La felicidad de Alice Campello y sus hijos tras el gol de Morata y otros momentazos de la celebración de la primera victoria de España

Este sábado España se ha alzado con la victoria en su debut en la Eurocopa 2024 con un 3-0 frente a Croacia. Uno de los goles lo marcó Álvaro Morata, y a pesar de que su familia no pudo viajar con él, le han apoyado desde la distancia. Alice Campello ha mostrado cómo vivió junto a tres de sus hijos; los mellizos Alessandro y Leonardo (5), Edoardo (3), el gol del futbolista. Recordemos que el capitán de la selección española habló sin tapujos en El Larguero de la Cadena Ser donde confesó cómo se sentía cada vez que jugaba con la selección: "Para mí, lo más fácil sería no jugar en España. Por mi vida y por lo que tengo que vivir cada vez que salgo a la calle en nuestro país. Lo más fácil es irme a jugar fuera. Muchas veces mis hijos, de cinco años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre", confesó el jugador.

Por su parte, las hermanas Cañizares, Melanie y Daphne, han estado muy pendientes de Joselu y Dani Carvajal. Quienes sí han podido estar en el campo junto a sus chicos han sido la novia de Cucurella y la de Dani Olmo, que han mostrado en sus perfiles lo orgullosas que están de sus chicos. Pero Laura y Claudia Rodríguez no han sido las únicas. Todos los detalles, en el vídeo.

