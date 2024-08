Álvaro Morata y Alice Campello: la verdad sobre su inesperada ruptura

Alice Campello y Álvaro Morata han decidido poner fin a su historia de amor, después de ocho años de relación y siete de casados, aniversario que celebraron el pasado 17 de junio. Una decisión que, según ha podido saber ¡HOLA!, han tomado hace pocos días y ha dejado destrozada a la pareja, ya que ninguno imaginaba este desenlace, que ni siquiera saben si será definitivo. Fue el pasado lunes 12 cuando el futbolista madrileño, de 31 años, y la empresaria e influencer italiana, de 29, hacían pública la inesperada noticia con dos comunicados en los que evidencian, en todo momento, el amor y el respeto que sienten el uno por el otro. "Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos son nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa, por lo que pedimos respeto y empatía", rezaba el escrito del nuevo jugador del A. C. Milan. Y añadía: "No inventen historias por un minuto de protagonismo, porque repito: no habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas. Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un gran aprendizaje".

© MATTIA BETTINELLI Sobre estas líneas, Alice y Morata en un una imagen de archivo del posado que protagonizaron para ¡HOLA! en su casa de Turín hace dos años

Alice: "Es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida"

Por su parte, pocos minutos después, Alice escribía: "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto por parte de ambos". "Solo puedo decir que en estos ocho años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme, cuidarme y respetarme, y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa", manifestaba también la italiana, antes de añadir: "No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan. Siempre nos hemos prometido, por respeto a todo lo que hemos vivido, no llegar nunca al punto de hacernos daño o ser tóxicos y acabar antes de ello, y así ha sido". Y terminaba: "Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor siempre".

© GTRES Morata celebrando el último titulo de la Eurocopa con su mujer y sus hijos. Nada hacía presagiar el abrupto final. © @alicecampello © @alvaromorata © GETTY IMAGES En el centro, dos capturas de los comunicados que publicaron la empresaria italiana y el futbolista madrileño en sus respectivas cuentas de Instagram

La separación de Alice Campello y Álvaro Morata ha conmocionado a todos, ya que siempre habían mostrado una imagen pública de gran cariño y unidad, siendo una de las parejas más queridas y admiradas. Su decisión de poner punto final a su gran historia de amor ha sido, por tanto, sorprendente, y más teniendo en cuenta las últimas escenas familiares que la pareja protagonizó en la pasada Euro­copa. Si las publicaciones de ambos en sus redes durante los últimos meses hacían constar lo unida que se encontraba la familia que han formado con los mellizos Alessandro y Leonardo, de cinco años; Edoardo, de tres, y Bella, de uno, el mencionado torneo continental, en el que Morata se proclamó campeón junto a sus compañeros de selección, permitió ver a la pareja tan romántica como siempre, ya que, a pesar de su distanciamiento, ha continuado viviendo buenos momentos. Alice se desplazó con sus hijos a Alemania y las imágenes captadas tras la final, y en los partidos anteriores, mostraban al delantero en actitud de lo más cariñosa con su mujer y sus hijos. También hace escasos días, durante sus vacaciones en Italia, el matrimonio se ha dejado ver de lo más cómplice. De ahí que muchos se pregunten qué ha podido suceder en una pareja que, a ojos de todos, parecía idílica.

Según ha podido saber ¡HOLA!, no hay terceras personas en esta decisión. Alice y Álvaro se separan desde el amor y el respeto, después de no lograr superar la crisis que atravesaban. Porque a veces el amor no lo puede todo, aunque se intente con el máximo empeño, y hay otros muchos factores que influyen en una relación .Y parece ser que, en su caso, han hecho mella los momentos duros que ha vivido el futbolista con altibajos emocionales que le llevaron a la depresión. Cabe recordar que Morata, tras ganar la Eurocopa, se acordó no solo de sus familiares, sino también de los futbolistas Bojan y Andrés Iniesta, que también han pasado por unas duras depresiones: "Han pasado momentos como los que yo he pasado y siempre está la luz al final de todo", explicaba el madrileño, que después de haber levantado el trofeo y gritar "campeones" con España nuevamente, confesó que se le había pasado por la cabeza la idea de no jugar con la selección: "Si no hubiera sido por Andrés y Bojan, no hubiera jugado esta Eurocopa", confesó.

© MATTIA BETTINELLI © ¡HOLA! © ¡HOLA! © David Bastianoni Una imagen de la pareja, que volvió a casarse en Venecia al celebrar su quinto aniversario de boda. En el centro, dos de las portadas de ¡HOLA! que Morata y Alice Campello han protagonizado con su bonita y numerosa familia

Las últimas imágenes juntos

Las últimas imágenes de Morata y Alice juntos, tomadas el pasado mes de julio, poco o nada hacían presagiar este inesperado desenlace. Felices y relajados, el matrimonio disfrutaba en familia de unas idílicas y divertidas vacaciones en Cerdeña junto a sus cuatro hijos y unos íntimos amigos, la pareja de modelos Eleonora Brunacci di Vaio y Mariano di Vaio, con los que hicieron numerosos planes y desconectaron del mundanal ruido tras una etapa bastante complicada para ambos. Sin que nadie pudiera presagiar el abrupto final, la pareja también se encontraba muy ilusionada con el nuevo hogar que se habían construido en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, la casa de sus sueños, que tenían previsto presentar en ¡HOLA! en el primer número de agosto, aunque cancelaron sus planes en el último momento porque prefirieron quedarse en la capital milanesa para buscar casa y colegio para sus niños. Ni siquiera el fichaje de Morata por el A. C. Milan tras dejar el Atlético de Madrid y el regreso de la familia a Italia, país natal de Alice, han logrado frenar la decisión de su separación. Según nos cuentan, el futbolista llevaba desde hace tiempo intentando regresar a la liga italiana para contentar a su mujer, que después de lo mal que lo pasó en su último parto, que a punto estuvo de costarle la vida, quería volver a su país natal para estar cerca de los suyos.

