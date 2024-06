Ángela Aguilar y su emotiva felicitación a Pepe Aguilar: ‘Qué bendición tener un padre como tú’

Ángela Aguilar vive una nueva etapa en su vida personal, la cual la tiene feliz y enamorada. Y tanto en este aspecto como en su faceta artística, la joven ha contado siempre con el apoyo de los suyos, en especial con el de su padre, Pepe Aguilar. El experimentado cantante ha sido guía e inspiración para su talentosa hija, quien ha continuado con el legado musical de su familia. El pasado fin de semana, aprovechando los festejos del Día del Padre, la intérprete de Qué Agonía le dedicó a su papá una emotiva felicitación acompañada de entrañables imágenes.

Pepe ha sido una guía y una inspiración para Ángela.

Ángela tomó su cuenta de Instagram para compartir un breve y sentido mensaje a Pepe. “Te amo. Qué bendición tener un padre como tú”, escribió en sus historias, etiquetando la cuenta de su padre.

Junto a estas palabras, la cantante de 20 años compartió una recopilación de tiernos momentos junto a su padre captados cuando ella era apenas una niña pequeña, la cual ambientó con el tema Contigo Aprendí, interpretado por Pepe. Las imágenes mostraron lo unidos que siempre han sido Ángela y su padre, pues ella siempre iba tomada de su mano y estaba protegida por sus brazos. El video concluyó con una toma mucho más reciente de ambos caminando juntos.

Además de retomar una publicación de su hermano Leonardo en la que se veía a Pepe montando a caballo, Ángela compartió un lindo posado en el que se le veía tomada del brazo de él y aproximándose a su rostro para darle un beso en la mejilla. Esta postal la acompañó de otra canción muy significativa: Tu Sangre En Mi Cuerpo, también interpretada por Pepe.

Ángela compartió este lindo posado junto a su padre.

El orgullo de Pepe por Ángela

Hace unos meses, el cantante de 55 años concedió una entrevista en México en la cual no puedo evitar expresar el orgullo que le provoca su hija menor. “Ahora me identifican como el papá de Ángela Aguilar y está bien”, dijo al periodista Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula.

“No hay mejor halago a la educación de un padre que sus hijos lo superen y, todavía no me superan, pero no tengo la menor duda que tiene con qué”, dijo sobre el talento y dedicación que Ángela ha mostrado como artista. “Tiene con qué hacer historia, inclusive, en su linaje, en su vida”, explicó.

Pepe ha hablado también de lo duro que le ha resultado como padre ver a su hija como blanco de ataques en redes sociales. “Una vez, y eso hace poquito (la vi llorar), se hacía que le valía gorro y hasta esa vez que lloró me di cuenta de que no”, contó el cantante en mayo. Sin embargo, siempre le ha manifestado su apoyo y buenos consejos. “Haz buena música, habla con música, dedícate a hacer buena música, y no a hacerte buena a defenderte en las redes, vuélvete mejor artista”, relató.