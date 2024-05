Pepe Aguilar revela que ha visto a su hija Ángela llorar por el ‘hate’ en redes sociales

Ángela Aguilar ha demostrado ser una digna heredera del legado de su familia en la música regional mexicana. Y aunque es un hecho que posee una voz privilegiada, su éxito ha sido resultado también de su dedicación, disciplina y preparación. En este camino ha contado con el apoyo incondicional de su padre, Pepe Aguilar. El icónico cantante mexicano ha sido también el primero en salir a defender hija cuando ha sido blanco de ataques. Recientemente, el intérprete contó que ha visto a la joven llorar por el hate que recibe en redes sociales, y ha admitido que para él ha sido duro verla sufriendo.

©GettyImages



Pepe ha sido un gran apoyo para su hija.

En entrevista con el locutor mexicano Yordi Rosado, Pepe habló de cómo ha apoyado a sus hijos en sus aspiraciones en el mundo de la música, pues además de Ángela, también ha impulsado la carrera de Leonardo. Durante la charla surgió el tema de las críticas a las que sus descendientes han estado expuestos por ser figuras públicas, en especial hacia la intérprete de Llorona.

“En ese sentido, de ver a tu hijo sufriendo te sientes mal porque digan lo que digan a una chavita de 18 años, que fue cuando empezó su hate, por supuesto que le va a llegar lo que digan los demás en las redes y le llegó”, contó el cantante de éxitos como Mujeres Como Tú. En más de una ocasión, Ángela ha recibido duras críticas debido a sus declaraciones y a su personalidad tan directa.

©@angela_aguilar_



Pepe contó que ha visto llorar a Ángela por las críticas en redes sociales.

Pepe contó que incluso ha llegado a ver a su hija menor llorando debido a los hirientes comentarios que le hacen en redes sociales. “Una vez, y eso hace poquito (la vi llorar), se hacía que le valía gorro y hasta esa vez que lloró me di cuenta de que no”, contó el cantante. Además de brindarle su apoyo, el intérprete le ha aconsejado a Ángela enfocarse en su carrera. “Haz buena música, habla con música, dedícate a hacer buena música, y no a hacerte buena a defenderte en las redes, vuélvete mejor artista”, contó.

¿Cómo está Ángela en cuestiones del corazón?

El mes pasado, Ángela conversó con Jomari Goyso para Despierta América (Univision) y al halar de la inspiración detrás de su nuevo tema Mis Amigas las Flores se sinceró como pocas veces sobre su vida amorosa. “Prácticamente eso surgió de un galán que me mandaba muchas flores, pero era solo cuando él hacía algo malo”, contó.

©GettyImages



Ángela contó hace poco que está soltera.

“¿Te han roto el corazoncito?, le preguntó directamente el conductor español. “Mi corazón ha estado roto tantas veces, que ya ni siquiera está... cada partecita ama a diferentes personas, por eso canto mis canciones con mucho sentimiento”, confesó la intérprete, quien desde el año pasado había sido vinculada sentimentalmente con Josh Ball, jugador de los Dallas Cowboys.

Tras ser cuestionada sobre sus motivos para ocultar sus publicaciones en Instagram, la joven cantante reveló que se debía a su reciente lanzamiento musical, pero que también tenía algo que ver con su estatus sentimental. “Sí, estoy recientemente soltera y también pues saqué nueva música, entonces fue la combinación”, contó, ante la reacción de sorpresa del conductor. “¿Estuviste con alguien? Yo no sabía”, expresó él. “Un buen de tiempo, desafortunadamente”, respondió.