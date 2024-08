María José Suárez nos recibe en su nueva casa y responde a todas las polémicas

Siempre solemos decir que la vida da muchas vueltas, pero eso es algo que puede corroborar María José Suárez. Por ejemplo, tras convertirse en Miss España, en 1996, nunca pensó que terminaría instalada en Coria del Río, el pueblo sevillano en el que nació hace 49 años. Allí, la empresaria acaba de terminar de reformar su casa, en la que vive con su hijo, Elías, de casi siete años.

Mientras nos enseña la remodelación de su hogar, María José concede su entrevista más esperada a ¡HOLA!, en la que se sincera sobre el último giro de guion de su vida: su ruptura desagradable con Álvaro Muñoz Escassi, después de tres años de relación, por mentiras e infidelidades. Dos meses después de esta gran decepción, que se ha convertido en el culebrón del verano, la empresaria nos responde a las polémicas pendientes, dispuesta a dar carpetazo de una vez por todas a Escassi e iniciar una nueva etapa.

© Darío Aranyo "Tres años no se pueden borrar de la noche a la mañana, pero, cuando te llevas un palo así, los sentimientos cambian. Ahora, no estoy enamorada de Álvaro. Ya no"



—Acabas de reformar tu casa. Cuéntanos, ¿qué has hecho?

—He hecho varias reformas. Cuando la compré, uní dos dormitorios para hacer mi habitación y el vestidor. Justo antes de nacer Elías, mi hijo, hice la piscina y amplié el salón incorporando el porche, que, con el calor que hace en Sevilla, apenas lo usaba. Ahora, he cambiado la cocina y el salón.

—¿Cuántas habitaciones tiene la casa?

—Son tres habitaciones, tres baños, la cocina y el salón. La casa tiene tres plantas y en la tercera está la buhardilla, la zona de lavado y planchado y la azotea. Mi habitación es como un pequeño «loft» dentro de la casa. Enfrente está la de Elías, aunque ahora duerme conmigo. Lo mejor de todo es que tengo de vecina a mi hermana, que tiene dos niños, así que Elías se está criando con sus primos como si fueran hermanos, siendo él hijo único.

—¿Aquí tienes fijada tu residencia?

—Te cuento la historia de esta casa. La compré hace 15 años y, después, la de Madrid. Fíjate que pensaba que iba a vivir siempre en Madrid, pero mi hermana compró su casa sobre plano y me animó a mí con esta. Creo que lo que quería ella era no tener vecinos, porque sabía que yo iba a estar en Madrid (ríe). Finalmente, me animé, aunque empecé a vivir aquí cuando me separé de mi exmarido y regresé de República Dominicana. Aquí inicié una nueva etapa con Álvaro y fue cuando decidí hacer la nueva reforma.

© Darío Aranyo © Darío Aranyo En las imágenes, María José nos enseña su casa en Coria del Río (Sevilla), que acaba de terminar de remodelar. Concretamente, la empresaria se encuentra en su nuevo salón, que presenta una combinación de estilos y que está decorado con piezas de tendencias vanguardistas y contemporáneas

—¿Cómo definirías esta casa?

—He vivido en Madrid, Barcelona, Miami y República Dominicana, pero siento que esta es mi casa. Aquí está mi gente y este es mi verdadero hogar. Tengo a una hermana de vecina y a la otra, dos calles más allá. La casa de mi madre, donde me crie, está a cinco minutos en coche.

—¿Cuál es tu rincón favorito?

—Mi habitación, porque tengo de todo: mi baño, mi vestidor, que es enorme y me paso todo el día ordenándolo (ríe). Tengo terraza, chimenea… Cuando cierro la puerta de mi habitación, estoy aquí a mis cosas, mientras que mis sobrinos y Elías entran y salen.

—Esta casa habrá sido tu refugio en estas semanas tan agitadas.

—Precisamente, en este último mes, he estado con las obras finales de la reforma y ha sido un no parar de gente entrando y saliendo… Albañiles, pintores, electricistas, carpinteros… Ha sido un poco locura y, como tengo todo el día a la prensa en la puerta, me he quitado de en medio. He estado en Sancti Petri varias veces; en Ibiza, con amigos; Milán; Mallorca, y en Tarifa y Málaga, con la familia.