© VALERO RIOJA © @alicecampello @alvaromorata El matrimonio presentando a sus mellizos, Alessandro y Leonardo.

La sombra de la ruptura comenzó a sobrevolar cuando los seguidores de ambos notaron cambios inusuales en sus respectivas cuentas de Instagram. Ambos eliminaron las descripciones que hacían referencia a su estado matrimonial y Alice dejó de llamarse "Alice Campello Morata" y volvió a usar su nombre de soltera. Además, ambos cambiaron sus fotos de perfil, donde ya no aparecían juntos ni se mostraban imágenes familiares con sus hijos, lo que hizo sonar aún más las alarmas. A los rumores de crisis se sumaron también la ausencia de la italiana en los primeros días de Morata como jugador del Milan. Cabe recordar que, a su puesta de largo con el club rossonero, el capitán de la selección española llegó sin su alianza de casado y completamente solo, sin la compañía de su mujer y de sus hijos, como sí había ocurrido en otras ocasiones, algo que para muchos era incomprensible, teniendo en cuenta que la influencer ha acompañado al padre de sus hijos en todas sus etapas profesionales. Una ausencia que la modelo quiso aclarar restándole importancia: "Con cuatro niños es muy complicado, más con una mudanza en progreso y encima buscando casa", explicaba Alice.

© GTRES El día de su boda, celebrada en Venecia, el 17 de junio de 2017 © @alicecampello @alvaromorata "Han sido unos años maravillosos y fruto de ellos han sido nuestros cuatro hijos, que sin duda han sido lo mejor que hemos hecho jamás", dijo el futbolista © THE PHOTO ONE Una de las últimas imágenes de la pareja, tomada durante sus vacaciones familiares en Cerdeña, en julio.

Tras todas esas "pistas", comenzaron los rumores y en redes sociales se especuló que Morata podría haberle sido infiel a su mujer. Unos comentarios que hicieron estallar a la italiana, que rápidamente lo negó: "Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo… Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respeto, y yo tampoco… Si tengo una certeza en la vida es el respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis nada de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea", dijo ante las dudas de sus seguidores. "Y todas estas movidas por haber quitado unas fotos… Me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza y lo que le gustaría pensar que de verdad nos hemos faltado el respeto", añadió totalmente indignada. Según nos cuenta gente de su entorno, antes de conocerse, ambos estaban en Raya, una exclusiva aplicación de citas de millonarios y famosos. Cuando empezaron su vida juntos, se olvidaron de darse de baja, aunque hace unos meses se dieron cuenta de que seguían en ella y mandaron un email para que les borraran de la app.

Los difíciles momentos que ha vivido en los terrenos de juego han llevado al futbolista a sufrir bajones emocionales y depresiones, que podrían haber hecho mella en una pareja con tanto amor, según cuenta su entorno

© @alicecampello @alvaromorata © @alicecampello @alvaromorata

Boda y "reboda"

Cabe recordar que lo de Morata y Alice Campello había sido un verdadero flechazo 2.0, dado que el destino e Instagram hicieron que sus caminos se cruzaran en el año 2016. Morata, entonces en las filas de la Juventus de Turín, seguía a la modelo y, un día, cuando atravesaba una depresión, según él mismo reveló posteriormente, decidió escribir a Campello, que le ayudó a superar ese mal momento y se trasladó con él a Madrid. "Fue todo con tanta intensidad y tanto amor que al final son cosas que no piensas, porque sabes que todo va a ir bien porque nunca has sentido nada igual en tu vida", declaraba Alice el pasado mes de marzo. Y añadía: "Es un amor tan grande y tan increíble que me hubiera ido hasta Australia sin pensar". En diciembre de ese mismo año, el entonces jugador del Real Madrid se subía al escenario en mitad de una actuación de El Mago Pop para sorprender a su pareja y pedirle matrimonio. Seis meses después, contraían matrimonio en la iglesia del Redentor, de Venecia. "Si cuando era un niño me hubiesen dado un papel y un boli, estoy seguro de que te hubiera dibujado a ti. Eres lo mejor de mi vida", contaba Morata. Cinco años después, tan enamorados como aquel día, pero aún más felices y convertidos en una familia numerosa, la pareja regresaba a los mismos escenarios de su "sí, quiero" para celebrar de nuevo su amor y el triple bautizo de sus hijos mayores. "De Álvaro me sigue enamorando lo mucho que me respeta y saber que siempre quiere lo mejor para mí y que me empuja a mejorarme y crecer en el trabajo también. Me quiere de una forma muy sana y muy bonita y, sobre todo, porque me dedica su tiempo y su energía. Somos su prioridad. Dicho esto, en ocasiones discutimos, como cualquier pareja, y es lo más normal del mundo", nos contaba Alice, quien, según hemos podido saber, no hará comentarios de ningún tipo al margen del comunicado, ya que no quiere que todo esto afecte al padre de sus hijos.

Morata, que ha firmado por el A. C. Milan, llevaba tiempo intentando volver a Italia para contentar a Alice, que después de estar al borde de la muerte en su último parto, quería regresar a casa para estar cerca de los suyos