Alice Campello y Álvaro Morata: recordamos el día que ¡HOLA! entró, en exclusiva, en su nueva ‘boda’ y el triple bautizo de sus hijos

"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía", escribía Álvaro Morata a través de sus redes sociales. Con este mensaje, el futbolista comunicaba su separación de la empresaria, tras más de ocho años juntos y cuatro hijos en común.

Por otro lado, la reacción de Alice no se ha hecho esperar. "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respecto de parte de ambos. Solo puedo decir que en estos ochos años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan 'pronto'". Recordamos el día que ¡HOLA! entró, en exclusiva, a su nueva boda y al bautizo 'triple' de sus pequeños.

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO "Es una manera de reafirmar nuestro compromiso y amor mutuo", nos dicen al celebrar cinco años de matrimonio en Venecia, donde se casaron en 2017

Para Alice Campello y Álvaro Morata es una fecha llena de emociones y recuerdos. El 17 de junio de 2017 la pareja reunía a sus familiares y amigos en su boda de ensueño en Venecia. Los novios ponían el broche de oro a su historia, que nació en las redes sociales, con una espectacular y romántica puesta en escena en un entorno único. Cinco años después, tan enamorados como aquel día, pero aún más felices, convertidos en una familia numerosa con sus tres niños, la influencer y empresaria y el futbolista han regresado a los mismos escenarios del 'sí quiero' para celebrar de nuevo su amor.

Álvaro Morata y Alice Campello, una numerosa familia feliz con sus tres hijos, los mellizos Leonardo —al lado de su padre— y Alessandro, en el centro, de casi cuatro años, y el pequeño Edoardo, que cumple dos en septiembre. La pareja anunció tan solo unos días después de este momento que la familia se amplia y están esperando su cuarto hijo

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO © VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO Detalles de la decoración de la fiesta que organizaron en Venecia, donde se casaron en 2017

La familia crece

En esos momentos, solo ellos sabían que tenían algo más que celebrar. Y es que la familia crece y están esperando su cuarto hijo, según anunciaban el día 24. «Baby 4 is coming», decían. Antes de conocerse la noticia, la pareja había cuidado todos los detalles de su nueva «boda» junto a la organizadora de eventos Giorgia Farina, una gran fiesta en la que volvieron a reunir a su entorno en el exclusivo hotel JW Marriott Venice Resort & Spa, el mismo donde tuvo lugar la celebración de su enlace hace un lustro, situado en la pequeña isla de las Rosas de la laguna veneciana. En el jardín estaban citados sus ciento ochenta invitados el viernes 17 a las 19:00 para compartir la felicidad con la pareja.

"Venecia es mi ciudad, yo crecí aquí y significa mucho para nosotros porque fue donde celebramos nuestra boda. Es un sitio mágico, donde nacieron nuestros dos primeros hijos y donde los tres han sido bautizados", dice Alice a HOLA! Volvía así a vestirse de blanco con un espectacular vestido de Dimitrius Dalia, realizado para la ocasión y en cuyo diseño participó ella. Era de escote corazón, mangas caídas en cascada formando la cola y abertura lateral en la falda. Optó por llevar la melena en un romántico semirrecogido de dos trenzas y un maquillaje natural.

© David Bastianoni Sobre estas líneas, Mery Turiel y Ana Moya, llegando a los jardines del hotel donde tuvo lugar la celebración —el mismo que en su boda en 2017—, decorado con cientos de velas y rosas blancas

© David Bastianoni La modelo Beatrice Val © David Bastianoni El exjugador del Atlético de Madrid y representante de futbolistas Juanma López con su mujer, Rocío Sánchez, y sus hijas, Mariola y Aurora © David Bastianoni Alice posa sonriente con la actriz Michela Quattrociocche

' A thousand years'

Con la canción A thousand years de Christina Perri (forma parte de la BSO original de la película Crepúsculo: Amanecer) hacían su entrada 'los novios' en los jardines, decorados en distintos ambientes con cientos de velas y rosas blancas (de la decoración floral se encargó The Blond Flower) de la mano de sus tres hijos. Los cuatro 'chicos' de la familia, Álvaro y los niños iban vestidos con trajes de Alessandro Martorana. Mientras sonaba música de violín ambos leyeron mirándose el uno al otro unas emotivas cartas hablando de todo lo que han vivido durante estos cinco años desde su «sí quiero». Tres hijos, tres mudanzas y tres países. Una manera muy especial de renovar su voto de amor.

