La última foto de Morata y Alice juntos antes de su separación: hace 12 días en sus vacaciones familiares

Álvaro Morata y Alice Campello han puesto fin a su relación. Tras casi ocho años juntos y cuatro hijos en común, los mellizos Alessandro y Leonardo (5), Edoardo (3) y la pequeña Bella, de un año y medio, el futbolista y la empresaria e influencer italiana han decidido tras "un tiempo de reflexión" acabar su historia de amor y tomar caminos separados tal y como ha anunciado la propia pareja haciendo públicos dos comunicados, en los que ambos han querido dejar claro, que el motivo no ha sido la existencia de terceras personas, tal y como se venía rumoreando durante los últimos días.

Tras convertirse en una de las parejas más románticas de la Eurocopa, después de que el jugador madrileño lo primero que hiciera tras conseguir el triunfo fuera correr hacia la grada para fundirse en un dulce beso con su mujer y sus hijos dejando así claro cuáles eran sus prioridades, ahora son muchos los que se preguntan qué es lo que ha podido fallar en esta pareja, que hasta hace tan solo unas semanas era la viva imagen del amor y se defendían de todo y ante todo mutuamente.

De hecho, la última imagen de ellos juntos hecha pública por ellos mismo hace tan solo 12 días, poco o nada hacía presagiar este inesperado desenlace. Felices y relajados, el matrimonio disfrutaba en familia de unas idílicas vacaciones en una espectacular villa con vistas al mar en Cerdeña junto a sus íntimos amigos, la pareja de modelos, Eleonora Brunacci Di Vaio y Mariano Di Vaio, con los que han llevado a cabo numerosos planes, como salir a navegar, practicar deportes acuáticos e intentar ante todo y sobre todo desconectar tras una etapa bastante complicada para ambos.

Sin embargo, parece que esta desconexión no ha sido del todo real y la pareja se ha dado cuenta de que, aunque se respetan y se quieren, lo suyo no ha podido ser. "Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía. No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas" afirmaba Morata.

Unas bonitas palabras que también suscribía Alice, quien ha decidido retirar el apellido de Morata con el que hasta ahora acompañaba su nombre. "No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan" afirmaba la influencer.

Ni siquiera el fichaje de Álvaro por el AC Milan tras dejar el Atlético de Madrid y el regreso de la familia a Italia, el país de nacimiento de Alice, han logrado frenar la decisión tomada por esta pareja que se conocieron en las redes sociales en 2016 y quienes en 2017 ya se habían casado.

"Fue todo con tanta intensidad y tanto amor que al final son cosas que no piensas, porque sabes que todo va a ir bien porque nunca has sentido nada igual en tu vida", declaraba Alice el pasado mes de marzo. "Es un amor tan grande y tan increíble que me hubiera ido hasta Australia sin pensar" añadía la empresaria. Sin embargo, una serie de "incomprensiones mal gestionadas", como ella misma ha señalado, han provocado un desgaste en su relación que ha sido insalvable, al menos de momento.