Descubre el truco que ha hecho que veamos más atractivo a Luke Newton, el nuevo protagonista de 'Los Bridgerton'

Los Bridgerton parece tener una varita mágica que hace que, cuando los protagonistas masculinos ocupan el rol principal de la serie, el actor que lo intepreta, que ya era atractivo, se convierta en el hombre más guapo que haya en ese momento en televisión. Lo vivimos cuando Regé Jean-Page y Jonathan Bailey dieron vida al duque de Hastings y a Anthony Bridgerton, encabezando las historias de amor de la primera y la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix robándonos el corazón con su belleza, y, ahora, ha vuelto a repetirse con Luke Newton, Colin Bridgerton, que si ya nos parecía estupendo, ahora lo vemos totalmente irresistible.

¿Crees que es casual? Todo tiene su truco y nosotros te contamos algunos de los secretos que se han utilizado en la ficción de época para hacer brillar de manera especial al nuevo galán del universo de Shonda Rhimes y que no puedas quitar la vista de él. Es innegable que Luke Newton, de 31 años, tiene un físico espectacular y, no es que en esta entrega lo hayan destacado, sino todo lo contrario, trataron de disimular su buen porte en las anteriores.

Erika Ökvist, diseñadora de maquillaje y peluquería del programa ha desvelado en una charla con la revista Glamour que en lo que respecta a Luke "en las temporadas uno y dos enfatizamos todo lo redondo. Su cabello era bastante redondo. Su cara tenía volantes alrededor del cuello y la línea de la mandíbula, por lo que realmente no podíamos ver esa mandíbula cincelada que tiene".

Un atrezzo que han retirado en la nueva entrega y que nos permite ver el mentón del protagonista de The Cut en todo su esplendor junto a su cabello algo más largo y alborotado, un cambio que refleja el atractivo que le ha aportado la madurez y la experiencia que ha adquirido su personaje durante este tiempo.

En la tercera temporada, Colin vuelve de sus viajes una apariencia muy diferente, llega con una camisa holgada y un abrigo largo de pirata con un gran movimiento cuando camina, todo ello un fiel reflejo de su evolución. "Se ha ido, ha madurado y ha vuelto como un hombre, tanto física como mentalmente. Cuando alguien tiene eso, es cuando tiene arrogancia y es sexy. No tienes que ocultarlo. Puedes dejar que lo muestren", ha asegurado Erika.

Por su parte, el diseñador de vestuario John Glaser ha añadido que "mantuvimos esos elementos del abrigo largo, la arrogancia y el movimiento como un pirata", que le dan un toque canalla. "Es como Errol Flynn. Alguien que es bastante elegante pero que no usa trajes bonitos. También quitamos muchos de los volantes, todo lo que fuera femenino, y lo dejamos lo más masculino posible", ha afirmado.

En la dos primeras temporadas, Colin vestía "mucho de azul bebé" pero ahora todo ha cambiado y su imagen es mucho más varonil. "Ha estado de viaje durante seis meses y ha estado en la cabina de un barco. En realidad, olería mal, su ropa estaría sucia, estaría sin afeitar, pero esto son Los Bridgerton, así que tienes que darle un poco de glamour", explicaba el estilista en una entrevista con Vogue.

Por este motivo, el diseñador afirmaba que como inspiración del modelo de masculinidad que querían transmitir recurrieron directamente "al hombre Marlboro, ese tipo está sobre un caballo lleno del polvo y tierra. Está un poco sudoroso y tiene mucha arrogancia". Un logrado cambio de imagen que refleja a la perfección a un nuevo Colin, tanto en su físico como en su carácter y forma de ser.

Pero el personaje interpretado por Luke Newton no es el único que ha cambiado su apariencia esta temporada, también lo ha hecho el de Penelope, a quien da vida Nicola Coughlan, de 38 años. La joven Featherington está tomando las riendas de su propia vida y declarando que merece ser vista por la alta sociedad. Por ello, ha pasado de sus característicos vestidos en tonos cítricos brillantes a "después de su primera gran revelación, la vemos con este color verde más oscuro. Si miras de cerca, notarás que su cabello en esa escena ahora tiene un tono de rojo ligeramente diferente", desvelaba John Glaser.

Todo está estudiado al milímetro y no hay nada casual, "la capa inferior de ese conjunto es en realidad una tela iridiscente de color verde y cobre, y en cierto modo se mezcla con su cabello. Después de eso, para su nuevo look, queríamos colores más suaves y neutros. ¿Sus vestidos son verdes? ¿Son azules? No queríamos revelar nada sobre hacia dónde podría ir su historia...", explicaba el conocido estilista.

Cabe recordar que el azul es el color que representa a los Bridgerton, los hombres de la familia son algo más flexibles, pero las mujeres siempre llevan algo de ese color. La tendencia la empezó Daphne, pero ahora vemos a Lady Violet, Eloise, Francesca y Hyacinth siempre con alguna prenda azul, incluso Kate viste de este tono desde que se casó con Anthony. Por lo que, este cambio, no está hecho al azar sino que tiene detrás una gran simbología.

Penelope es una mujer empoderada con una gran personalidad, no en vano es Lady Whisteldown, y sus estilistas también decidieron "adelantamos un poco en el tiempo, hasta 1817, en términos de su silueta, y dejamos caer la cintura imperio". Unos cambios que han hecho que la actriz esté impresionante y, como diría su alter ego, se convierta en el diamante de la temporada.