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO La pareja llega de la mano de sus tres hijos, mientras suena la canción 'A thousand years' de Christina Perri. Alice llevaba un diseño de Dimitrius Dalia y los 'chicos' de la familia, tanto Álvaro como los niños, trajes de Alessandro Martorana "Hemos llegado de la mano de nuestros hijos, queríamos que vivieran este momento con nosotros también, porque son lo que más queremos en el mundo"

Para la fiesta, Alice descubrió su segundo look, con el que también estaba espectacular. Era de color champán, con pedrería y un vertiginoso escote hasta el ombligo, del mismo diseñador. La fiesta estuvo amenizada por música en directo y un dj y la pareja no dudó en arrancarse a bailar haciendo gala, una vez más, de su amor y buena sintonía. Entre los asistentes, deportistas, influencers, actrices, modelos y una larga lista de personalidades que incluían a compañeros de Álvaro de sus anteriores etapas, como el exfutbolista y ahora representante Juanma López, y de la actual en la Juventus de Turín, como el holandés Matthijs de Ligt y su pareja, Annekee Molenaar.

Entre los reyes de las redes estaban Marta Carriedo, Mery Turiel, Ana Moya, Chiara Biasi, Marco Fantini y Beatrice Valli, además de otros rostros conocidos como Filippo della Valle, heredero de la firma de moda Tod’s, la estilista Ana Antic o la actriz Michela Quattrociocche.

© David Bastianoni El futbolista Matthijs de Ligt, compañero de Álvaro Morata en la Juventus de Turín, y su pareja, la modelo Annekee Molenaar © David Bastianoni Andrea della Valle, heredero de Tod’s

En la misma iglesia

Veinticuatro horas antes, el jueves 16 de junio, Alice y Álvaro también habían vivido un momento muy importante en otro enclave muy especial, la imponente iglesia del Redentor, en la isla de la Giudecca, frente a la Plaza de San Marcos. El templo fue esta vez escenario del triple bautizo de los mellizos Alessandro y Leonardo, de casi cuatro años (los cumplirán el 29 de julio), y Edo, que cumple dos el 29 de septiembre, los grandes protagonistas, junto a sus padres, de este inolvidable regreso a Venecia.

"Hemos bautizado a nuestros hijos aquí porque es la iglesia donde nos casamos y nos parecía un bonito recuerdo. Creemos mucho en la familia y tradición", nos comenta Alice. Los niños llevaban camisa de lino blanco a juego con el look de su mamá, que apostó por un favorecedor vestido blanco de tirantes, también de Dimitrius Dalia, y sandalias doradas. Fue una ceremonia íntima con la familia y los padrinos de los pequeños: de Leo, Borja Martín, primo de Álvaro, e Isabel Peña, amiga de Alice; de Ale, el hermano de la influencer, Alessandro, y su novia, Giulia Sartor, y de Edo, los amigos de la pareja Álvaro Banús y Alexandra Nielsen. La celebración en la intimidad fue un almuerzo en el legendario hotel Cipriani de la ciudad de los canales.