© DARÍO ARANYO © DARÍO ARANYO En la planta baja de la vivienda, María José tiene su salón, su comedor y su cocina, aunados todos estos espacios de una forma diáfana. En estas imágenes, vemos el rincón del comedor, cuyas vistas dan a la piscina

Sincera sobre Escassi

—En estos tres años, habrás compartido muchos recuerdos con Álvaro en esta casa. ¿Te suelen venir a la cabeza?

—Lo bueno de esta reforma es que la parte de abajo es totalmente nueva. Es otra cocina, otro salón… Por esa parte, me ha venido bien que terminara la relación antes de la reforma.

—¿Conservas algo de Álvaro en esta casa?

—No. Le envié toda su ropa y sus pertenencias personales en cajas. Ya no tengo nada de él, aunque conservo cosas de su madre.

—¿Cómo te encuentras?

—Cada día mejor, aunque ha pasado poco tiempo. Ni dos meses desde que vinimos del crucero. Además, ha sido una ruptura muy inesperada.

© DARÍO ARANYO "Cada día estoy mejor, aunque ha pasado poco tiempo. Ni dos meses. Además, ha sido una ruptura muy inesperada. Necesito mi tiempo de sanar y de duelo. Poco a poco"

—¿Has podido digerirlo todo?

—Necesito mi tiempo de sanar y de duelo. Poco a poco. Claro que la vida sigue, por supuesto, y voy a estar muchísimo mejor, pero necesito también mi tiempo para sanar y ordenar las ideas.

—Has bajado de peso…

—Tres kilos fácilmente, pero, como soy tan delgadita, se me nota más. Se me juntó la ruptura con la reforma de la casa y la presión mediática… Hay dos coches haciendo guardia en la puerta y no estoy acostumbrada a eso.

—Es que no han parado de salir noticias desde la ruptura. Este mismo fin de semana, Enrique del Pozo ha dicho que, durante vuestra relación, Álvaro estuvo viéndose con un actor español muy importante.

—No tengo ni idea de esto.

"Lo bueno de esta reforma es que la parte de abajo de la casa es totalmente nueva. Es otra cocina, otro salón… Me ha venido bien que terminara la relación antes de la reforma"



—Según lo contado, este actor se vio con Álvaro mientras estaba contigo. Otra vez, los dos con una tercera persona. Además, este actor sería algo más joven que Álvaro y se movería por Sevilla…

—No sé… Ni idea de quién puede ser. Ni tengo constancia de eso. Primera noticia que tengo.

—Pues el mismo colaborador televisivo ha dicho que un amigo del actor se puso en contacto contigo para contártelo cuando Álvaro dijo que mantenía una relación abierta contigo.

—¿A mí? No. Eso no es verdad. No tengo constancia de eso.

© DARÍO ARANYO "Nunca me lo imaginé con hombres, la verdad. Me da igual que sean hombres o mujeres. Lo que me dolió fue aquella infidelidad que sabía que era verdad. Ya las demás… Ni lo quiero pensar"

La gran cocina que acaba de estrenar

—Pues ha contado que habría más hombres.

—Me ha escrito mucha gente por Instagram contándome que han tenido relación con Álvaro, pero yo no le he dado pábulo a nada. También veo mucho oportunismo. Puede haber gente que se quiere apuntar también al carro para tener un momento en televisión. Por eso no le he dado importancia. Ya salieron tres transexuales, pero todas con mensajes.

—¿Y si fuese verdad?

—Me da igual que sean hombres o mujeres. Lo que me ha dolido es la infidelidad, y ya me dolió aquella de la que tuve constancia y sabía que era verdad. Ya las demás… ni lo quiero pensar.

"Me ha escrito mucha gente contándome que han tenido relación con Álvaro, pero no le he dado pábulo a nada"

—Ya contaste en televisión que no te imaginabas a Álvaro con un hombre.

—Durante mi relación con él, no. Nunca me lo imaginé con hombres, la verdad.

—¿Has llorado estas semanas por Álvaro?

—No, pero porque no soy nada de llorar. La última lágrima fue en televisión… Cuando salí al plató, me sentí cuestionada y parecía que la mayoría de los colaboradores iban al ataque. Cuando me pude expresar, decir cómo me sentía y lo que había vivido, vi cómo los colaboradores iban cambiando sus caras… Cuando pensaba que ya había terminado la entrevista, me hicieron una pregunta que no me esperaba: ¿qué le diría a Álvaro si le tuviera enfrente? Como fue una entrevista tan difícil, ahí me vine abajo. La gente pensaba que estaba guionizado, pero eché la lágrima de verdad. Uf… Dejé muchas cosas en el plató y, a día de hoy, la gente me para en la calle para felicitarme por la entrevista.

