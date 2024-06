Henry Cavill pide consejos para ser un buen papá y muestra el cuarto de su bebé

El pasado fin de semana, los famosos se volcaron en emotivos mensajes en redes sociales para celebrar el Día del Padre. Muchos felicitaron a sus papás, y otros más centraron sus publicaciones en reflexiones sobre su propia experiencia en la paternidad. Para Henry Cavill se trató de un festejo especialmente significativo, pues coincidió con su dulce espera junto a Natalie Viscuso. El actor británico aprovechó la ocasión para pedir consejos y mostrar un vistazo del cuarto de su bebé.

©GettyImages



Henry y Natalie están esperando a su primer bebé.

“Oh sí... y feliz día del padre a todos los papás ahí fuera. ¡Resulta que me uniré a sus filas sagradas pronto! ¿Algún consejo?”, escribió el protagonista de Superman en su cuenta de Instagram, confirmando por primera vez en redes sociales la buena nueva sobre su próximo debut en la paternidad.

“Y no se preocupen, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegue el pequeño, solo pegamento y escalpelos para que pueda construir miniaturas Warhammer”, agregó Henry en su post, el cual rápidamente sumó cientos de miles de ‘me gusta’.

©@henrycavill



Henry mostró un vistazo del cuarto de su bebé.

Junto a su mensaje, el actor de 41 años publicó una selfie en la que mostró un vistazo de lo que, aparentemente, será el cuarto de su bebé. A sus espaldas se veía una cuna de madera con colchón y algunos cojines encima, así como otro mueble del mismo estilo equipado ya con diversos artículos. Con una tímida sonrisa, el rostro de Cavill dejaba ver su emoción por la etapa que dentro de poco va a vivir.

¿Qué ha dicho antes sobre su paternidad?

El pasado mes de abril, Henry habló brevemente con Access Hollywood durante la alfombra roja de la premier de The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Como era de esperarse, la reportera no perdió la oportunidad de preguntarle sobre el embarazo de su novia, tomando como ejemplo a su compañero Henry Golding. “Él es un súper papá de dos, estás en la cima ahora mismo, ¿te ha inspirado él a asumir la paternidad en tu siguiente capítulo?”, preguntó la periodista.

©GettyImages



Henry ha admitido estar muy emocionado por su próxima paternidad.

“Bueno, él no me inspiró a hacerlo”, respondió Henry entre risas. “Mis padres lo hicieron, pero estoy muy emocionado por eso. Natalie y yo estamos muy emocionados. Y bueno, estoy seguro de que verás mucho más de eso”, agregó el actor.

Antes de que Henry confirmara de viva voz la dulce espera de su novia, Natalie ya había sido captada luciendo su crecido baby bump. Tanto en su relación con ella, como en su carrera para convertirse en padre, el actor ha sido discreto, aunque le ha sido imposible contener el amor y alegría que siente.