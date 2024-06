'Los Bridgerton': ¿Qué objetos del set se han llevado de recuerdo los protagonistas al terminar el rodaje

La tercera temporada de Los Bridgerton, como ya sucedió con sus dos antecesoras, se ha convertido en todo un éxito. La historia de amor entre Colin y Penelope, protagonizados por Luke Newton y Nicola Coughlan, ha calado fuerte en los corazones de los espectadores. Pero no es la audiencia la única que ha caído fascinada ante la ficción de época de Netflix, sino que también ha dejado huella en los actores que forman parte de ella, quienes se han acercado tanto a sus personajes que, tras acabar el rodaje, se han querido llevar un recuerdo del set para no olvidarse jamás de la serie que les ha lanzado al estrellato mundial. ¿Quieres saber de qué objetos se trata y quiénes son los afortunados que los atesoran? ¡Te lo contamos!

© Liam Daniels/Netflix

Han sido muchas horas de rodaje y los intérpretes de Los Bridgerton han dejado una parte de sí mismos en sus famosos personajes, pero también han querido llevarse algún objeto que les haga sentirse más cerca de la ficción del gigante del streaming, que tanto les ha regalad,o cuando no estén en el plató. Nicola Coughlan, de 37 años, tenía muy claro lo que quería: un florero que había en el dormitorio de su personaje. "Había un jarrón en la habitación de Penelope. Tiene muchas plumas y es muy floral, tiene pájaros dorados y está todo esculpido, es una antigüedad y tiene como 250 años", aseguraba la protagonista de Derry Girls a People.

Así que no lo dudó ni un segundo y para conseguir su preciado objeto la protagonista de Big Mood fue directa: "Lo pedí. Le pregunté al departamento de arte el último día de grabación si podría tenerlo". Y no pudo tener obtener una mejor respuesta por su parte ya que "ellos me lo metieron en una cajita junto a una nota", comentaba Nicola emocionada, quien además aseveraba que esa pieza "ahora es una posesión mía realmente preciada".

© Liam Daniels/Netflix

Por su parte, Luke Newton, de 31 años, confesaba a People que "traté de llevarme el anillo de Colin". Pero, por desgracia, no corrió la misma suerte que su pareja en la ficción ya que "fue muy rápido, alguien estaba fuera de mi camerino listo para recogerlo". Aunque el intérprete de The Lodge cree que no le dejaron quedarse con la pieza porque "probablemente en futuras temporadas todavía lo usa. Así que yo no lo hice", explicaba, dejando claro que no se había hecho con ningún objeto material pero que sí se ha llevado de su paso por la serie de Shonda Rhimes "un montón de recuerdos, supongo".

© Netflix

© Liam Daniels/Netflix

En una entrevista conjunta de Adjoa Andoh y Golda Rosheuvel, que da vida a la icónica reina Carlota, esta última admitía al citado medio que no se pudo resistir y se hizo con algunas pelucas del set. "He hecho un santuario en el centro de mi habitación", bromeaba al referirse a su botín, a lo que la actriz que da vida a Lady Danbury le preguntaba entre risas si bailaba alrededor de ellas por la noche, ante lo que la veterana artista daba una sorprendente y cómica respuesta a su compañera: "Le he rezado a una de mis pelucas", contaba divertida.

© Liam Daniels/Netflix

© Laurence Cendrowicz/ Netflix

La protagonista de The Red King , de 61 años , ha confesado que le encantaría tener en su poder el guardarropa de su personaje, en especial, siente debilidad por un tipo de prendas de su armario. "Creo que Danbury tiene unos abrigos a medida encantadores, que quedarían geniales con un par de botas y unos vaqueros. Así que me gustaría llevármelos".

© Liam Daniels/Netflix

La matriarca de los Bridgerton, Ruth Gemmell, sigue la estela de Rosheuvel y se llevó a casa algunos postizos de Lady Violet. Mientras que Hannah Dodd, su hija Francesca en la ficción, tenía la misma suerte que Luke Newton, su hermano Colin en la serie. La joven actriz ha afirmado sentirse "furiosa" por no haberse llevado nada del set de grabaciones. "Ojalá hubiera sido lo suficientemente inteligente como para pensar en ello. Creo que estaba demasiado asustada", ha explicado.

© Liam Daniels/Netflix

La protagonista de Enola Holmes 2, de 29 años, se ha incorporado esta temporada a la ficción sustituyendo a Ruby Stokes, quien salió de la serie por problemas de agenda al centrarse en otros proyectos. Hannah estaba planeando "quedarme con una de las tarjetas de baile y hacer que todos la firmaran”, aunque, al ser la recién llegada, reconoce que "no me atrevía a tocar nada". Eso sí, parece haber aprendido de la experiencia y lo tiene claro para futuras ocasiones. "Y creo que tal vez voy a hacer eso la próxima temporada, porque me parece que es una muy buena idea", ha apuntado.