El motivo de la ausencia de Alice Campello en el show de Morata como capitán

"Demasiadas emociones juntas", escribió Alice Campello con una imagen entre lágrimas y rodeada de sus hijos en su hogar. "Muchas gracias por todos los mensajes", añadió la mujer de Álvaro Morata, capitán de la selección, que viajó a Berlín para apoyar a su marido y al equipo que logró la gloria en la Eurocopa. Si hubo una imagen que dio la vuelta al mundo fue la de la influencer italiana abrazando a Morata rodeada de sus cuatro hijos, los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella. Campello lo celebró en Alemania, pero fue la gran ausente en la celebración de la selección española por las calles de Madrid.

El triunfo de España por cuarta vez de La Eurocopa bien valía una celebración y el jugador del Atlético de Madrid como capitán cogió el micrófono y actuó como un increíble maestro de ceremonias presentando uno a uno a todos sus compañeros, que aparecieron en el escenario con las canciones que habían elegido ellos mismos. Morata se presentó incluso a él mismo y ante la respuesta de la afición comentó entre bromas: 'No quiero llorar que Alice me regaña''.

Morata se convirtió en un auténtico showman para sorpresa incluso de su esposa. “No paro de descubrir talentos de mi marido... Me lo estoy pasando increíble”, señalaba Alice que prefirió vivir la celebración desde el sillón de su casa en Madrid después de un viaje de regreso movidito en el avión con sus hijos. "Todo el viaje gritando y cuando estamos a punto de aterrizar se duerme", comenta sobre uno de los mellizos.

La emoción de Campello por todo lo vivido contrastaba con las bromas de su marido sobre el escenario frente a la plaza de Cibeles. No hay que olvidar que Morata ha sido blanco de muchas críticas durante el campeonato y hubo un momento en el que su mujer no pudo más y estalló. "Me alucina que en vez de animar a un jugador de vuestra selección os dedicáis a intentar hundirlo… ¿cómo pensáis que una persona puede dar el máximo por su país cuando siente que no se cree en él?", dijo por la forma tan negativa que se estaba valorando el paso de Morata en la Eurocopa 2024.

No obstante, tras la victoria, atrás quedaron los malos momentos vividos. "Somos campeones de Europa cuatro veces. ¿Sabéis por qué? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros. Lo hemos logrado y ha sido gracias a vosotros que hemos dado todo hasta el final", gritó el capitán. Por su parte, Alice quiso dar las gracias a toda ese gente que les ha apoyado y ha creído en ellos: "Hay muchísima gente que nos quiere mucho y que nos apoya y se lo agradecemos muchísimo. No solo hay gente que critica, también hay gente muy buena. Muchísimas gracias."

Los próximos planes de Morata y su familia, además de marcharse de vacaciones, podrían estar en Italia. Se rumorea que el delantero del Atlético de Madrid podría fichar por el AC Milan y podría regresar al país donde fue tan feliz en la Juve de Turín y de donde procede su mujer, Alice, nacida en Mestre, una localidad frente a la isla de Venecia, a escasos 300 kilómetros de Milán. Su esposa y sus cuatro hijos son indispensables en las decisiones que toma y en los últimos años rechazó irse a otros países como Arabia Saudí porque en su pensamiento solo estaba jugar en Italia o España.