Su opinión sobre Hiba

—Mientras dabas esa entrevista, Álvaro estaba con Hiba Abouk en Túnez.

—Si te digo la verdad, no me sorprendió. Sé cuál es el 'modus operandi' de Álvaro y sabía que iba a pasar. Sé cómo actúa, lo conozco muy bien.

—¿Cómo te enteraste de ese viaje?

—Como todo el mundo, por televisión.

—¿Cuál fue tu reacción al salir las fotos?

—Me lo esperaba totalmente. No me sorprendió para nada.

—¿Entiendes el comportamiento de Hiba?

—Tampoco tengo que juzgar a esta mujer, que no la conozco de nada. Cada uno hace lo que cree conveniente y actúa en función de sus valores, pero no tengo nada que decir sobre ella.

© DARÍO ARANYO "Si digo la verdad, no me sorprendió. Sé cómo actúa, lo conozco muy bien", comenta sobre el viaje de Álvaro a Túnez con la actriz Hiba Abouk © DARÍO ARANYO Sobre estas líneas, distintos elementos decorativos que adornan el salón © DARÍO ARANYO Uno de los primeros retratos que le hicieron a María José en su año de 'Miss España'

—¿Cómo contactaste con ella?

—Por Instagram. Solo le conté lo que sabía: que Valerín no estaba conforme con el acuerdo al que había llegado con Álvaro y que estaba dispuesta a hablar, como me hizo saber. Se avecinaba tormenta y pensé que Hiba no querría estar expuesta a eso.

—¿Qué te dijo Hiba?

—Me lo agradeció y no fue mucho más. Solo cruzamos palabras.

—Después de lo sucedido, ¿consideras que te ha agradecido el gesto?

—No lo sé, no me he parado a pensarlo. Yo lo hice con buena intención y actué como me gustaría que actuaran conmigo.

"Álvaro conoció a Hiba cuando fue a grabar un concurso. A la vuelta, cuando le pregunté qué tal había ido, me contó que ella le había dicho que él era su amor platónico"

—¿Has vuelto a tener contacto con ella o tenido tentación de hacerlo?

—No. Ya no tengo nada que hablar con ella. Mi relación con Álvaro se termina porque recibo un email de otra mujer contándome una infidelidad en la casa de Madrid de Álvaro y que la ha echado de allí. Esta mujer —Valerín— se puso en contacto conmigo porque él la había bloqueado después de que le reclamara, según ella, lo acordado por sus servicios. Hiba no tiene nada que ver en todo esto.

—¿Qué consejo le darías sobre Álva­ro?

—No soy nadie para advertirle sobre Álvaro ni para opinar de su vida o de lo que haga con él. Cada una tiene que vivir su vida.

—Antes de lo sucedido, ¿te habló Álvaro de Hiba?

—No se conocían. La conoció a la vuelta del crucero, cuando fue a Tarifa a grabar el concurso de cocina en el que Hiba estaba participando. A la vuelta, le pregunté a Álvaro qué tal había ido todo y quiénes eran los concursantes. Él contestó: «Está Hiba Abouk, que es muy graciosa porque me ha dicho que yo era su amor platónico». Ahí le dije yo a Álvaro: «Uy, la misma frase que dices tú de mí en todas las entrevistas». Y él se rio. No hablamos más de ella. Sí vi que comenzó a seguirla en Instagram ese día, y a otros concursantes.

—Después de sus encuentros con Hiba, Álvaro ha dicho que no hacían daño a nadie.

—En esta ruptura, cada declaración que ha dado Álvaro ha sido más desacertada que la anterior. Entonces, no voy a entrar en valorar ni cómo ha actuado después ni sus palabras. Él solo se define.

—Pero sé honesta, ¿te han dolido estos encuentros?

