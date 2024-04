Ángela Aguilar revela qué tipo de galanes le atraen: ‘Me gustan los hombres de rancho’

Pocas veces Ángela Aguilar habla públicamente sobre su vida amorosa; sin embargo, durante su visita al programa de Adrián Uribe, De noche, pero sin sueño, se sinceró y se animó a responder una serie de preguntas que ella considera una bandera roja en un hombr, en la primera cita. Con la simpatía que la caracteriza, la cantante echó de menos que esta dinámica no la hubiera podido jugar hace un tiempo, cuando se le relacionó con un músico: “¿Dónde estaba esto hace dos años?”, comentó divertida, haciendo referencia a aquella relación que se hizo pública sin su consentimiento.

Las red flag en un hombre

Como pocas veces, Ángela participó en esta actividad que sería muy útil en la vida real, según dijo: “Yo casi no las veos esas, no veo las rojas nunca”. Mientras disfruta al máximo de su soltería, pasó rato muy agradable, imaginando qué le gusta y qué no le gusta de los chicos cuando la están cortejando: “Tú me vas a decir si para ti sería bandera roja o bandera verde en alguna situación saliendo con alguien”, dijo Adrián para luego añadir: “Que pida dividir la cuenta en un restaurante, ¿es bandera verde o roja?”, después de pensarlo un poco, la joven reconoció: “Es que yo soy bien sugar, ¡Qué horror!”.

Aunque admitió que es desprendida con sus parejas, tomó en cuenta otro factor para calificar de “red flag” esa conducta: “Yo creo que roja, porque si lo hiciera mi hermano, me enojaría”. La cantante se mostró cómoda con el hecho de compartir la vida con alguien que, como ella, sea amante de los animales y duerma con sus mascotas: “Green flag, porque yo tengo 16 perros”, comentó. En esta dinámica, la cantante aprovechó para dejar en claro que no tiene contacto con sus ex novios: “Mis exes están más enterrados que nada, que descansen en paz, con cariño, pero que descansen en paz. Metafóricamente, que Dios los bendiga, besos”.

¿Quiénes son su tipo?

Ángela Aguilar fue más allá y confesó qué tipo de hombres son los que más le atraen. Convertida en una de las representantes más destacadas de la música regional mexicana, a nivel mundial, la joven cantante reconoció: “A mí me gustan los hombres de rancho, me gusta que monten, entonces roja”, contestó cuando le preguntaron si su cita tenía que saber montar. Abriendo un poco más el panorama, añadió: “Pero le puedo enseñar, entonces pueden ser las dos”. Por último, confesó que es de las pocas mujeres que ven bien que sus parejas no compartan imágenes juntos en redes: “Verde. Sí, soy muy privada, no me gusta”.

El orgullo de ser una Aguilar

Durante su visita al programa nocturno de variedad, Ángela habló de la gran responsabilidad que implica llevar el apellido Aguilar: “Es muy grande, porque sé cuánto le ha tomado de trabajo a mi papá, el esfuerzo, las lágrimas, para poder estar en donde está, a mis abuelos lo mismo. Obviamente me ha abierto muchísimas puertas y voy a estar agradecida siempre, pero sí es una gran responsabilidad poder llegar al nivel que lo han dejado mis abuelos”, dijo refiriéndose a la dinastía que iniciaron doña Flor Silvestre y don Antonio Aguilar.