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO "Nuestros hijos son lo más importante y poder compartir este momento con ellos ha sido maravilloso. Nos han acompañado mientras hemos leído la carta, se han emocionado viendo al padre llorar y ha sido un momento precioso", nos cuenta Alice, que, abajo, a la izquierda, se abraza cariñosamente a Ana Moya "Hemos leído unas cartas que hablaban de estos últimos cinco años juntos de casados… Tres hijos, tres mudanzas y tres países diferentes. Ha sido muy emocionante"

© David Bastianoni © David Bastianoni La madre de Alice, María Libralesso, y su consuegra, Susana Martín, madre de Álvaro

Hablamos con Alice

—Alice, habrá sido muy emocionante regresar a Venecia cinco años después .

—Venecia es mi ciudad de nacimiento y donde vive toda mi familia y amigos de la infancia. Es una ciudad muy especial para mí y donde vuelvo siempre que puedo. No podría pensar en un sitio mejor para celebrar este momento.

—¿Por qué te hacía especial ilusión celebrar tu quinto aniversario?

—Es una manera de reafirmar nuestro compromiso y amor mutuo, siempre es bueno celebrar el amor. Creemos que en la vida hay que celebrar los momentos importantes con las personas a las que quieres. Hemos hecho una cosa más íntima con las personas que están más cerca de nosotros y que más nos han demostrado su cariño en estos años. Además, nos hacía ilusión que estuvieran nuestros hijos.

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO "Hemos madurado mucho como personas y como pareja. Ahora lo primero son nuestros hijos, la familia y hacemos lo posible por pasar el mayor tiempo posible juntos, incluso cuando es complicado por viajes"

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO Tras leer sus emotivas cartas, como en una renovación de votos, el beso de 'los novios' —sobre estas líneas—, que posan en otro momento especial para su álbum

—Y seguís tan felices y enamorados, pero hay una gran diferencia: ahora sois una familia numerosa. ¿Alguna vez soñaste con esta preciosa familia que has formado?

—Siempre quise ser madre joven, tener familia numerosa. Era mi sueño y sigue siendo mi mayor ilusión.

—¿Qué papel han jugado vuestros tres hijos en esta celebración?

—Nuestros hijos son lo más importante y poder compartir este momento con ellos ha sido maravilloso. Nos han acompañado mientras hemos leído la carta y ha sido un momento muy emocionante para nosotros, de hecho, se han emocionado viendo al padre llorar y ha sido un momento precioso.

—¿Qué os decíais en esas cartas?

—Leímos una cartas que hablaban de estos últimos cinco años juntos de casados… Tres hijos, tres mudanzas y tres países diferentes.

—Decidisteis bautizar a los niños también ahora.

—Siempre hemos querido bautizarlos, pero por una cosa o por otra ha sido siempre complicado organizarlo… Decidimos aprovechar la ocasión y hacerlo el día antes. Te tengo que decir que ha sido más precioso todavía verlos a los tres y que los mayores entendían lo que estaban haciendo. Estaban muy felices y ha sido también una ocasión para estar toda la familia junta, que a veces es complicado para nosotros, que tenemos familia italiana y española.

Música en directo, un DJ, baile y muchas risas fueron la tónica de la noche: "Queríamos que fuera inolvidable"

© David Bastianoni El deportista besa cariñosamente a su mujer. "Te elegiría otras diez millones de veces, eres el motor de mi vida y mi joya" compartió el deportista, que pidió matrimonio a Alice ocho meses después de conocerse

—¿Para ti esta celebración es como una nueva boda?

—Bueno, boda hay una y, además, solo llevamos cinco años de casados, que tampoco son muchos, lo que queríamos es celebrar lo bonitos que han sido estos cinco años juntos, en los que hemos pasado por muchos momentos que nos han unido todavía más. Las cosas buenas hay que celebrarlas y volver a decir lo importante que es una persona para ti y lo mucho que le agradeces su amor, es muy importante

—Y te has vuelto a vestir de novia.

—No era un vestido de novia, porque era bastante escotado y con abertura en la pierna, pero sí que era un vestido muy romántico. Quería que fuera así en el momento donde nos hemos leído las cartas y luego me cambié de vestido y me puse uno más de fiesta. Los dos los he diseñado yo con Dimitrius Dalia.

