María José Suárez se pronuncia en ¡HOLA! sobre las últimas informaciones sobre ella con ‘un misterioso hombre’

Durante las últimas horas, varios medios han publicado que María José Suárez ha realizado una “escapada secreta” a un resort de lujo de Cádiz con su hijo y “un misterioso hombre”. Una noticia cuanto menos sorprendente, teniendo en cuenta que la empresaria rompió con Álvaro Muñoz Escassi a finales de junio y, con su anuncio, se desató una tormenta mediática que continúa casi mes y medio después. Por ello, ¡HOLA! se ha puesto en contacto con ella para conocer toda la verdad sobre este nuevo capítulo que es, sin duda, el gran enredo del verano.

Nada más hablar con ella, María José nos aclara lo sucedido. “Me hace gracia la noticia”, nos dice rotunda, antes de darnos la explicación con total normalidad. “Durante la semana que le tocaba al padre de mi hijo estar con el niño, han estado en un hotel. Yo he ido a ese mismo hotel a hacerle el relevo con Jordi, el padre, y hemos coincidido”, nos expresa la empresaria, que se convirtió en Miss España en 1996.

© GTRES Sobre estas líneas, con Álvaro Muñoz Escassi, en una aparición pública que tuvo lugar en Marbella, en septiembre del año pasado

“Coincidimos en el hotel y estuvimos una hora comiendo en el restaurante de la piscina tan tranquilamente. Parece ser que alguien nos vio y ha lanzado el rumor de que yo estaba con alguien en un hotel de Cádiz”, nos continúa contando Maria José, para luego apostillar; “No hay fotos porque estamos dentro del hotel, en la piscina, y han dicho que es un misterioso hombre porque no han sabido quién era”.

“Me he quedado dos días más con mi hijo en el hotel, mientras que el padre se ha vuelto”, nos explica la empresaria. “Tengo una buena relación con el padre de mi hijo y he coincidido con él en esta ocasión como he coincidido anteriormente en la estación del AVE, donde hace unos días me hicieron una foto saludándole y dándole un abrazo”, nos añade con el fin de terminar estas especulaciones.

Durante su llamada con ¡HOLA!, María José no oculta su sorpresa por todo el revuelo montado por estas informaciones y también por los medios que se han hecho eco de las mismas. “Qué poco rigor”, nos comenta. No obstante, la empresaria prefiere tomárselo con humor y quitarle hierro al asunto: “Me ha hecho mucha gracia meter mi nombre en Google y ver un montón de noticias sobre esto cuando era el padre de mi hijo”.