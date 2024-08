Tierra de mujeres, la serie que une a las estrellas Eva Longoria y Carmen Maura

Imprescindibles

Tierra de mujeres: El duelo de estrellas de Eva Longoria y Carmen Maura

Eva Longoria es una de las estrellas más polifacéticas de Hollywood. Actriz, empresaria, filántropa, productora y directora, desde que saltó a la fama con Mujeres desesperadas, no ha parado de hacer cosas, siempre reivindicando sus orígenes hispanos. Pero esta serie, Tierra de mujeres, la ha traído directamente a rodar a España, y con una de nuestras actrices más queridas, Carmen Maura. En ella, que es la adaptación de una novela de la periodista y escritora Sandra Barneda, Eva interpreta a Gala, esposa de un financiero que de repente se ve implicado en una oscura trama de fraude que la obliga a dejar su querida Nueva York y su modo de vida cosmopolita junto a su madre, Julia, y su hija, Kate. En la huida, aterrizan en España, más en concreto en un pueblo de una comarca vinícola de Cataluña, localidad natal de Julia, donde intentarán pasar desapercibidas e iniciar una nueva vida. La serie es muy entretenida y tiene un tono muy agradable que oscila entre el drama y la comedia, y en ella lo más importante son las relaciones entre los personajes y el viaje, que les sirve para descubrirse a sí mismas y tender lazos con las demás y con sus orígenes. Sus mejores bazas son Carmen Maura, una "abuela" entrañable y divertida, y una Eva Longoria encantadora. Las acompañan el chileno Santiago Cabrera, que nos roba el corazón como Amat, y grandes actrices como Gloria Muñoz o Ariadna Gil, y la joven Victoria Bazúa.

© APPLE TV

Nos encanta porque... Dibuja con gracia las relaciones entre madres e hijas.

Te gustará si te gustan... Pelis como Una casa en la Toscana o Como la vida misma, o series como This is Us.

Dónde verla: AppleTV+

Estreno de La semana

Los que van a morir (Drama y acción)

© PRIME VIDEO

El título ya indica lo que vamos a encontrar: es la frase que decían los gladiadores ante el emperador antes de participar en los juegos. Esta serie, que bebe de las fuentes del péplum, se mete de lleno en el circo romano para contar una historia de esclavos, soldados y patricios en el entretenimiento favorito de los césares, con un atractivo reparto que incluye a Anthony Hopkins, Iwan Rheon (Juego de tronos) y los españoles Pepe Barroso y Eneko Sagardoy.

La veremos porque... Somos muy fans de las pelis de romanos, como Gladiator, y de series como Roma.

Dónde verla (9/08): Prime Video

La verdadera historia de la banda de ladrones creada por Churchill

El ministerio de la guerra sucia (Acción histórica)

© PRIME VIDEO

En las pocas semanas que lleva activa, esta película de Guy Ritchie se ha convertido en una de las más vistas de las plataformas. Y es que, aparte de estar rodada al más puro estilo de su director —peleas, acción y el humor socarrón y gamberro—, la historia en la que se basa es bien curiosa: durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill creó un grupo especial para atracar bancos italianos y alemanes y mermar su potencia económica.

La veremos porque... Además de que es puro entretenimiento, el protagonista es Henry Cavill.

Dónde verla: Prime Video

La sensación romántica de este año

Cualquiera menos tú (Comedia romántica)

© PRIME VIDEO

Ben y Bea tienen una primera cita que hace esperar lo mejor, pero, inexplicablemente, su relación se enfría después. Hasta que ambos coinciden en una boda en Australia y deciden fingir que son pareja. Una nueva versión del "chica conoce chico" protagonizada por los dos actores del momento, el atractivo Glen Powell y Sydney Sweeney, en la romcom que se convirtió en éxito inmediato en su estreno en salas.

La veremos porque... Siempre estamos esperando que se estrene una nueva comedia romántica.

Dónde verla: Movistar+

Cosas que no sabías de...Clara Lago

© FERNANDOJUNCOTELLADO

Debutó con 10 años en la serie Manos a la obra, pero despuntó gracias a la película El viaje de Carol (2003), con la que consiguió una nominación en los Goya.

Es vegana desde hace diez años, una decisión que tomó tras ver el documental Cowspiracy.

Puedes escucharla en el pódcast Melón Imposible

© NETFLIX Podrás verla en Clanes (netflix)