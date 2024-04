Henry Cavill confirma que será papá junto a su novia, Natalie Viscuso: ‘Estamos muy emocionados’

Este es uno de los instantes más especiales para Henry Cavill, pues más allá de sus constantes logros profesionales, en lo personal ha comenzado a vivir una nueva etapa. El ahora protagonista de la película titulada The Ministry of Ungentlemanly Warfare, se dejó ver por la ciudad de Nueva York junto a su novia, Natalie Viscuso, quien mostró a toda luz su embarazo al caminar de la mano del actor poco antes de abordar un automóvil. El instante fue captado por la lente de los paparazzi, haciendo evidente la próxima paternidad del galán de cine, quien finalmente ha roto el silencio para confirmar la noticia del bebé que ya espera, tras un periodo de mantener bajo total hermetismo los acontecimientos de su relación amorosa.

©GettyImages



El actor dice estar feliz de su próximo debut en la paternidad.

Las palabras de Henry Cavill sobre el embarazo de su novia

Amable como suele ser durante sus encuentros con los medios de comunicación, Henry se tomó unos minutos para conversar con Access Hollywood durante la alfombra roja de la premier de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, en donde además de hablar de su participación en el filme, no pudo evitar que la entrevistadora le preguntara sobre el embarazo de su novia, tomando como ejemplo la paternidad de su compañero, el actor Henry Golding. “Él es un súper papá de dos, estás en la cima ahora mismo, ¿te ha inspirado él a asumir la paternidad en tu siguiente capítulo?”, se oye preguntar a la periodista en un instante de la plática.

Con la apertura que lo caracteriza, aunque un tanto discreto y sonriente, Henry confirmó así la noticia de la dulce espera de su primer bebé, partiendo del cuestionamiento que le hizo la reportera sobre la paternidad de Golding. “Bueno, él no me inspiró a hacerlo…”, dijo entre risas y en tono simpático, para luego ser puntual en su respuesta: “Mis padres lo hicieron, pero estoy muy emocionado por eso. Natalie y yo estamos muy emocionados. Y bueno, estoy seguro de que verás mucho más de eso…”, dijo en la charla con el medio antes citado, dando así las primeras declaraciones tras los videos de paparazzi que fueron la sensación entre quienes siguen de cerca la carrera del afamado actor, quien finalizó la plática con un agradecimiento.

©GettyImages



Henry y Natalie mantuvieron en secreto las primeras semanas del embarazo.

El romance de Henry y Natalia

Feliz por la estabilidad en su corazón, Henry Cavill ha preferido mantener los asuntos de su vida amorosa alejados de los reflectores. Sin embargo, su noviazgo con Natalie Viscuso ha sido noticia de gran interés para quienes están pendientes de los acontecimientos en la vida del actor. Recordemos que fue en 2021 cuando el Daily Mail reveló una fotografía de ambos paseando por las calles. A partir de ese momento los rumores crecieron, y fue el propio Cavill quien tomó la decisión de confirmar lo suyo con Natalia al publicar en sus redes una foto de ambos jugando ajedrez. Un año después, hicieron su debut como pareja sobre la alfombra roja al asistir al estreno de Enola Holmes 2.

©GettyImages



Henry Cavill y Natalie empezaron a salir en 2021.

Este tiempo, la atención también se ha centrado en Natalie, pues los seguidores de Henry Cavill han querido saber más de ella. Se sabe que la novia del protagonista de Superman es una importante ejecutiva ligada a la industria del cine y de la televisión, ocupando un cargo de vicepresidenta en Vertigo Entertainment. Entre otras cosas, se sabe que su padre es un millonario promotor inmobiliario, por lo que desde muy pequeña ha tenido el privilegio de vivir entre lujos, comodidades y fascinantes regalos. Natalie también estudió cine en la universidad de California del Sur, por lo que su amor por la industria del entretenimiento es uno de los grandes puntos en común con su famoso novio.