¡HOLA! como "un padre cariñoso, que adora jugar con ellos y dedicarles tiempo, pero al mismo tiempo sabe educarlos y decirles que no cuando toca". Tanto la empresaria como los pequeños Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella se han volcado en trasladarle toda su energía para estas semanas que van a estar separados (solo físicamente). Y es que los cuatro seguirán de cerca cada paso que dé con el equipo y lo animarán como hacen en cada partido. Además, estarán de alguna forma presentes en el terreno de juego puesto que sus nombres están grabados en las espinilleras y el jugador tiene también un tatuaje en el brazo con la cara de su esposa.

Minutos antes de partir a la concentración con la Selección Española e iniciar los primeros entrenamientos del equipo, el delantero del Atlético de Madrid demostraba que es también "el mejor capitán para la familia". Todos en casa despedían a Morata entre besos, abrazos y un inmenso orgullo, convencidos de que hará un gran papel en la Eurocopa. Así lo demuestra el hecho de que los niños vistieran la equipación de La Roja y la palabra Papá grabada en la camiseta. Y es que para ellos es su héroe, independientemente de si regresa a casa con o sin la copa. "Los niños me hacen tener cada día más fuerzas para pelear", ha dicho el deportista.

Alice, con la que está a punto de celebrar su séptimo aniversario de boda y un año de la renovación de votos, también le ha trasladado suerte para esta nueva e importante andadura con la Selección. Para ellos es difícil estar separados porque están muy unidos y ambos adoran pasar tiempo juntos, haciendo planes familiares, por eso han aprovechado los días previos a la concentración para hacer una romántica escapada a París. La empresaria es el principal apoyo de Morata en su carrera profesional y adora verle disfrutar en los terrenos de juego. Además, sabe que los kilómetros que los separarán en las próximas semanas no son una barrera, todo lo contrario.

La creadora de Masqmai no solo le apoya en la Eurocopa 2024, sino también en la decisión que tome respecto a su futuro, que actualmente es incierto. Dos años después de su llegada al Atlético de Madrid, donde tiene un contrato firmado hasta 2026, mucho se habla de una posible salida del club rojiblanco y de un regreso a la Juventus de Turín. Pero Morata prefiere centrarse en sus compromisos más inmediatos. "No sé qué pasará con mi futuro. Depende, el año pasado tuve una conversación con el entrenador y al final las cosas van en un modo u otro, pero no sé qué va a pasar", ha dicho.