'Los Bridgerton': descubre las principales diferencias entre la tercera temporada de la serie y el libro original

La tercera temporada de Los Bridgerton ya está aquí. Después de haber devorado los cuatro episodios de la primera parte, ya podemos deleitarnos con la segunda, que se estrena este jueves 13 de junio, y conocer por fin el desenlace de la historia de amor entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington, interpretados por Luke Newton y Nicola Coughlan. La exitosa serie de Netflix está basada en las populares novelas de Julia Quinn. Como en toda adaptación, las comparaciones entre la ficción televisiva y el libro no han tardado en llegar. Te descubrimos las principales diferencias que ha introducido esta nueva entrega para potenciar el dramatismo y despertar aún más interés del espectador y te avisamos de que, a partir de ahora, puedes encontrar algún spoiler.

Un cambio en el orden de las novelas

Hasta ahora, la serie famosa serie de época del gigante de streaming había seguido en las temporadas anteriores la cronología de las novelas de la reconocida autora. Sin embargo, el romance entre Colin y Penelope se narra en la cuarta novela de la saga, Seduciendo a Mr. Bridgerton, y no en la tercera, Te doy mi corazón, centrada en la historia de Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el artista de la familia.

La edad de Colin y Penelope

En el libro, la joven detalla cómo se enamoró por primera vez de Colin en 1812, dos días antes de cumplir 16 años, y su historia tiene lugar en 1824, cuando ella tiene 28 años y Colin 33. En la versión televisiva son mucho más jóvenes y rondan los 20. El tema de su edad es importante en la novela: a menudo Penelope se refiere a sí misma como una solterona y lamenta su vida viviendo en casa con su madre, Portia Featherington, mientras que sus hermanas ya se han casado.

Ella y Colin también suelen señalar las edades del otro, y la chica se burla de él por seguir sin esposa mientras todas las jóvenes de la alta sociedad siguen compitiendo por su atención. En la serie, Penelope es muy joven, ingresaba en el mercado matrimonial en la temporada 1, por lo que tiene alrededor de 19 o 20 años en esta entrega. La chica ha participado en las fiestas de la alta sociedad durante tres temporadas, por lo que aún no es considerada como una solterona, sino, como ella misma se describe, como un alhelí o un diamante.

Por otro lado, mientras que en el papel la joven Featherington ha estado enamorada en secreto de su amigo durante 12 años, en la ficción televisiva solo pasan tres hasta que la chispa del amor salta entre ellos.

Quien descubre la identidad de Lady Whistledown

Al final de la segunda temporada pudimos ver en la pequeña pantalla como Eloise (Claudia Jessie) era la primera en descubrir el gran secreto de Penelope relacionado con sus actividades literarias ocultas. Este hecho provoca un distanciamiento entre las dos jóvenes que, hasta ese momento, habían sido inseparables, una situación que se mantiene en la tercera entrega y que Colin no acaba de entender.

Sin embargo, en la novela el lector todavía desconoce quién es la autora de los panfletos de chismes sobre la alta sociedad londinense y aún falta para que lo descubren. En las páginas Eloise no tiene ni idea de quien se esconde detrás de la escritora y es Colin, que incluso había llegado a pensar podía ser su hermana pequeña, quien descubre a la verdadera lady Whistledown. Todo sucede un día en el que ve a Penelope subirse a un carruaje de alquiler y la sigue hasta una iglesia alejada de la zona de Londres en la que viven y en la que hace parte de sus negocios.

Esta revelación no le gusta nada a Colin: el libro retrata su enfado, principalmente, por lo que le puede suceder a la joven si descubren la verdad. Todo se resuelve de una manera inesperada en la que queda de manifiesto el amor del muchacho por la chica. Habrá que ver cómo reacciona el Colin de la serie ahora que ya ha iniciado su romance cuando descubra el alter ego de su amada y también si la adaptación cumple con la historia original en la que toda la familia Bridgerton apoya a Penelope cuando se descubre su secreto.

No hay otro pretendiente

La serie ha incluido personajes que no formaron parte de la obra de Julia Quinn. Lord Alfred Debling, (Sam Phillips), que podría haberse convertido en el marido ideal para Penelope después de que los consejos de Colin dieran sus frutos, no existe en el libro. Para ser exactos, la joven no tiene ni ese ni ningún otro admirador dispuesto a llevarla al altar cuando Colin se da cuenta de lo que siente hacia ella puesto que hace años que dejó de intentar seducir a un hombre debido a su edad y a su incomodidad al estar ante ellos.