© David Bastianoni Bajo el arco de rosas blancas en forma de corazón, Alice y Álvaro volvieron a hacer su entrada en la fiesta, momento en que la 'influencer' y empresaria mostró su segundo vestido

© David Bastianoni Posa con Daniela Galliano, directora de Ivi Roma © VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO Alice llevó un segundo look para la fiesta, un vestido de pedrería en color champán, gran abertura y vertiginoso escote

—¿Qué recuerdos tienes de aquel día, del diecisiete de junio de dos mil diecisiete?

—Fue uno de los días mas felices de mi vida. Lo repetiría una y mil veces y por eso queríamos celebrar esta fiesta.

—Habéis entrado en los jardines de la mano de vuestros hijos.

—Sí, hemos llegado de la mano de nuestros hijos, queríamos que vivieran este momento con nosotros también, porque son el fruto de nuestro matrimonio y lo que más queremos en el mundo. Ha sido muy emocionante porque mientras hemos leído la carta nos daban la mano y han entendido todo. Luego estaban felices bailando y saludando a todo el mundo.

—¿Y todo fue como habías imaginado?

—Todavía mejor. Queríamos que fuera una noche inolvidable.

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO Junto a estas líneas, el matrimonio, junto a sus familias y los padrinos de Bautismo de sus hijos, a las puertas de la iglesia del Redentor de Venecia. De izquierda a derecha, Álvaro Banús y Alexandra Nielsen, padrinos de Edo; Enrique Vidal, Elena Martín y Borja Martín, primos de Álvaro; Alfonso Morata, su padre; Alice y Álvaro; la madre de este, Susana Martín; al lado, su pareja, Thierry; Isabel Peña, y Alessandro, hermano de Alice, con su novia, Giulia Sartor, padrinos de Alessandro. En primer término, Andrea Campello y María Libralesso, padres de la 'influencer', junto a su nieto pequeño La víspera, Alice y Álvaro reunieron a su familia y amigos íntimos en el bautizo de los mellizos Alessandro y Leonardo, de casi cuatro años, y del pequeño Edoardo, que cumplirá dos en septiembre

—¿Ha sido la 'reboda' de tus sueños?

—No podría haber sido mejor. Encima ha sido más bonito todavía porque estábamos más relajados y con las personas más cercanas.

—¿Y tenéis pensado repetir estas fiestas cada cinco años? No quiero imaginar cuando cumpláis las bodas de plata…

—Por supuesto, seguiremos celebrándolo… Siempre es bueno divertirse, pasárselo bien, estar con las personas que más quieres y decirte con tu pareja lo mucho que te quieres y lo feliz que te hace. Tenemos un estado de felicidad absoluta y esta sensación la quiero vivir cuantas veces se pueda.

—¿Qué te sigue enamorando de Álvaro cada día?

—Lo mucho que me respeta, saber que siempre quiere lo mejor para mí y me empuja a mejorarme y crecer en el trabajo también. Me quiere de una forma muy sana y muy bonita y, sobre todo, porque me dedica su tiempo y su energía. Somos su prioridad. Dicho esto, en ocasiones discutimos como cualquier pareja y es lo más normal del mundo.

"Hemos bautizado a nuestros hijos aquí porque es la iglesia donde nos casamos y nos parecía un bonito recuerdo. Creemos mucho en la familia y la tradición"

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO © VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO Leo, con sus padrinos

—¿En estos cinco años desde vuestra boda, además de haberos convertido en familia numerosa, en qué crees que habéis cambiado?

—Hemos madurado mucho como personas y como pareja. Ahora lo primero son nuestros hijos, la familia y hacemos lo posible por pasar el mayor tiempo posible juntos, incluso cuando es complicado por viajes.

—¿En qué te ha cambiado la maternidad?

—De muchas maneras. Siempre fue mi sueño, pero también ha sido el mayor de los retos. Tuvimos a los mellizos muy jóvenes y hemos madurado con ellos.