—Es una historia de ellos y ya no tengo que ver nada con esta historia. Admiro a las personas que pueden pasar página así en menos de un mes… Nosotros volvimos del crucero el 16 de junio y, según comentó a periodistas en el aeropuerto, nos habíamos casado en el crucero, haciendo referencia a lo bien que estuvimos. Días más tarde, después de enterarme de una infidelidad y dejar la relación, Álvaro ya estaba en otro país el 12 de julio con otra tercera persona… (Ríe) Que resulta ser una nueva ilusión (Ríe). En menos de un mes, tres mujeres… (Ríe). Desde luego, no son los valores que intento mostrarle a mi hijo. Ni por supuesto quiero una relación con una persona así.

—Llegaste a seguir al exmarido de Hiba en redes, ¿habéis hablado ?

—Lo seguí el mismo día que a Mbappé porque sigo a muchos futbolistas. Estaba viendo los partidos de los Juegos Olímpicos con mi hijo e hicimos una porra: que la final sería España-Marruecos. ¡Hasta hablamos de él! Pero no tenía la intención que se ha dicho y lo dejé de seguir para evitar más comentarios.

© DARÍO ARANYO Sobre estas líneas, uno de los espacios que más está disfrutando María José en estos días de verano: su terraza. Allí, la empresaria suele reunir a su familia, ya que una de sus hermanas es su vecina y su otra hermana vive en la misma zona. A la vista está que María José es una excelente anfitriona "No tengo que juzgar a esta mujer, no la conozco de nada. Cada uno hace lo que cree conveniente y actúa en función de sus valores"

"No me doy por aludida"

—Durante estas semanas, Álvaro ha estado dejando dardos en las redes. ¿Te has dado por aludida?

—No me quiero dar por aludida con estos mensajes, tan filosófico que se ha vuelto. Si realmente él está tan ilusionado e iniciando algo con otra persona, no tendrá interés en estar mandándole mensajes a su anterior pareja. Por eso, no creo que estén dirigidos a mí.

—¿Has contactado con él estas semanas o le mantienes bloqueado?

—La última vez que hablé con Álvaro fue el día que recibí el email.

—¿Y con alguien de su entorno?

—Sí, todos sus amigos me han escrito o llamado. Con otros he coincidido en Cádiz, Ibiza o Madrid, porque frecuentamos los mismos sitios. Intentamos evitar ese tema, pero todos coinciden en que es una pena que Álvaro se haya cargado no solamente nuestra relación, porque jamás le habían visto así con nadie, sino también la imagen que ahora tenía la gente de él. En el tiempo conmigo, tenía una imagen mucho más familiar y parecía que había encontrado la estabilidad. Eso es lo que más me repiten sus amigos.

—¿Cómo ha vivido el escándalo tu familia?

—Mi familia también está decepcionada, no tanto por la ruptura, sino por cómo ha actuado después. Mi madre no reconocía al Álvaro de la entrevista en televisión. Ni mis amigos. Me consta por los suyos que se arrepintió de esas declaraciones. Le pedí, a través de mis abogados, que se retractara, porque él sabe que no hemos tenido una relación abierta, pero no lo ha hecho.

—¿Tu hijo se ha enterado de algo? ¿Te pregunta por Álvaro?

—Los niños son niños y Elías solo pensaba en cuándo volvería Álvaro para que le llevara a la comunión del «Turronero», pero porque Álvaro le dijo que sería como una feria y habría muchos cacharritos —atracciones—.

© DARÍO ARANYO "Me parece muy bien que Raquel (Bernal) y Lara (Dibildos) den la cara por él. El matrimonio con Raquel duró dos meses y ella lo pasó muy mal en su momento. Lara se separó de él cuando su hijo tenía pocos meses"

—¿Y qué le contaste a tu hijo?

—Ahí me armé de valor y le dije: 'Elías, no vamos a ir a esta comunión, pero te voy a llevar a un sitio más divertido. Álvaro no va a venir porque lo hemos dejado, ya no estamos juntos'. ¿Sabes qué me respondió mi hijo? 'Entonces, ¿ya voy a poder dormir contigo siempre? ¡Vamos!' (Ríe María José). Desde entonces, no me ha vuelto a preguntar por Álvaro. Ya sabes cómo son los niños y más con siete años (ríe). Sobre todo, piensan en ellos y en sus cosas.

—Tres años no se pueden borrar de la noche a la mañana. ¿Sigues enamorada de Álvaro?

—Por supuesto que tres años no se pueden borrar de la noche a la mañana y yo me quedo con unos momentos increíbles que hemos vivido en nuestra relación, muy divertidos. Me lo he pasado muy bien con Álvaro, pero, cuando una se lleva un palo así, los sentimientos cambian. Ahora, estoy en otra cosa y no estoy enamorada de Álvaro. Ya no.

