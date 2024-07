El dulce momento de Alice Campello antes de comenzar su nueva vida en Milán, un año y medio después de estar al borde la muerte

Alice Campello está viviendo uno los momentos más dulces de su vida junto a su marido, Álvaro Morata, y sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo (5), Edoardo (3) y la pequeña Bella, de un año y medio. Hace una semana, el futbolista ganaba la Eurocopa con la selección española y lo celebraba en el campo junto a toda su familia ¡y con beso apasionado a su mujer! Días después, el jugador y la influencer cogían el jet privado para iniciar unas merecidas vacaciones. Unos días de relax que les están sirviendo para recargar las pilas antes de comenzar una nueva vida en Milán, el próximo destino del futbolista tras dejar el Atlético de Madrid.

Pero no todo ha sido un camino de rosas en la vida de Alice Campello y Morata. El futbolista se ha quejado en los últimos meses de las duras críticas que ha recibido por parte de los aficionados que han afectado mucho a su mujer y sus hijos. De ahí, que hayan decidido comenzar una nueva etapa en Italia, donde se siente muy querido. Atrás queda su vida en Madrid y un episodio especialmente duro, que fue el nacimiento de su hija Bella, el 9 de enero de 2023. El parto estuvo a punto de costarle la vida a Alice Campello: "Tuve una hemorragia muy grave y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre". Un momento crítico para toda la familia, -especialmente para Álvaro Morata-, que recordamos en este vídeo. No te lo pierdas.