—¿Qué tal se le da a Álvaro ser padre?

—Es maravilloso. Un padre cariñoso, que adora jugar con ellos y dedicarles tiempo, pero al mismo tiempo sabe educarlos y decirles que no cuando toca.

—¿Cómo son vuestros niños, Alessandro, Leonardo y Edoardo?

—Son muy diferentes entre sí. Alessandro es más parecido a mí en forma de ser, mientras que Leo es más parecido a Álvaro. Edo es una mezcla de ambos. Es muy gracioso ver como cada uno tiene su propia personalidad desde pequeño.

—Te mantienes en plena forma corriendo tras ellos.

—Desde luego, eso ayuda. Cuando encuentro huecos intento entrenar con Crys Dyaz porque tiene un método de entrenamiento que me encanta, muy divertido.

—¿Los mellizos siguen siendo tan traviesos

—Sí, imagínate una casa llena de chicos.

—¿Han hecho alguna travesura durante su Bautismo?

—No, se portaron muy bien. Entendían muy bien que era algo importante.

—Cuidarán mucho de su hermano pequeño.

—Muchísimo. Aunque a veces hay broncas entre ellos —ríe—.

—¿Te resulta difícil compaginar tu trabajo con tres niños tan pequeños?

—Intento organizarme lo mejor que puedo y viajar solo cuando es imprescindible. En ocasiones, me los llevo conmigo para que sea más llevadero.

—¿Estáis felices en Turín? ¿Echas algo de menos de España?

—Estamos muy felices porque tenemos a mi familia cerca y para mí es importante, pero al mismo tiempo echamos de menos a familia y amigos en España.

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO "Siempre hemos querido bautizarlos, pero por una cosa o por otra ha sido siempre complicado organizarlo…Decidimos aprovechar la ocasión y hacerlo el día antes. Ha sido más precioso todavía verlos a los tres y que los mayores entendían lo que estaban haciendo. Estaban muy felices", nos cuenta Alice, que para la ocasión llevó un vestido blanco 'cut out' y con escote en la espalda. Los niños iban vestidos iguales, con camisa de lino y pantalón blanco "No sabemos todavía si volvemos a Madrid, pero felices si es así. Tenemos nuestra casa allí, que estamos terminando de reformar, nuestros amigos y la familia de Álvaro"

—Ahora se habla de que Álvaro podría volver al Atlético, ¿cómo os plateáis un posible regreso a Madrid?

—No sabemos todavía si será así, pero felices. Tenemos nuestra casa allí, estamos terminando de reformarla, nuestros amigos y la familia de Álvaro. Además, es una ciudad increíble.

—¿Queda poco, entonces, para que terminen las obras?

—Sí, queda muy poco para terminar las obras. Seguramente en dos meses esté lista.

—¿Pensar en una nueva mudanza no te pone los 'pelos de punta'?

—Creo que ya nos hemos acostumbrado a viajar, a vivir en diferentes países y creemos que es una gran oportunidad para nuestros hijos. Siempre intentamos ver el lado positivo de todo.

—¿Tienes nuevos proyectos profesionales a la vista?

—Seguir ampliando mis dos marcas: Mas Q Mai de belleza y Akala Studio de ropa. Tengo un equipo increíble con el que estamos consiguiendo grandes logros, como vender en Sephora Italia y pronto en España.

"Ser madre siempre fue mi sueño, pero también ha sido el mayor de los retos", dice Alice, muy feliz de ampliar su familia numerosa

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO Alice y Álvaro aplauden a Ale junto al tío y padrino del niño, Alessandro Campello © VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO Un divertido gesto de Leo, con su hermano pequeño, Edo. "Los mellizos siguen siendo muy traviesos, pero se portaron genial. Entendían muy bien que era algo importante", nos cuenta Alice

© VALERO RIOJA/DAVID BASTIANONI/@DANPHOTO Álvaro besa cariñosamente la tripita a Alice, embarazada de su cuarto hijo