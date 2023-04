Confirmado: Glen Powell estaba soltero cuando salieron sus fotos más cómplices con Sydney Sweeney

¿Qué está pasando entre Sydney Sweeney y Glen Powell? Eso es lo que todos se preguntan después de ver las imágenes que protagonizaron esta semana. La actriz de Euphoria, de 25 años, y el intérprete de Top Gun: Maverick, de 34, acudieron al CinemaCon de Las Vegas para presentar su nueva película Anyone But You, y posaron de lo más cómplices, compartiendo muchas risas, miradas... Dejaron claro que entre ellos hay mucha química, sin embargo, hemos conocido un dato que hace que las fotos cobren un nuevo significado.

Hasta ahora pensábamos que tanto Sydney como Glen tenían pareja, pero lo cierto es que el actor estadounidense está soltero. Según ha confirmado una fuente a la revista People, el protagonista de Figuras ocultas, Historia de honor y Set It Up rompió hace unas semanas con su novia, la modelo Gigi Paris. "Tenían problemas desde que salió Top Gun. Ya se habían separado varias veces", asegura.

Y es que, al parecer, todo cambió cuando Powell tuvo que marcharse a Australia para grabar su película con Sweeney: "A Gigi nunca le gustó la idea, pero él se toma su trabajo muy en serio. Fue duro para la relación". Pese a todo, dicha fuente afirma que han terminado bien.

Sin confirmar ni desmentir los rumores, los actores han estado compartiendo varias fotos juntos durante estos últimos meses. Sydney ha utilizado sus redes sociales para mostrar la relación tan bonita que tiene con Glen y han disfrutado de varios planes de ocio acompañados de amigos, familiares, compañeros de trabajo... Sus fans tienen claro que las imágenes hablan por sí solas y no hay duda de que se les ve felices.

Hay que recordar que no es la primera vez que surgen estos rumores. Hace meses, cuando empezaron a rodar Anyone But You ya se comentó que entre ellos había una química innegable. "Para ser sincero, todos pensamos que ya eran pareja", ha dicho un trabajador de la película según ha publicado Daily Mail. "Se hablaba de ello durante los descansos, parecían muy unidos desde el primer día", asegura.

Ahora lo que todos se preguntan es si Sweeney sigue o no con su novio, el empresario hotelero Jonathan Davino, con el que lleva saliendo desde 2018. La pareja se comprometió en abril del año pasado pero no han llevado adelante sus planes de boda. De hecho, Davino ha sido visto saliendo de la casa que compartían juntos con varias maletas, llevándose a su perro y sus palos de golf. ¿Habrán cancelado su compromiso?