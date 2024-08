El último comunicado que Morata publicó y eliminó de sus redes

Álvaro Morata ha salido al paso de las especulaciones que ya han comenzado a circular sobre la razón que explicaría su ruptura matrimonial, tras el anuncio que él y Alice Campello hicieron este lunes sobre el fin de su relación de pareja. El jugador madrileño, visiblemente molesto, era el primero en reaccionar a través un contundente mensaje que compartía en sus redes sociales y que después era eliminado.



© GTRES

"Me gustaría aclarar que un medio, al que no voy a dar ninguna publicidad, ha publicado hoy una 'noticia' sobre unas supuestas fotos mías que no existen. Obviamente", comienza diciendo el ahora delantero del AC Milan. "Se trata de una noticia falsa y ya he exigido una rectificación pública porque, si no, voy a emprender acciones legales mañana mismo contra ellos y todos los medios que dañen mi honor con informaciones falsas", sentencia.



Te puede interesar Los tatuajes de amor que todavía comparten Álvaro Morata y Alice Campello

En su texto, el capitán de la selección española muestra la indignación que le produce el que se rumoree de esta manera con los motivos de su separación, negando de forma categórica la existencia de esas susodichas imágenes. Tras este comunicado que finalmente desapareció, era la influencer italiana la que se pronunciaba al respecto de este tema y lo hacía de manera tajante, en un mensaje que después también borraría.

© GTRES

"No me cansaré de repetir y jurar por todo lo que tengo que no hay faltas de respeto ni ninguna tercera persona. Si hubiera terceros no sacaría la cara tantas veces y nunca hablaría así de él. No se merece toda la basura que se dice", decía la modelo y madre de los cuatro niños que ambos tienen en común. Contrariada, Alice desmiente a su vez el que haya ninguna fotografía del padre de sus hijos que sea reveladora.

Te puede interesar Las 24 horas de Morata y Alice antes de la ruptura

"Dejad de decir tonterías. No hay pruebas y nunca existieron evidencias de estas especulaciones (...) Quiero repetir una vez más que Álvaro es la persona más increíble que he conocido jamás y no hay mejor persona que él. Sé lo que ha hecho por mí y cómo se ha portado de bien durante estos 8 años. Por favor, no creáis todo lo que leéis. Hay mucha gente mala que no puede evitar pensar mal", zanja.

© GTRES

Cabe recordar que, cuando los dos anunciaron su ruptura horas antes, ya el propio Morata se adelantaba a estos posibles rumores que podrían surgir. "No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas", aclaraba en su escrito al hablar de la separación, cuyo impacto mediático ha sido enorme al tratarse de los que hasta ahora formaban una de las parejas más sólidas y populares del panorama social.