Alice Campello, tras los rumores de crisis con Álvaro Morata: 'No existe una persona que me haya respetado más que él'

Alice Campello ha zanjado los rumores de crisis con Álvaro Morata que circulan por redes sociales. La 'influencer' italiana, de 29 años, ha negado que su matrimonio esté en peligro y ha asegurado que el futbolista, que acaba de fichar por el Milan, le haya sido infiel. "Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo… Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respeto y yo tampoco… Si hay una certeza que tengo en la vida es del respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis NADA de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea", ha contado a sus seguidores.

Las alarmas sobre una posible crisis saltaron tras comprobar que Alice había modificado su perfil de Instagram. La empresaria pasó de ser Alice Campello Morata a ser únicamente Alice Campello, y eliminó la foto destacada de su muro, una imagen de sus recientes vacaciones en la que aparecía con su marido y sus cuatro hijos: Alessandro y Leonardo, de cinco años; Edoardo, de tres; y la pequeña Bella, de uno. "Y todas estas movidas por haber quitado unas fotos… Me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza y lo que le gustaría pensar que de verdad nos hemos faltado el respecto", ha añadido totalmente indignada.

Alice ha lamentado que surjan este tipo de rumores por eliminar una foto de Instagram o cambiarla de posición, y ha anunciado que emprenderá acciones legales. "No existe que por quitar unas fotos de Instagram se inventen de todo sobre una persona que me ha dado todo lo que hay en esta vida y más… No existe una persona que me haya respetado más que él y sigue haciéndolo. Y yo igual. Me da tanta rabia que se especule con esto, más teniendo cuatro hijos y sabiendo todo lo que Álvaro ha hecho por mí… por eso no puedo permitir que nadie piense que se haya portado mal conmigo y sea esta la causa de haber quitado unas fotos", ha señalado.

La italiana también ha explicado por qué no ha acompañado a Morata en sus primeros días como jugador del Milan, su equipo para las próximas cuatro temporada. "Con cuatro niños es demasiado complicado, y con una mudanza en progreso y buscando casa".