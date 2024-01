Llega a España 'Cualquiera menos tú', la película que avivó los rumores de romance entre Sydney Sweeney y Glen Powell

Este viernes 19 de enero, los fans de las comedias románticas irán en masa al cine, ya que llega a las salas de toda España Cualquiera menos tú, la nueva película de Sydney Sweeney (26). Este largometraje ha causado una gran expectación, no solo porque promete 103 minutos de risas y entretenimiento, sino porque también se ha comentado mucho la complicidad que la actriz tiene con su compañero de reparto, Glen Powell (35).

Durante el proceso de promoción de la cinta, los dos artistas protagonizaron algunas fotografías en las que se les podía ver compartiendo risas, miradas de admiración y actitudes de lo más cariñosas. Imágenes que hicieron que sus fans incondicionales se preguntasen si la química había traspasado la pantalla y entre ellos dos había surgido algo más que una bonita amistad.

Unos rumores que se vieron alimentados cuando se hizo público que la estrella de Como deshacerte de tu jefe había puesto punto y final a su noviazgo con la modelo Gigi París poco antes de comenzar el rodaje. Una ruptura que se produjo en términos amistosos por la incompatibilidad de la agenda laboral del actor y no por una tercera persona, según apuntó la revista estadounidense People. “Ya se habían separado varias veces, él se toma el trabajo muy en serio y fue duro para la relación”.

La encargada de terminar con cualquier tipo de habladuría fue la intérprete de Euphoria al aparecer en público con su prometido, el empresario del sector hostelero Jonathan Davino (37) con quién comparte una discreta historia de amor desde hace ya cinco años. Por lo tanto, Sydney y Glen son buenos amigos, o, simplemente, era una excelente estrategia de marketing para publicitar su trabajo en común.

Todos los detalles sobre Cualquiera menos tú

Cualquiera menos tú cuenta la historia de Bea (Sydney Sweeney) y Ben (Glen Powell) dos jóvenes muy atractivos que tienen una primera cita, pero cuyos caminos acaban tomando rumbos separados. Inesperadamente, ambos se encuentra en una boda en Australia y aunque en ese momento su relación no es precisamente idílica, deciden fingir que son pareja para conseguir dos objetivos muy distintos: ella que su familia le deje de insistir en que retome su relación con su ex; y él volver a enamorar a un amor del pasado. Sin embargo, los planes no salen como ellos tenían pensado.

El casting principal se completa con nombres muy conocidos como Darren Barnet (Yo nunca); Dermot Mulroney (La boda de mi mejor amigo); Michelle Hurd (Star Trek: Picard); Alexandra Shipp (Barbie); Bryan Brown (Australia); Hadley Robinson (Mujercitas); y Rachel Griffiths (A dos metros bajo tierra). Sin duda, ingredientes que aseguran un éxito en taquilla como ya ha pasado en Estados Unidos donde lleva recaudado casi 80 millones de dólares.