'Carpe diem' con Escassi

—Álvaro te pidió matrimonio, ¿qué hubiera pasado si le hubieras dicho 'sí'?

—Me pidió matrimonio varias veces y me regaló dos anillos de compromiso, pero nunca pensé en casarme con él. Sé cómo es y sabía que tarde o temprano iba a dar la cara. ¿De esta manera? No. Tan fea, no. Pero sí sabía que iba a pasar. En una relación no quiero ni mentiras ni infidelidades. Por eso, nunca me planteé un futuro con él. Yo vivía un presente y me dejaba llevar. Incluso, con amigos en común, decíamos: «Con la tontería ya llevamos tres años». Nos emocionamos, nos ilusionamos y nos enamoramos, pero sabía que esta relación no iba a ser para toda la vida. Lo digo como lo siento. Lo que no me imaginaba es este final, que ha sido muy feo para una historia tan bonita.

—Dices que sabías cómo era Álvaro. ¿Podías estar con él así sin volverte loca?

—He disfrutado el momento y he estado bien. Cuando he visto algo que no me ha gustado o que no se ha correspondido con lo que considero una relación sana, he cortado. Pero no he estado intranquila mientras he estado con Álvaro. Al revés, he estado muy tranquila.

—Álvaro ya le fue infiel a otras de sus exparejas. ¿Se ha puesto alguna en contacto contigo?

—Con Lara (Dibildos) no he tenido oportunidad de hablar, aunque tengo muy buena relación. Con Raquel (Bernal) he hablado bastantes veces, porque sí que la considero muy amiga. Nos conocimos en República Dominicana e íbamos al mismo gimnasio. Me ha abierto las puertas de su casa y hemos estado cenando allí muchas veces. También ha venido a Sevilla para comprar ropa de mi colección para una tienda que estaba montando en Venezuela.

"Ni estoy preparada para una relación ni tengo ganas. Necesito tiempo para mí"

—¿Y qué te ha dicho Raquel?

—Le da mucha rabia que Álvaro haya vuelto a meter la pata y que se tenga que ver en esta situación. Está muy apenada.

—Pero tanto Lara como Raquel han dado la cara por Escassi. De hecho, Lara dice que Álvaro tiene buen corazón y es una buena persona.

—Me parece muy bien que den la cara por él. El matrimonio con Raquel duró dos meses y ella lo pasó muy mal en su momento. Igual que Lara, que se separaron cuando su hijo tenía pocos meses. Respeto mucho su opinión, pero yo quiero otro tipo de buenas personas a mi lado.

© DARÍO ARANYO La piscina que María José ha añadido a su casa en sus últimas reformas, y que está siendo la zona preferida en estos calurosos días.

—Lara ha manifestado que Álvaro no se merece todo lo que le está pasando.

—No voy a entrar a valorar lo que se merece o no una persona. Para ejercer la libertad con responsabilidad es necesario pensar antes de actuar, respetar antes de exigir respeto. Lo que hacemos, para bien o para mal, tiene unas consecuencias. No tenemos que culpar a los demás por las cosas que hacemos mal.

—¿Podrás ser amiga de Álvaro en el futuro?

—Ahora mismo, no me lo planteo.

—Después de todo, ¿sigues sin reconocerle?

—Desde luego, no es la persona de la que me enamoré.

—¿Cómo valoras que haya confesado públicamente que ha estado con hombres y transexuales?

—No entro a valorar por qué lo ha dicho y por qué ahora. Siempre supe que tenía fama de mujeriego, pero no era conocedora de esto.

© @mariajosesuarezoficial En una de las escapadas que ha realizado desde que rompió con Escassi © EUROPA PRESS María José se despide de su niño en la estación de tren de Sevilla, antes de pasar unos días con su exmarido © @mariajosesuarezoficial Con su hijo, Elías, y otra niña

—¿Por qué dijiste que no reconocías a Escassi en situaciones e intimidades que te había contado Valerín, la amante transexual con quien te fue infiel? Durante vuestra relación, ¿Álvaro no se mostró tan abierto de mente?

