Los tatuajes de amor que todavía comparten Álvaro Morata y Alice Campello

Los tatuajes de Álvaro Morata y Alice Campello han puesto punto y final a su historia de amor tras ocho años juntos, siete como marido y mujer, y cuatro hijos en común. El futbolista, de 31 años, ha asegurado que la empresaria, de 29, "siempre tendrá un lugar especial en mi corazón" y viendo estas imágenes también lo tendrá en su piel.

© alvaromorata

El nuevo jugador del AC Milan luce en su antebrazo izquierdo el nombre y el rostro de la italiana, una prueba de amor que descubrimos en agosto de 2018, dos meses después del nacimiento de Leonardo y Alessandro. Alice, emocionada por este gesto, exclamó: "Mi marido es único". Además, explicó a todos sus seguidores el porque de este tatuaje: "Lo hizo porque yo quería hacerme un tatuaje y me encantaba la idea de hacer uno de pareja. Él dijo que, además de eso, le encantaba la idea de hacerse uno muy especial que representase a la madre de sus hijos y se mi hizo mi cara", contó.

© Getty Images

© alicecampello

Después, "nos hicimos otro juntos con una frase de una canción que nos representa”, añadió la 'influencer'. El tema al que se refería era A te, del cantante y compositor italiano Jovanotti, y la estrofa que se tatuaron fue "l'unica al mondo, l'unica ragion", que significa "el único en el mundo, la única razón".

© alicecampello

Más tarde, se tatuaron una nueva declaración de amor escrita de su puño y letra. Morata eligió "ti amo" (te amo) y Alice, "pazzo di te" (loco por ti).



© alicecampello

Ambos tienen tatuajes con mensajes escritos por sus hijos. Morata lleva tatuado en el brazo "papi y mami", y Alice, en la muñeca, la frase "ti amo mami".

© alicecampello

© alicecampello

Además, el futbolista luce los nombres de sus cuatro hijos en los brazos. En el izquierdo puede leerse Ale y Leo, sus dos hijos mayores, que ya tienen seis años; y en el derecho aparece Edo, de tres, y Bella, de uno.

© GTRES

A principios de 2023, Alice estuvo a punto de perder la vida en el parto de su hija Bella. La empresaria sufrió una grave hemorragia por la que pasó 12 horas en quirófano y 4 días de gran preocupación en la UCI. Aquel momento tan angustioso, quedó grabado en la piel del futbolista.

© Getty Images

Morata se tatuó, en italiano, la frase "lección de vida" con la fecha de nacimiento de la niña y Alice, al presentar a la recién nacida en ¡HOLA!, habló de todos los tatuajes que ambos se habían hecho durante su relación. "Álvaro y yo tenemos muchos tatuajes en común. Tenemos uno compartido que es una frase de nuestra canción favorita, de un cantante italiano, que quiere decir 'el único en el mundo, la única razón'. Luego Álvaro se hizo mi cara cuando me quedé embarazada de los niños porque los estábamos buscando mucho y vivimos una situación muy dulce cuando nos dieron la noticia. Él siempre me ha dicho: 'Tú eres la mamá de mis hijos y siempre te quiero tener grabada en mi piel por lo que has hecho por mí, porque me has convertido en padre'. Ahora, con lo que ha pasado, se ha hecho otro con la fecha de nacimiento de Bella y la frase 'lezione di vita'", contó la empresaria.