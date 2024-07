El inesperado testimonio de Raquel Bernal sobre su exmarido Álvaro Muñoz Escassi

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sigue dando mucho que hablar. Después de tres años de relación, el jinete y la modelo ponían fin a su historia de amor y pronto se desataba la tormenta. María José Suárez descubría una infidelidad a través de un email de una supuesta amante del exconcursante de Masterchef Celebrity, al mismo tiempo que se relacionaba a su ex con la actriz Hiba Abouk. La exMiss España mostraba su dolor e indignación en ¡HOLA!. "Me siento engañada, dolida y no reconozco a la persona con la que he estado tres años maravillosos de mi vida", confesó la diseñadora, que nunca imaginó la tormenta mediática con la que acabaría su relación.

El jinete se defendió, alegó que mantenían una relación abierta, algo que la modelo negó por completo, y buscó refugió en su hija, Anna Barrachina o en su amiga la actriz Laura Londoño, conocida por su trabajo en la serie Café con aroma de mujer. Ahora en medio del escándalo la que fue mujer del deportista, la empresaria venezolana Raquel Bernal, ha querido salir en su defensa. "Fue un hombre totalmente desinteresado, me cuidaba al mil por ciento en la parte material. Le compré una colección de relojes y no me la aceptó, me dijo que no me gastara el dinero en eso… Los caballos me los quedé yo porque Álvaro no tenía como mantenerlos", ha explicado la empresaria a través de unos audios emitidos en el programa Espejo público.

Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal se conocieron a principios de 2016 en Dubái y antes de finalizar el año se casaron en Punta Cana, una boda que se celebró el 28 de diciembre de 2016 y que apenas duró cinco meses. Pese a que fue un matrimonio exprés, de Escassi guarda muy buen recuerdo y ha negado aquellas informaciones sobre su ruptura. "Eso que dicen que él me engañó antes de la boda y el mismo día de la boda, eso para mí no tiene ninguna credibilidad porque Álvaro se portó como un príncipe conmigo. Él no hizo nada, es un caballero, es una persona respetuosa. Siempre me protegió en la parte económica. ¿Qué después nos separamos por tener vidas diferentes...? Eso es otra cosa".

Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal comenzaban el año 2017 con la imagen de su divertida celebración caribeña en la portada de ¡HOLA! El jinete y la empresaria reunieron a sus invitados a una gran fiesta blanca el 28 de diciembre celebrada en Punta Cana, sin tener apenas una pista de que se trataba del enlace matrimonial de la pareja. Los invitados solo sabían el dress code: de blanco. Ochenta fueron las personas que se dieron cita en casa de la millonaria venezolana, entre ellos los hijos de Álvaro- Anna Barrachina y Álvaro- su ex, gran amiga y confidente Lara Dibildos, el jinete Luis Astolfi y el periodista José Oneto. Todos ellos recibieron unos sobres de bienvenida en los que se anunciaba la sorpresa: su boda. La novia lució un original vestido firmado por Zuhair Murad con escote en pico de color azul cielo, y el novio un chaqué con americana blanca y pajarita y pantalones negros. Parecían muy felices y enamorados, pero la última ves que se les vio juntos fue disfrutando de la Semana Santa malagueña junto a sus hijos.