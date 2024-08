Hablamos con el entorno de Alice Campello: 'Ella se queda en Madrid. Por el momento no se va a Milán'

“Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos”, escribía hace cuatro días Álvaro Morata en sus redes sociales. Un mensaje que conmocionaba a toda España y con el que confirmaba que él y Alice habían tomado la dolorosa decisión de poner punto y final a una historia de amor “maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo”, proseguía el jugador del A.C. Milan.

Después llegaba el mensaje de Alice: “No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan. Siempre nos hemos prometido, por respeto a todo lo que hemos vivido, no llegar al punto de hacernos daño o ser tóxicos y acabar antes de ello, y así ha sido”, expresaba la influencer italiana en un mensaje para seguidores.

© DAVID BASTIANONI La separación de Alice Campello y Álvaro Morata, una pareja que parecía que iba a ser eterna, ha conmocionado a todos, ya que siempre habían mostrado una imagen pública de gran cariño y unidad.

Tras su ruptura, Alice y Álvaro comienzan una nueva etapa llena de cambios… aunque, según nos ha podido contar el entorno de la ‘influencer’, pese a lo que se esperaba, Alice “por el momento, se queda en Madrid”. La italiana ha optado por permanecer en la capital, que ha sido su hogar en los últimos años, y no regresar a su país natal, Italia, ni mudarse a Milán, ciudad en la que se encuentra Álvaro Morata, quien acaba de fichar por el equipo de fútbol A.C. Milán.

Solo el tiempo dirá que les depara el futuro y cómo disfrutarán del nuevo hogar que se habían construido en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

De lo que no cabe duda es que, en estos momentos, los cuatro hijos que han tenido durante estos ocho años de relación, son su máxima prioridad.

© MATTIA BETTINELLI Morata, que ha firmado por el A. C. Milan, llevaba tiempo intentando volver a Italia para contentar a Alice, que después de estar al borde de la muerte en su último parto, quería regresar a casa para estar cerca de los suyos.

Y que, entre ellos, siempre prevalecerá el amor y el respeto que sienten el uno por el otro. “No inventen historias por un minuto de protagonismo, porque repito: no habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas. Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un gran aprendizaje”, explicaba el jugador tras los rumores de una presunta infidelidad por su parte. Algo que días antes de la inesperada ruptura, ya había tenido que desmentir su mujer. “Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo… Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado el respeto, y yo tampoco… Si tengo una certeza en la vida es el respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis nada de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea”.