—Álvaro y yo teníamos una relación como todas las que he tenido, sin lugar para terceras personas. Además, él era bastante celoso. Su entorno y mi entorno conocían esta parte de celos de él y lo ha confesado en varias entrevistas. Yo he tenido una relación muy bonita y no me he sentido identificada con lo que él dijo en televisión de una relación abierta. Yo fui la primera sorprendida. Mi entorno tampoco sabía por qué estaba diciendo esto. Era una forma de intentar justificar esa infidelidad, como que fuera menos grave. Pero ahí se equivocó de lleno.

—Valerín ha emprendido acciones legales contra todos aquellos que han dicho que ha extorsionado a Álvaro. ¿Te ha demandado a ti?

—¡Cómo va a emprender acciones legales contra mí! ¡Faltaría ya! (Ríe). No, no. Valerín no va a dejar pasar que eso se quede así, pero no tiene nada en contra de mí.

—¿Sigues en contacto con ella?

—No. Alguna vez nos hemos cruzado algún mensaje, pero no la he conocido en persona.

—¿Crees que algún día ella lo contará todo?

—Valerín no ha hablado todavía porque Álvaro le hizo saber que la había demandado. Si finalmente va a hablar o no, no lo sé.

—¿Y tú? ¿Has decidido demandar a Álvaro por los vídeos íntimos que tendría de ti?

—No voy a demandar a Álvaro porque Valerín me contara que él enseñó un vídeo íntimo. Lo que quiero es olvidarme de todo y no tenerlo presente. No quiero verme envuelta en juicios con Álvaro. No me merece la pena. Mi salud mental está muy por encima. Tengo la conciencia tranquila y no tengo miedo de esos vídeos que supuestamente tiene él. He pasado página.

—Algunos medios empezaron a especular la semana pasada que has estado viéndote con alguien, aunque ya nos lo has desmentido.

—¡Por favor, que ese hombre desconocido era mi exmarido y padre de mi hijo! Como ya he contado en ¡HOLA!, estaba pasando unos días de vacaciones con mi hijo en un resort en Cádiz y fui a hacerle el relevo. Coincidimos solo un día y comimos en el hotel. Tengo una excelente relación con el padre de mi hijo. Pero no de ahora sino desde que lo dejamos. Mucha gente piensa que yo dejé a Jordi por Álvaro, y no. En ningún momento Álvaro fue el causante de mi separación. Mi matrimonio estaba roto desde la pandemia y Álvaro vino a República Dominicana en 2021. Es verdad que, en ese momento, encontré un poco la fuerza para venir a España, pero Álvaro no interfirió en mi matrimonio.

© DARÍO ARANYO "Me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba y que se puede salir reforzada de una situación así. Hace 20 años, hubiera salido peor parada"

Su futuro sentimental y profesional

—¿Estás abierta al amor?

—Ni estoy todavía preparada ni tengo ganas. Ahora mismo, necesito un tiempo para mí. He solapado una relación con otra en los últimos años y me apetece muchísimo estar sola, sin pareja. A lo mejor, dentro de dos meses, te digo que todo ha cambiado y ha llegado el amor, pero, de momento, no quiero a nadie. No entra en mis planes de futuro empezar una nueva relación.

—¿Qué has aprendido de todo lo ocurrido?

—Siempre saco el lado positivo de lo que me toca vivir y, aunque esta vez era complicado, por cómo ha sucedido todo, me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba y que se puede salir reforzada de una situación así. Me siento muy arropada por la gente y recibo muchos mensajes todos los días de mujeres que están en la misma situación o una parecida.

© DARÍO ARANYO

—A nivel profesional, ¿te ha pasado factura este escándalo?

—Estoy con muchos proyectos de trabajo. No creo que me haya afectado para mal esta situación, sino todo lo contrario. Y sacar algo positivo de una situación complicada es algo que he aprendido. Esto me ocurre hace 20 años y hubiera actuado de una manera más compulsiva y cometido muchos errores. Hubiera salido peor parada de todo esto. Pero, hoy por hoy, estoy contenta de cómo estoy llevando las cosas.

—¿Y cómo vas a terminar el verano?

—Quiero disfrutar un poco de mi casa ahora que está terminada, de la piscina y estar un poco aquí tranquila. También me voy a hacer una escapadita fuera de España antes de que termine agosto. Me iré una semanita.

—Y a la vuelta, ¿qué proyectos tienes a la vista?

—Tengo un proyecto del que todavía no puedo hablar, pero estaré trabajando en televisión a partir de septiembre.