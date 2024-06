Todo sobre 'Mi lady Jane', la nueva y ambiciosa serie de época que quiere ser la heredera de 'Los Bridgerton'

Las ficciones de época están de moda, como muestra no hay más que ver el éxito que ha tenido la tercera temporada de Los Bridgerton. Si ya has devorado la famosa producción de Netflix y te has quedado con ganas de más, no te puedes perder Mi lady Jane, la nueva serie romántica de Prime Video que puedes ver desde el jueves y que quiere coger el testigo del universo creado por Shonda Rhimes con una trama que combina historia, amor y comedia y que se desarrolla en un mundo de fantasía alternativo a los Tudor.

© Jonathan Prime /Prime Video

La serie, que consta de ocho capítulos, está inspirada en la novela superventas de nombre homónimo de las escritoras estadounidenses Cynthia Hand Brodi Ashton y Jodi Meadows, publicada en 2016. Mi lady Jane es una audaz versión de la historia de la monarquía inglesa en la que Eduardo VI, hijo del rey Enrique XVIII, no muere de tuberculosis y Lady Jane Grey y su marido Guildford no son decapitados. La ficción se diferencia de la historia real de manera radical e imagina el destino de la joven Tudor si su reinado no se hubiera limitado a nueve días, estuvo en el trono del 10 al 19 de julio de 1553.

© Jonathan Prime / Prime Video

En el centro de este universo imaginario se encuentra la brillante y testaruda Jane, quien viene da darle la vuelta a los relatos de damiselas en apuros y que, tras salvarse a sí misma de su trágico destino, es coronada como reina de la noche a la mañana. Desde ese momento, tendrá que enfrentarse a diferentes conspiraciones ya que se convierte en el punto de mira de infames villanos y de enemigos de todo tipo que, no muy contentos con la idea de que una mujer lleve las riendas del poder, quieren su corona (y su cabeza). Se trata de un relato épico de amor verdadero y grandes aventuras que reescribe la historia de uno de los personajes femeninos más sonados de la monarquía británica.

© Jonathan Prime / Prime Video

© Jonathan Prime / Prime Video

El elenco está encabezado por Emily Bader en el papel de la empoderada protagonista, a quien se unen Edward Bluemel (Killing Eve) como Guildford Dudley y Jordan Peters, conocido por su papel en Piratas, como el rey Eduardo. Dominic Cooper (Mamma mia!) interpreta a Lord Seymour; Anna Chancellor (Cuatro bodas y un funeral) es la madre de Jane, Lady Frances Grey; Rob Brydon (The Trip) da vida a Lord Dudley, padre de Guildford, mientras que Jim Broadbent (El diario de Briget Jones) interpreta al duque de Leicester, tío de Jane.

© Kean Collection / Getty Images

¿Cuál fue la historia de Jane Grey en la vida real?

Jane, bisnieta de Enrique VII a través de su abuela materna María Tudor, poseía una excelente educación humanista así como la reputación de ser una de las jóvenes más cultas de su tiempo. Ascendió al trono tras la muerte por tuberculosis de su primo, el rey Eduardo VI, como Juana I de Inglaterra. Sin embargo, debido a que el respaldo hacia la medio hermana de Eduardo, María, quien más tarde ocuparía el lugar de Jane, creció rápidamente, su reinado tan solo duró del 10 al 19 de julio de 1553. Esto hizo que la joven Tudor pasará a la historia con el sobrenombre de 'la reina de los nueve días'.

© Kean Collection / Getty Images

Tras la coronación de María I, Jane fue encarcelada en la Torre de Londres, condenada por traición. Aunque inicialmente evitó ser ejecutada. Más tarde, comenzó a ser vista como una amenaza a la corona cuando su padre Henry Grey, duque de Suffolk, se involucró en la Rebelión de Wyatt, un levantamiento popular surgido por la oposición a los planes de la reina María de contraer matrimonio con Felipe II de España. En consecuencia, tanto Jane como su esposo fueron decapitados el 12 de febrero de 1554. Ahora, esta nueva serie de Prime Video reimagina su existencia en una épica historia de amor y aventuras ambientada en un universo alternativo lleno de acción, historia, fantasía, comedia, romance y diversión.