Siete series que puedes ver si ya has acabado 'Los Bridgerton'

© Liam Daniel / Netflix

El fenómeno de Los Bridgerton sigue arrasando. Si eres de los que esperaba con ansia la llegada de la segunda parte de la tercera temporada para saber qué rumbo tomaba el romance entre Colin y Penelope, interpretados por Luke Newton y Nicola Coughlan, ya has devorado los nuevos capítulos y te has quedado con ganas de más... ¡no desesperes!. No podemos hacer que la cuarta entrega de la exitosa ficción de Netflix llegue ya, habrá que esperar al menos hasta 2026, pero sí podemos aliviarte la espera con otras series de época que también te engancharán desde el primer momento con sus trepidantes historias