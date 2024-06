Álvaro Morata: ‘Mis hijos no entienden por qué hay gente que le tiene tanta rabia a su padre’ El capitán de la selección española se ha sincerado acerca de las críticas que recibe

El sábado 15 de junio arranca la Eurocopa de Alemania para nuestra selección española de fútbol y el capitán, Álvaro Morata, ha concedido una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser donde ha hablado sin tapujos de sus sensaciones de cara a la próxima temporada, adelantando que quizás deje de pertencer al Atlético de Madrid. "Para mí, lo más fácil sería no jugar en España. Por mi vida y por lo que tengo que vivir cada vez que salgo a la calle en nuestro país. Lo más fácil es irme a jugar fuera. Muchas veces mis hijos, de cinco años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre", confesó el jugador.

Lo ha pasado muy mal en algunos partidos

Morata, que ha militado en las filas de equipos tan importantes como el Real Madrid y la Juventus ha explicado que le siguen sorprendiendo las críticas voraces que recibe porue: "a cualquiera le gustaría tener una trayectoria" como la suya. Preguntado por los pitos que recibió en el Santiago Bernabéu cuando la selección española se enfrentó a Brasil, el delantero no ha querido comentar nada al respecto: "Cuando termine la Eurocopa hablaré de todo eso... ahora no toca. No quiero dar la sensación de que soy un llorón.

Y muy sincero ha contado que en muchos de los partidos donde ha defendido la camiseta de España lo ha pasado realmente mal: "Tantas ganas de agradar al final no son buenas, cuando ni Jesús le gusta a todo el mundo... Hay veces que entra y otras que no, pero yo cada vez que me pongo la camiseta del Atlético o la selección quiero que entren todas", aseguró el rojiblanco.

Siempre con el apoyo de su familia

El mayor éxito de Morata es la gran familia que ha formado al lado de Alice Campello, quien lo definía en las páginas de ¡HOLA! como "un padre cariñoso, que adora jugar con ellos y dedicarles tiempo, pero al mismo tiempo sabe educarlos y decirles que no cuando toca". Tanto la empresaria como los pequeños Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella se han volcado en trasladarle toda su energía para estas semanas que van a estar separados. Y es que los cuatro seguirán de cerca cada paso que dé con el equipo y lo animarán como hacen en cada partido. Además, estarán de alguna forma presentes en el terreno de juego puesto que sus nombres están grabados en las espinilleras y el jugador tiene también un tatuaje en el brazo con la cara de su esposa.