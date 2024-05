Eva Longoria recuerda los nervios que pasó rodando con Carmen Maura y los primeros castings de su carrera

"Lo más loco que he hecho es ser actriz", ha dicho Eva Longoria. Siempre se sintió atraída por la interpretación, tuvo claro que era su verdadero sueño y se esforzó por lograrlo. La realidad ha superado todas las expectativas, está consagrada como una de las grandes estrellas internacionales y no deja de sumar retos. El último de ellos es Tierra de mujeres, serie de Apple TV+ que supone su primer proyecto en español y donde comparte reparto con Carmen Maura. Precisamente al lado de la actriz ha visitado El Hormiguero, donde ha hablado del rodaje en Figueras (Cataluña), ha recordado sus inicios y ha explicado cuál es su gran hobby cuando sale del set.

Eva tiene tres hermanas mayores y cuenta que era 'el patito feo' de la familia ya que era la única morena y con ojos oscuros. Unos rasgos que han cautivado a todo el planeta pero que en sus primeras audiciones supusieron un hándicap ya que le decían que no era "lo suficientemente latina "porque no hablaba español y mi inglés no tenía acento". De hecho muchos pensaban que era italiana por su apellido. Su belleza sí le llevó a ganar un concurso gracias al cual pudo pagarse su paso por la universidad.

La actriz mexicana mantiene intacta la ilusión del principio y disfruta cada papel como el primero. Así lo ha demostrado en el rodaje con Carmen Maura, donde interpretan a una madre y una hija. La relación que se creó entre ellos fue de compañerismo y entendimiento. De hecho, ha reconocido que estaba "temblando de los nervios" el primer día por rodar con Maura y por hacerlo en español. Además, cuenta que tiene una dificultad añadida que fuese comedia porque tiene un ritmo diferente. No paraba de practicar una de las frases que más le costaban de su personaje, en la que decía 'otro tractor'. Al ver la dificultad que le suponía, la ganadora de cuatro premios Goya quiso ayudarla y pidió a los guionistas que la cambiaran esa parte del texto por otra.

Cuando las cámaras se apagan, la protagonista de Mujeres desesperadas adora pasar tiempo en familia, especialmente disfrutar de su hijo Santi, de cinco años, al que define como el amor de su vida. "Lo mejor que me ha pasado es ser madre, es el mejor papel que he representado", decía en ¡HOLA! También disfruta sus jornadas de descanso jugando al pádel, deporte del que es muy aficionada. "Soy fatal, pero disfruto mucho y tengo mi equipo", ha dicho Longoria, quien se ha definido como "fan, fan, fan" de jugadores profesionales españoles como Ale Galán o Bea González.

Mudanza a España, donde están sus raíces

El proyecto en el que las dos actrices unen sus talentos supone un lazo más de Eva Longoria con España, país donde tiene raíces (concretamente están en Asturias) y al que planea mudarse tras comprarse una mansión en Marbella, destino que elegía para pasar las vacaciones desde que lo descubrió de la mano de María Bravo, a la que considera una hermana. Se va a trasladar temporalmente a la Costa del Sol junto a Pepe Bastón y su hijo Santi. Precisamente con el niño protagonizó un excepcional posado en el que mostraba los rincones de su nuevo hogar de Puerto Banús a ¡HOLA!

Hace más de dos décadas conoció Marbella y fue amor a primera vista. Desde aquel instante tuvo claro que en algún momento viviría allí. Fue a comienzos de 2023 cuando se compró una vivienda que ha reformado y decorado con la ayuda de su amigo el interiorista Nicolás Escanez. Se trata de una casa que cumple con todos los deseos que tenían Longoria y su marido: que fuera espaciosa, que tuviera muchas habitaciones para recibir a la familia, que tuviera jardín con piscina para que Santi pueda nadar y una gran cocina.