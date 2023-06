Las imágenes de Sydney Sweeney con su prometido que ponen fin a meses de rumores

En los últimos meses se ha hablado mucho de la posible ruptura de Sydney Sweeney y su novio, Jonathan Davino. Unas imágenes muy cómplices de la actriz con su compañero de reparto, Glen Powell, hicieron saltar todas las alarmas y muchos se preguntaron si había decidido romper su compromiso con el empresario hotelero. Tras varias semanas de rumores, ha sido la propia protagonista de Euphoria la encargada de desmentirlo todo. ¿Cómo? Reapareciendo con su prometido.

Sydney y Jonathan han sido fofografiados juntos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Antes de subirse al avión, la pareja aprovechó para facturar sus maletas y les vimos de lo más cómplices y enamorados, demostrando que su compromiso sigue adelante.

La actriz, 25 años, llevaba un look muy cómodo con una camiseta de manga larga y pantalones grises, además de gafas de sol XXL y su melena recogida de manera informal con una pinza. Por su parte, Davino se decantó por una sudadera con capucha negra, pantalones blancos y gorra. El empresario, de 37 años, estuvo en todo momento muy pendiente de su prometida y se mostró muy cariñoso y caballeroso con ella.

Juntos en el Festival de Cannes

También hemos sabido que Jonathan Davino acompañó a la actriz estadounidense a la 76º edición del Festival de Cine de Cannes que se celebró hace unos días. En concreto, las cámaras les captaron el 23 de mayo llegando al Hotel Martinez. Tal y como puede verse en la imagen, ambos iban muy conjuntados con looks en tonos blancos y azul pastel.

Sydney y Jonathan han dejado claro que siguen tan enamorados como el primer día. La pareja se comprometió hace justo un año, poniendo el broche de oro a su historia de amor que comenzó en el año 2018. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre sus planes de boda, así que habrá que estar pendientes de sus próximos pasos.

Las imágenes de la polémica

Como decíamos, en los últimos meses se había rumoreado que entre Sydney Sweeney y Glen Powell había surgido algo más que una bonita amistad tras rodar juntos Anyone But You. El pasado mes de abril, los actores acudieron a un acto promocional de la película en el CinemaCon de Las Vegas y protagonizaron unas imágenes que hicieron saltar todas las alarmas. Sydney y Glen se mostraron de lo más cómplices y no dejaron de reírse, compartir miradas...

Además, se juntó que se hizo pública la reciente ruptura del protagonista de Figuras ocultas, Historia de honor y Set It Up con su novia, la modelo Gigi Paris. "Tenían problemas. Ya se habían separado varias veces", dijo una fuente cercana a la revista People. Al parecer, todo cambió cuando Powell tuvo que marcharse a Australia para grabar su película con Sweeney: "A Gigi nunca le gustó la idea, pero él se toma su trabajo muy en serio. Fue duro para la relación".

Muchos de sus fans se preguntaron en ese momento si era cierto que estaban juntos o si se trataba simplemente de una estrategia para promocionar su nueva película romántica. Finalmente, sus sospechas se han confirmado.