Aunque los dos jóvenes siempre han sido amigos, su relación romántica comienza cuando Colin regresa de uno de sus múltiples viajes y se encuentra con que Penelope ha cambiado, no solo de vestidos, algo que sí se muestra en pantalla, sino también de carácter. La encuentra más segura, más interesante y se da cuenta de que ella, en verdad, siempre ha sido así.

Hay muchos detalles sobre el amor entre Penelope y Colin que no se aprecian en la adaptación como gran la admiración que el joven Bridgerton siente por ella; la tortura de varios días por la que atraviesa en cuanto empieza a notar que se está enamorando; sus largas charlas en las que ambos se abren el uno con el otro y los momentos íntimos, muchos más aparte de la escena del carruaje donde se desata la pasión entre ambos.

La hermana menor de Penelope

Al igual que la producción de Netflix ha inventado nuevos personajes, también ha dejado fuera a alguno que aparecía en la novela. Sabemos que Penelope no se lleva bien nada bien con sus hermanas Philippa (Harriet Caín) y Prudence (Bessie Carter), casadas y presionadas por su madre para que conciban a un heredero. Sin embargo, en el libro su vida familiar es algo mejor porque tiene otra hermana, Felicity, la menor de las cuatro, con la que tiene una buena relación. De hecho, es ella la primera en darse cuenta de que pasa algo entre su hermana y su vecino.

La pequeña de las Featherington es muy amiga de Hyacinth, la más joven de las Bridgerton, y tienen un vínculo muy similar al que mantienen Penelope y Eloise. Por su parte, Portia, su madre, quiere emparejar a Felicity con Colin, idea a la que se resiste quien da vida a Lady Whistledown y que, finalmente, no sucede.

Penelope admite que Felicity es más popular que sus "tres hermanas mayores juntas" y que nunca ha tenido problemas en el mercado matrimonial como les ha sucedido a ellas tres. La joven tiene un compromiso inminente con el Sr. Albansdale, de quien está enamorada, a pesar de las esperanzas de su madre de que acabe con un Bridgerton.

Cressida Cowper: ni soltera ni amiga de Eloise

Hay algo en lo que el libro y la serie coinciden: Cressida Cowper (Jessica Madsen) no es un personaje especialmente querido. Sin embargo, en la televisión la joven es presentada como una soltera en busca de marido que, después del enfado entre Penelope y Eloise, se hace amiga de la chica Bridgerton.

En la cuarta entrega de Julia Quinn sobre los Bridgerton, Cowper es en realidad viuda de lord Twombley, quien no la ha dejado en una posición económica muy holgada. Tanto es así que, cuando lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh) ofrece una generosa recompensa a quien desvele la identidad de lady Whistledown, Cressida se hace pasar por ella, algo que la propia escritora desmentirá dejándola en evidencia ante toda la sociedad londinense.

El drama de Francesca Bridgerton

Aunque Penélope y Colin son los grandes protagonistas de la tercera temporada, también Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) tiene un lugar destacado: hace su presentación en sociedad, deslumbra a la reina con sus dotes musicales y comienza el proceso de búsqueda de candidatos. Empieza con una actitud que no augura grandes romances hasta que en su camino se cruza John Stirling, el conde de Kilmartin (Victor Alli).

Un incipiente romance que tiene visos de convertirse en una gran historia pero, quienes hayan leído el libro saben que acaba en tragedia: el Conde fallece a los dos años de haberse casado con Francesca que, en la novela correspondiente a la actual temporada televisiva, ya es viuda y vive parte de su tiempo en Escocia. No es la única Bridgerton cuyo estado civil cambia en Seduciendo a Mr. Bridgerton, puesto que Benedict ya está casado.

No hay tramas secundarias para los Mondrich ni para Lord Anderson

Además de la historia de amor entre Colin y Penelope, esta temporada también tienen cabida otras líneas argumentales como el citado incipiente romance de Francesca, el coqueteo de Benedict Bridgerton con una dama de la alta sociedad o la fortuna recién heredada de la familia Mondrich. La serie también presenta al personaje Lord Anderson (Marcus Anderson), el hermano de Lady Danbury, quien, aparentemente llama la atención de Violet, la matriarca de los Bridgerton.

No obstante, ninguna de estas historias se exploran en la novela: la Reina y los Mondrich ni siquiera son personajes de las novelas. Sin embargo, Julia Quinn, autora de los ocho libros, le dijo a la revista People en diciembre de 2020 que sentía que estas tramas adicionales eran necesarias para una adaptación televisiva. "Mis libros giran muy estrechamente en torno a los personajes principales... En las series de televisión, especialmente cuando hay un reparto tan grande, es necesario ampliar un poco el enfoque, lo cual han hecho maravillosamente", explicaba entonces.