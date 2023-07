¡Una estrella de 'rock'! La radical transformación de Sydney Sweeney para su nuevo proyecto La actriz de 'Euphoria' sorprende con su cambio de look más cañero y seductor

Es incierto el regreso de la tercera temporada de Euphoria para el próximo año, pero sus actores no han parado de participar en nuevos emocionantes proyectos que, en ocasiones, ni siquiera tienen que ver con la actuación. Protagonista de la esperada adaptación de Madame Web e imagen de campaña para Miu Miu, entre otras firmas de moda, Sydney Sweeney (que interpreta a Cassie en la exitosa serie) demuestra constantemente que no existen barreras en su recorrido profesional. Y es que podemos confirmar que pronto la veremos transformada en toda una estrella de rock, aunque no se pasa a la industria musical: será la musa de un artista todavía desconocido.

La historia detrás del look más roquero de Sydney Sweeney

Según desveló en redes sociales su propia estilista, Molly Dickinson, la actriz cambió radicalmente de imagen para formar parte de un videoclip rodado en la ciudad de Los Ángeles, del cual no se sabe áun más detalles. "Rock n Roll, Syd 🤘", escribió en la descripción de la publicación, en la que Sweeney luce un arriesgado ensamblaje de cuero digno solo de las más cañeras estrellas del género.

La actriz de Euphoria lleva un ajustado corsé negro con cremallera, de Versace, a juego con unas bragas de talle alto recubiertas con tachuelas metálicas, que se enganchan a unas originales chaparreras recortadas en forma de estrellas, dos creaciones insignia de la diseñadora Zana Bayne.

Tachuelas, delineado negro y mucho cuero

Un conjunto de inspiración roquera como este no puede completarse sin los accesorios adecuados, tan cañeros como el look en sí. La estadounidense lo combinó con unos guantines de cuero decorados con las mismas tachuelas metálicas, un cinturón de gran hebilla plateada con ojales al más puro estilo del punk dosmilero y una gargantilla de eslabones como toque final.

Si bien su personaje en Euphoria puede describirse como una combinación de sensualidad e inocencia, la actriz se ve más seductora que nunca con su larguísima melena rubia peinada con ondas al descuido y un maquillaje de intensa mirada realizado con delineado negro y sombras ahumadas. Por su actitud, se nota que no es su primera vez participando en un vídeo de rock. Anteriormente, había protagonizado el videoclip de Downfalls High, una colaboración de Mod Sun con Machine Gun Kelly.

Un giro de 180 grados a sus looks de alfombra roja

Sydney Sweeney es una de las intérpretes más camaleónicas de la escena actual, pero en lo que respecta a su estilo fuera de cámaras tiene unas preferencias definidas, que no por ello son aburridas o demasiado sobrias. La actriz suele decantarse por estilismos de aires preppy con un toque moderno, como este de Miu Miu, y vestidazos de gala que recuerdan inevitablemente al glamour de las divas del cine antiguo, así que esta nueva aventura profesional nos tomó completamente por sorpresa.

