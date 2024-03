Pepe Aguilar sobre la fama de su hija: ‘Me identifican como el papá de Ángela Aguilar’

Con más de 9.1 millones de seguidores alrededor del mundo, Ángela Aguilar es una de las cantantes juveniles de regional mexicano más populares en las redes sociales. Acostumbrada a la atención mediática desde que era una bebé, la nieta de doña Flor Silvestre y don Antonio Aguilar, continúa a paso firme su ascenso en la música. En medio de la promoción de su nuevo sencillo, Hasta que me duermo, Pepe Aguilar sostuvo un encuentro con Joaquín López-Dóriga, en su espacio radiofónico de Radio Fórmula, donde el cantante bromeó sobre cómo han cambiado las cosas, ahora que su hija menor saltó a la fama.

©GettyImages



El cantante se siente halagado cada que le mencionan a sus hijos

El talento de su hija

Cuando el periodista lo cuestionó sobre el talento de la joven, divertido, el cantante aseguró: “Ahora me identifican como el papá de Ángela Aguilar y está bien”. Para Pepe, escuchar buenos comentarios de sus hijos, siempre será un cumplido: “No hay mejor halago a la educación de un padre que sus hijos lo superen y, todavía no me superan, pero no tengo la menor duda que tiene con qué”. Confesó que está seguro de que su hija llegará muy lejos, enalteciendo la música que su familia le inculcó: “Tiene con qué hacer historia, inclusive, en su linaje, en su vida”, explicó.

Pepe habló de lo orgulloso que se siente de su hija quien, en últimas fechas, quiso explorar en otro género: “Se fue a grabar a Cuba el bolero, porque en Cuba se origina el bolero, ahí nace”, comentó sobre el trabajo más reciente de Ángela. La dedicación que la cantante imprime en toda su música, es parte del legado familiar Aguilar y así lo explicó Pepe: “De hecho, nací en una gira y por eso no nací aquí, nací en San Antonio Texas, porque ahí andaban, pero crecí en Zacatecas, en México todo mi vida, con dos apóstoles de la cultura mexicana, de las tradiciones”.

©GettyImages



Recientemente, la joven mostró su talento a ritmo de bolero

Zacatecas, el rincón de la familia

Pepe Aguilar le contó a López-Dóriga sobre la propiedad que posee la familia que se convirtió en la última morada de sus padres y donde planea descansar él: “Sí, ahí están enterrados muy mis padres, ahí en Zacatecas, de hecho, eso no se va a vender, mientras estemos vivos, mi hermano y yo, a lo mejor, después, nuestros descendientes quieren hacer un parque de diversiones, no lo sé, porque yo también me voy a enterrar ahí”, comentó el cantante haciendo referencia al Rancho el Soyate.

©GettyImages



La joven cantante también ha hablado sobre la gran responsabilidad de llevar su apellido

El orgullo de ser Aguilar

Recientemente, en una entrevista en el programa de radio de Angélica Vale, Ángela habló de la gran responsabilidad que implica ser parte de la dinastía Aguilar: “Tenemos algo muy cool que es que tenemos una familia que ya hacía esto, somos suertudas, muchas puertas se nos abrieron, pero al mismo tiempo tenemos esa presión de tener tanto trabajo y esfuerzo en tu familia para esta carrera. Es un tema de hacerlo con mucho orgullo, pero con pasos muy suaves y delicados para poder honrar ese apellido que tenemos”, explicó.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.