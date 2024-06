Luke Newton (Colin en 'Los Bridgerton') está enamorado, ¿quién es ella?

El estreno de la segunda parte de la tercera temporada de Los Bridgerton tiene a los fans de la serie revolucionados. ¿Se casarán por fin Colin y Penélope? La historia de amor de estos personajes, hasta ahora amigos en la serie, ha cautivado una vez más a los seguidores del título que causa una auténtica adicción a quienes lo siguen. No solo muchos sueñan con su amor en la pantalla sino que los rumores de que esta relación podría haber saltado a la vida real han generado auténtica emoción. Luke Newton, de 31 años, y Nicola Coughlan, de 37, han demostrado una gran complicidad durante la promoción de estos capítulos lo que he hecho que muchos se pregunten si son pareja. Desgraciadamente queridos y amables lectores, así lo diría Lady Whistledown, el corazón de Luke late por otra mujer que no es Nicola.

Después del evento promocional de la segunda parte de la serie en Londres, Luke fue fotografiado de la mano de la bailarina Antonia Roumelioti. La pareja salió con este gesto cariñoso de la fiesta que se celebró en 180 Strand, donde se pudo ver a Antonia con un favorecedor vestido en tono azul agua con la espalda descubierta. No se sabe cuándo habría comenzado esta relación (se dice que a principios de este año), aunque se especula que en el acto promocional de la serie en Nueva York en mayo ya estaban juntos. Aunque no había imágenes de los dos, la bailarina subió algunos selfies a sus perfiles señalando que estaba en Manhattan, donde precisamente tuvo lugar la première.

Pasaron fin de año juntos

Roumelioti, nacida en Grecia, tiene 23 años y asistió a la Wilkes Academy of Performing Arts en Inglaterra hasta que finalizó sus estudios en 2022. En el citado centro participó en obras como el musical Peter Pan en 2021. Su amor por el arte ya la llevó en 2017, tenía entonces 16 años, al programa Greece Got Talent, en el que llegó a la final con su pareja de baile George Michaelides. No ganaron pero su talento le permitió participar en Britain’s Got Talent y Dancing on Ice. Parece que Newton y Roumelioti estuvieron en la misma fiesta de fin de año en Oxfordshire como se ve en unas fotografías de fotomatón que habría compartido un amigo de la pareja (ellos no las tienen en sus perfiles).

Se resuelve así uno de los misterios que tenía en vilo a los fans de la serie. En esta tercera temporada se reproduce el argumento del cuarto libro de la saga, que se centra en la historia de Luke, que regresa de sus viajes por el extranjero convertido en un atractivo y seguro joven, y Penélope, que trata de encontrar pareja para abandonar por fin su casa. La relación de ambos amigos empieza a cambiar cuando Luke se da cuenta de que Pen es algo más para él. Ella tendrá que decidir entre el amor a Colin o contarle la verdad sobre su identidad secreta como Lady Whistledown.